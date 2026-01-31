Cristiano Ronaldo iguala a Julián Quiñones en la tabla de goleadores

(REUTERS/Hamad I Mohammed)

Cristiano Ronaldo volvió a marcar con Al-Nassr en la Jornada 19 de la Saudi Pro League y alcanzó a Julián Quiñones en el subliderato de goleo del torneo.

El tanto, además, representó el número 961 en la carrera del delantero portugués, que continúa ampliando su registro personal en el futbol profesional.

El gol llegó en la victoria de su equipo como visitante y mantuvo la competencia cerrada en la parte alta de la clasificación de goleadores.

El gol que lo coloca junto a Quiñones

(X/ @AlQadsiahEN)

Al-Nassr visitó a Al-Kholood este viernes 30 de enero en el King Abdullah Sport City. Tras un primer tiempo sin anotaciones, el marcador se abrió al minuto 47 con una jugada colectiva entre Sadio Mané y Joao Félix, quienes habilitaron a Ronaldo dentro del área. Con el arco descubierto, el portugués definió para colocar el 0-1.

El encuentro se resolvió con dos anotaciones más de Al-Nassr, firmadas por Simakan y Kingsley Coman, para sellar el triunfo 0-3. Con ese resultado, el equipo mantuvo su paso en la liga mientras Ronaldo llegó a 17 goles en el torneo.

La cifra lo ubica en el segundo lugar de la tabla de goleo junto a Julián Quiñones, mientras que Iván Toney, del Al-Ahli, encabeza la estadística con 18 tantos.

Próximo partido de Al-Nassr

(REUTERS/Hamad I Mohammed)

Tras la victoria, Al-Nassr continuará su calendario el lunes 2 de febrero cuando visite a Al-Riyadh. El encuentro está programado para disputarse a las 9:15 horas.

El gol ante Al-Kholood amplía el conteo individual de Ronaldo, quien suma 961 anotaciones oficiales en su carrera profesional.