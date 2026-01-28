Baseball Champions League Americas se jugará por segundo año consecutivo en la Ciudad de México

El Estadio Alfredo Harp Helú volverá a ser sede del evento que congrega a los equipos campeones de las ligas de béisbol dentro del continente americano y para esta edición habrá un invitado asiático. (X: Diablos Rojos del México)

Este martes 27 de enero se presentó la tercera edición de la Baseball Champions League Americas, la cual se llevará a cabo por segundo año consecutivo en el Estadio Alfredo Harp Helú del 24 al 29 de marzo.

La noticia se dio a conocer a través de una conferencia de prensa celebrada en las oficinas de la Liga Mexicana de Béisbol en Santa Fe, donde se dio a conocer que habrá un total de seis equipos participantes en el torneo.

Autoridades presentes en el anuncio oficial

El anuncio se dio a conocer en una conferencia de prensa celebrada en las oficinas de la Liga Mexicana de Béisbol en Santa Fe de la CDMX. (Instagram: @bclbaseball)

En la conferencia de prensa previa al arranque de la Baseball Champions League (BCL), autoridades clave de la Liga Mexicana de Béisbol y federaciones internacionales destacaron el crecimiento del torneo.

Horacio de la Vega Flores, Presidente Ejecutivo de la Liga Mexicana de Béisbol.

Guillermo Ramírez González, Comisionado de la Baseball Champions League.

Jorge del Valle Mohar, Presidente Ejecutivo de los Diablos Rojos del México.

Juan Reinaldo Pérez Pardo, Presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Softbol.

A su vez, había algunos dirigentes conectados a través de videollamada como:

Aracelis León, Presidente de la Federación Venezolana de Béisbol.

Arturo Cupido, Presidente de la Liga Mayor de Venezuela.

Nemesio Porras, Presidente de la Federación Nicaragüense de Béisbol y Softbol.

YiLing Hung, representante de la Liga de Béisbol Profesional de China Taipei.

Guillermo Ramírez comentó que en el futuro buscan crear el mejor torneo de clubes y la adición de un equipo asiático a la competición es una forma de acercarse a la meta.

Qué equipos participarán en el torneo y cuál será el formato

Para esta edición habrá un invitado asiático. (Instagram: @bclbaseball)

Un total de seis equipos campeones de sus respectivos países competirán por el trofeo en el Estadio Alfredo Harp Helú, divididos en dos grupos de tres.

Grupo 1:

Diablos Rojos del México (Liga Mexicana de Béisbol)

Kane County Cougars (American Association)

Venezuela (equipo por confirmar)

Grupo 2:

Cuba (equipo por confirmar)

CTBC Brothers (Liga de Béisbol Profesional de China Taipei)

Dantos de Managua (Campeonato Nacional de Béisbol en Nicaragua)

Cada día habrá doble cartelera con el primer juego programado a las 10:00 horas y el segundo a las 19:00 horas del centro de México.

El líder de cada grupo avanzará directo a las semifinales, mientras que los segundos y terceros lugares de cada sector disputarán un duelo de eliminación por el pase a las semifinales con la final a disputarse el domingo 29 de marzo.

Historia de la Baseball Champions League Americas

Esta será la segunda ocasión que el torneo se lleve a cabo en CDMX, mientras que la primera edición fue en Yucatán. (Instagram: @bclbaseball)

Este torneo se creó el 10 de julio de 2023 con el objetivo de congregar a los campeones de las principales ligas de béisbol de verano del continente americano.

La primera edición se llevó en el Parque Kukulcán de Yucatán, Mérida del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2023, donde los equipos participantes fueron:

Caimanes de Barranquilla (Colombia).

Leones de Yucatán (México).

Fargo Moorhead RedHawks (Estados Unidos).

Alazanes de Granma (Cuba).

En aquel año, los Fargo MoorHead RedHawks se quedaron con el campeonato.

Para la segunda edición hubo una expansión de cuatro a seis clubes participantes y el torneo se realizó en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México del 8 al 13 de abril de 2025, donde compitieron:

Leñadores de Las Tunas (Cuba)

Santa María Pirates (Curaçao)

Kane County Cougars (Estados Unidos)

Diablos Rojos del México (Diablos)

Tigres de Chinandega (Nicaragua)

Titanes de Florida (Puerto Rico)

Los Diablos Rojos del México se convirtieron en el segundo equipo campeón del torneo tras vencer a los Leñadores de las Tunas en la gran final.