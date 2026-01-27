Por qué Christian Martinoli no narró el México vs Bolivia

El narrador asegura que algunos directivos de la FMF tienen que irse sí o sí. (Especial)

La Selección Mexicana venció a Bolivia con la mínima de un gol en su último partido amistoso del mes de enero, pese al resultado del equipo de Javier Aguirre, entre la afición llamó más la atención la ausencia de Christian Martinoli. El narrador de TV Azteca no participó en la transmisión del Bolivia vs México, lo que generó inquietud.

Y es que, en la programación que anunció Azteca Deportes en sus redes sociales, el emblemático comentarista aparecía entre los especialistas que llevarían la cobertura del juego. Sin embargo, Jesús Joel Fuentes Sandoval fue el encargado de llevar la narración del partido.

En redes sociales circularon una serie de comentarios y preguntas sobre el paradero de Martinoli, incluso aseguraron que el partido del Tricolor perdió emoción sin la narración de la dupla del Doctor García y Martinoli.

¿Por qué Martinoli no narró el México vs Bolivia?

Los partidos de Necaxa serán transmitidos por TV Azteca con Martinoli, Luis García y todo el equipo (X/ @FarsantesG)

Fue por medio de redes sociales que se reveló la razón por la cual Christian Martinoli se tuvo que ausentar de la cobertura del Tricolor. Y es que, el narrador deportivo habría tenido problemas de salud que provocó su ausencia en los micrófonos de Azteca Deportes.

A pesar de que el cronista estaba en disposición de cumplir con su deber profesional, al final la producción no le permitió ser parte de la cobertura así que llamaron a Jesús Joel Fuentes. De acuerdo con el columnista el Francotirador de Récord, Martinoli tuvo una infección estomacal, por lo que no pudo narrar.

Aunque no reveló detalles de la gravedad de su estado de salud, sí confirmó que esa condición limitó su participación en el juego, por lo que no estaba en condiciones de narrar el juego.

Este fue el mensaje que Martinoli mandó a sus fans tras ausentarse en el México vs Bolivia (X/ @martinolimx)

Martinoli manda mensaje tras ausentarse en la narración de la Selección Mexicana

Poco antes de que se revelara la razón por la que Martinoli no estuvo en el juego ante Bolivia, el comentarista deportivo compartió un mensaje en redes sociales, donde lamentó su ausencia y agradeció a su equipo de trabajo por cubrirlo.

Enalteció el trabajo de El Figura Fuentes, así como de Jorge Campos y el Doctor García, quienes estuvieron en la cobertura del juego. En su mensaje que compartió en redes sociales no explicó qué lo orilló a ausentarse de la cobertura.

“Una disculpa por no poder narrar hoy. Gracias a Inmortal, Dr @GarciaPosti y sobre todo a @jesusjoel10 por estar ahí”, escribió.

Christian Martinoli se lanzó contra los jugadores de la Selección Mexicana por reclamarle a la afición los abucheos que recibieron en la fecha FIFA de noviembre. Crédito: X/ @FarsantesG

Carrera de Christian Martinoli

Christian Martinoli nació en Argentina, pero desarrolló su carrera en México. Inició en la radio narrando partidos del Toluca antes de sumarse a cadenas internacionales.

En 1998 ingresó a TV Azteca , donde debutó como conductor junto a Sandra Chaín en el programa El Club . Su consolidación llegó como narrador principal de la Primera División de México, la UEFA Champions League y la selección nacional. Su estilo —caracterizado por la pasión y la franqueza— lo hizo especialmente popular, compartiendo micrófono con exfutbolistas como García, Campos y Zague .

Ha cubierto seis Copas Mundiales FIFA consecutivas , desde Corea-Japón 2002 hasta Qatar 2022, también ha narrando torneos como la Copa América, la Copa Oro, la Eurocopa y la Copa FIFA Confederaciones.

En 2012 fue reconocido por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, y en 2014 figuró en el top 10 de relatores latinos más populares de la Copa Mundial.

En 2023 celebró 25 años de trayectoria en TV Azteca y mantiene su contrato vigente. Martinoli ha manifestado su intención de concluir su ciclo profesional tras los mundiales de 2026, 2030 y 2034.