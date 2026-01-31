México Deportes

Árbitras mexicanas dirigirán la primera Final de la Copa Intercontinental Femenina de la FIFA

FIFA confirmó que la transmisión del partido estará disponible sin costo a través de su plataforma digital oficial

(EFE/Francisco Guasco)
(EFE/Francisco Guasco)

Un equipo arbitral mexicano fue designado para impartir justicia en la primera Final de la Copa Intercontinental Femenina de la FIFA, partido en el que Arsenal y Corinthians disputarán el título inaugural del torneo.

La asignación fue confirmada por la Comisión de Árbitros, que informó la integración de cinco silbantes nacionales para el encuentro decisivo.

El equipo arbitral mexicano para la Final

(Instagram / @yosoychax)
(Instagram / @yosoychax)

De acuerdo con el comunicado de la Comisión de Árbitros, Katia Itzel García será la árbitra central del partido. La silbante estará acompañada por Karen Janett Díaz y Sandra Ramírez Alemán como asistentes, mientras que Karen Hernández cumplirá funciones de cuarta árbitra y Diana Pérez Borja participará como asistente VAR.

En el mismo documento, la comisión señaló que el grupo está conformado por “destacadas árbitras mexicanas, quienes han demostrado profesionalismo, capacidad y excelencia en el ámbito internacional”, al destacar su trayectoria en competencias fuera del país.

La designación coloca a las silbantes mexicanas en la conducción del partido que definirá a la primera campeona de este torneo, considerado el equivalente femenino de la Copa Intercontinental masculina.

Fecha y transmisión del partido

(Reuters/Dylan Martinez)
(Reuters/Dylan Martinez)

Según la página oficial de la FIFA, la Final se disputará el domingo 1 de febrero en el Arsenal Stadium de Londres, Inglaterra. El encuentro enfrentará a Arsenal y Corinthians para definir al club ganador de la edición inaugural.

La FIFA también informó que el partido podrá seguirse de forma gratuita a través de la plataforma FIFA+, que transmitirá el evento en línea.

