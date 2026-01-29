Xóchitl Gálvez aseguró que Sheinbaum no va a la Inauguración del Mundial 2026 por abucheos: “Que no mienta, tiene miedo”

La excandidata presidencial cuestiona la ausencia de la mandataria y sugiere miedo a la rechifla.

El próximo 11 de junio de 2026, México volverá a ocupar un lugar histórico dentro del futbol mundial cuando el Estadio Azteca, recientemente renombrado como Estadio Banorte, albergue por tercera ocasión un partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA. Ningún otro estadio en el planeta ha tenido ese privilegio, lo que refuerza el simbolismo del inmueble para el balompié internacional.

Sin embargo, el evento ya genera debate político antes de que ruede el balón. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha reiterado en distintas ocasiones que no asistirá al partido inaugural, rompiendo con una tradición seguida por otros jefes de Estado. De acuerdo con sus declaraciones previas, su decisión responde a una postura personal: ceder su lugar a una niña de escasos recursos, como un gesto simbólico de inclusión y justicia social.

Por primera vez, la Copa del Mundo tendrá como sede tres países: México, Estados Unidos y Canadá (Infobae Colombia)

La postura presidencial no pasó desapercibida en el ámbito político. Xóchitl Gálvez, excandidata a la Presidencia y excontrincante directa de Sheinbaum en la contienda electoral, cuestionó públicamente la decisión y sugirió que la ausencia de la mandataria podría obedecer a otros motivos.

“Si ni siquiera quiere estar en el partido inaugural del mundial de futbol en México, me parece delicado que la presidenta nos quiera aislar del mundo. Y la verdad, dice: ‘Es que quiero que una niña indígena vaya al partido’. Pues la verdad es que se ve que su marido ni disfruta de estas cosas, está como el mío, por eso no va conmigo, porque no le encanta el futbol, entonces mejor me voy con mis cuates que sí les gusta el futbol, pues que se lleve a la niña que le encante el fútbol, la acompañe y que vaya ella, la niña, en lugar del marido, y podrían ir las dos”, destacó.

FIFA President Joao Havelange (c) hands the World Cup to Mexico President Miguel de la Madrid (third r) to present to Argentina captain Diego Maradona (l) (Photo by Peter Robinson/EMPICS via Getty Images)

Gálvez fue más allá y aseguró que, desde su perspectiva, la decisión podría estar relacionada con el temor a una reacción negativa del público en un evento de talla mundial.

“Y la neta, si te chiflan, ¿qué? Yo así más bien creo que la verdad es que le tiene miedo a la rechifla, pero le han rechiflado al Vilma, en Brasil, al mismo Trump, ahora en este partido de futbol americano que fue rechiflado. A todos. Así es la política y los que nos metemos a política sabemos que hay que tener la piel gruesa, hay que aguantar, hay que poner sonrisa y ya no pasa nada”, agregó Xóchitl Gálvez en entrevista con el medio AS México.

La declaración de Gustavo Díaz Ordaz fue realizada en una entrevista a finales de su sexenio Crédito:Wikimedia/White House photo by Atkins, Oliver F., photographer

Mientras el Mundial 2026 se acerca y México se prepara para recibir la atención del planeta, la polémica evidencia cómo incluso un evento deportivo puede convertirse en escenario de confrontación política, reavivando tensiones entre figuras que marcaron la elección presidencial más reciente.