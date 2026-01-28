Baseball Champions League Americas se jugará por segundo año consecutivo en la Ciudad de México

México Deportes

El Estadio Alfredo Harp Helú
El Estadio Alfredo Harp Helú volverá a ser sede del evento que congrega a los equipos campeones de las ligas de béisbol dentro del continente americano y para esta edición habrá un invitado asiático. (X: Diablos Rojos del México)

Este martes 27 de enero se presentó la tercera edición de la Baseball Champions League Americas, la cual se llevará a cabo por segundo año consecutivo en el Estadio Alfredo Harp Helú del 24 al 29 de marzo.

La noticia se dio a conocer a través de una conferencia de prensa celebrada en las oficinas de la Liga Mexicana de Béisbol en Santa Fe, donde se dio a conocer que habrá un total de seis equipos participantes en el torneo.

Autoridades presentes en el anuncio oficial

El anuncio se dio a
El anuncio se dio a conocer en una conferencia de prensa celebrada en las oficinas de la Liga Mexicana de Béisbol en Santa Fe de la CDMX. (Instagram: @bclbaseball)

En la conferencia de prensa previa al arranque de la Baseball Champions League (BCL), autoridades clave de la Liga Mexicana de Béisbol y federaciones internacionales destacaron el crecimiento del torneo.

  • Horacio de la Vega Flores, Presidente Ejecutivo de la Liga Mexicana de Béisbol.
  • Guillermo Ramírez González, Comisionado de la Baseball Champions League.
  • Jorge del Valle Mohar, Presidente Ejecutivo de los Diablos Rojos del México.
  • Juan Reinaldo Pérez Pardo, Presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Softbol.

A su vez, había algunos dirigentes conectados a través de videollamada como:

  • Aracelis León, Presidente de la Federación Venezolana de Béisbol.
  • Arturo Cupido, Presidente de la Liga Mayor de Venezuela.
  • Nemesio Porras, Presidente de la Federación Nicaragüense de Béisbol y Softbol.
  • YiLing Hung, representante de la Liga de Béisbol Profesional de China Taipei.

Guillermo Ramírez comentó que en el futuro buscan crear el mejor torneo de clubes y la adición de un equipo asiático a la competición es una forma de acercarse a la meta.

Qué equipos participarán en el torneo y cuál será el formato

Para esta edición habrá un
Para esta edición habrá un invitado asiático. (Instagram: @bclbaseball)

Un total de seis equipos campeones de sus respectivos países competirán por el trofeo en el Estadio Alfredo Harp Helú, divididos en dos grupos de tres.

Grupo 1:

  • Diablos Rojos del México (Liga Mexicana de Béisbol)
  • Kane County Cougars (American Association)
  • Venezuela (equipo por confirmar)

Grupo 2:

  • Cuba (equipo por confirmar)
  • CTBC Brothers (Liga de Béisbol Profesional de China Taipei)
  • Dantos de Managua (Campeonato Nacional de Béisbol en Nicaragua)

Cada día habrá doble cartelera con el primer juego programado a las 10:00 horas y el segundo a las 19:00 horas del centro de México.

El líder de cada grupo avanzará directo a las semifinales, mientras que los segundos y terceros lugares de cada sector disputarán un duelo de eliminación por el pase a las semifinales con la final a disputarse el domingo 29 de marzo.

Historia de la Baseball Champions League Americas

Esta será la segunda ocasión
Esta será la segunda ocasión que el torneo se lleve a cabo en CDMX, mientras que la primera edición fue en Yucatán. (Instagram: @bclbaseball)

Este torneo se creó el 10 de julio de 2023 con el objetivo de congregar a los campeones de las principales ligas de béisbol de verano del continente americano.

La primera edición se llevó en el Parque Kukulcán de Yucatán, Mérida del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2023, donde los equipos participantes fueron:

  • Caimanes de Barranquilla (Colombia).
  • Leones de Yucatán (México).
  • Fargo Moorhead RedHawks (Estados Unidos).
  • Alazanes de Granma (Cuba).

En aquel año, los Fargo MoorHead RedHawks se quedaron con el campeonato.

Para la segunda edición hubo una expansión de cuatro a seis clubes participantes y el torneo se realizó en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México del 8 al 13 de abril de 2025, donde compitieron:

  • Leñadores de Las Tunas (Cuba)
  • Santa María Pirates (Curaçao)
  • Kane County Cougars (Estados Unidos)
  • Diablos Rojos del México (Diablos)
  • Tigres de Chinandega (Nicaragua)
  • Titanes de Florida (Puerto Rico)

Los Diablos Rojos del México se convirtieron en el segundo equipo campeón del torneo tras vencer a los Leñadores de las Tunas en la gran final.

