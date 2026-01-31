México Deportes

Cristiano Ronaldo iguala a Julián Quiñones en la tabla de goleadores

Iván Toney se mantiene como líder de goleo con 18 anotaciones

Guardar
(REUTERS/Hamad I Mohammed)
(REUTERS/Hamad I Mohammed)

Cristiano Ronaldo volvió a marcar con Al-Nassr en la Jornada 19 de la Saudi Pro League y alcanzó a Julián Quiñones en el subliderato de goleo del torneo.

El tanto, además, representó el número 961 en la carrera del delantero portugués, que continúa ampliando su registro personal en el futbol profesional.

El gol llegó en la victoria de su equipo como visitante y mantuvo la competencia cerrada en la parte alta de la clasificación de goleadores.

El gol que lo coloca junto a Quiñones

(X/ @AlQadsiahEN)
(X/ @AlQadsiahEN)

Al-Nassr visitó a Al-Kholood este viernes 30 de enero en el King Abdullah Sport City. Tras un primer tiempo sin anotaciones, el marcador se abrió al minuto 47 con una jugada colectiva entre Sadio Mané y Joao Félix, quienes habilitaron a Ronaldo dentro del área. Con el arco descubierto, el portugués definió para colocar el 0-1.

El encuentro se resolvió con dos anotaciones más de Al-Nassr, firmadas por Simakan y Kingsley Coman, para sellar el triunfo 0-3. Con ese resultado, el equipo mantuvo su paso en la liga mientras Ronaldo llegó a 17 goles en el torneo.

La cifra lo ubica en el segundo lugar de la tabla de goleo junto a Julián Quiñones, mientras que Iván Toney, del Al-Ahli, encabeza la estadística con 18 tantos.

Próximo partido de Al-Nassr

(REUTERS/Hamad I Mohammed)
(REUTERS/Hamad I Mohammed)

Tras la victoria, Al-Nassr continuará su calendario el lunes 2 de febrero cuando visite a Al-Riyadh. El encuentro está programado para disputarse a las 9:15 horas.

El gol ante Al-Kholood amplía el conteo individual de Ronaldo, quien suma 961 anotaciones oficiales en su carrera profesional.

Temas Relacionados

Cristiano RonaldoJulián QuiñonesSaudi Pro Leaguemexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Niña americanista pide ayuda tras perder la vista: se hizo viral por festejar un gol con su padre

La menor envió un mensaje que se ha difundido en redes sociales para llegar a los jugadores del América

Niña americanista pide ayuda tras

Comentarista deportiva revira a los ataques de fans del América que la llaman ‘Mujer Trans’

Claudia García, habló abiertamente sobre los señalamientos personales que enfrenta en redes sociales

Comentarista deportiva revira a los

WWE Royal Rumble: conoce a los mexicanos que ganaron la batalla real para ir a WrestleMania

La Batalla Real de la WWE ha tenido una presencia mexicana limitada, pero con actuaciones que marcaron momentos clave rumbo a WrestleMania

WWE Royal Rumble: conoce a

WWE Royal Rumble 2026: ellos son los luchadores mexicanos que han participado

Varias estrellas tricolores apuntan a participar en Arabia Saudita para llegar a WrestleMania

WWE Royal Rumble 2026: ellos

Alberto del Río y el día que hizo historia en la WWE: así ganó el Royal Rumble 2011

El ‘Hércules Potosino’ se convirtió en el primero nacido en México en conquistar la Batalla Real de la WWE

Alberto del Río y el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policías comunitarios en Guerrero iniciaron

Policías comunitarios en Guerrero iniciaron operativo para recuperar pueblos bajo control del narco

Detienen a siete personas de Sinaloa en Cancún con droga, autos robados y un rifle

En plena visita de Sheinbaum a Tijuana, encuentran tres cuerpos calcinados en automóvil incendiado

Teniente pidió refuerzos pero al llegar ya los habían secuestrado, a él lo mataron y a tres de la GN los hallaron con vida

“El Botox” cobraba cuotas hasta a personas discapacitadas que vendían artículos por catálogo, asegura testigo

ENTRETENIMIENTO

Así luce Belinda como Carlota,

Así luce Belinda como Carlota, la emperatriz de México| Video

Envía una postal de San Valentín desde el Palacio Postal: fecha, horarios y costo del taller en CDMX

Detienen a Adán Bañuelos, supuesto exnovio mexicano de Bella Hadid, en Texas

Fans de BTS marcharán a Profeco para exigir respuestas a Ticketmaster y Ocesa: ruta, fecha y si habrá bloqueos en CDMX

Critican a hija de Kim Kardashian por hacer playback en el concierto de Kanye en México

DEPORTES

Comentarista deportiva revira a los

Comentarista deportiva revira a los ataques de fans del América que la llaman ‘Mujer Trans’

WWE Royal Rumble: conoce a los mexicanos que ganaron la batalla real para ir a WrestleMania

WWE Royal Rumble 2026: ellos son los luchadores mexicanos que han participado

Alberto del Río y el día que hizo historia en la WWE: así ganó el Royal Rumble 2011

Hermano de César Montes jugará en Europa