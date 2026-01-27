México Deportes

Por qué Christian Martinoli no narró el México vs Bolivia

El comentarista de TV Azteca se ausentó durante el juego de la Selección Mexicana y generó preocupación entre sus fans

Guardar
El narrador asegura que algunos
El narrador asegura que algunos directivos de la FMF tienen que irse sí o sí. (Especial)

La Selección Mexicana venció a Bolivia con la mínima de un gol en su último partido amistoso del mes de enero, pese al resultado del equipo de Javier Aguirre, entre la afición llamó más la atención la ausencia de Christian Martinoli. El narrador de TV Azteca no participó en la transmisión del Bolivia vs México, lo que generó inquietud.

Y es que, en la programación que anunció Azteca Deportes en sus redes sociales, el emblemático comentarista aparecía entre los especialistas que llevarían la cobertura del juego. Sin embargo, Jesús Joel Fuentes Sandoval fue el encargado de llevar la narración del partido.

En redes sociales circularon una serie de comentarios y preguntas sobre el paradero de Martinoli, incluso aseguraron que el partido del Tricolor perdió emoción sin la narración de la dupla del Doctor García y Martinoli.

¿Por qué Martinoli no narró el México vs Bolivia?

Los partidos de Necaxa serán
Los partidos de Necaxa serán transmitidos por TV Azteca con Martinoli, Luis García y todo el equipo (X/ @FarsantesG)

Fue por medio de redes sociales que se reveló la razón por la cual Christian Martinoli se tuvo que ausentar de la cobertura del Tricolor. Y es que, el narrador deportivo habría tenido problemas de salud que provocó su ausencia en los micrófonos de Azteca Deportes.

A pesar de que el cronista estaba en disposición de cumplir con su deber profesional, al final la producción no le permitió ser parte de la cobertura así que llamaron a Jesús Joel Fuentes. De acuerdo con el columnista el Francotirador de Récord, Martinoli tuvo una infección estomacal, por lo que no pudo narrar.

Aunque no reveló detalles de la gravedad de su estado de salud, sí confirmó que esa condición limitó su participación en el juego, por lo que no estaba en condiciones de narrar el juego.

Este fue el mensaje que
Este fue el mensaje que Martinoli mandó a sus fans tras ausentarse en el México vs Bolivia (X/ @martinolimx)

Martinoli manda mensaje tras ausentarse en la narración de la Selección Mexicana

Poco antes de que se revelara la razón por la que Martinoli no estuvo en el juego ante Bolivia, el comentarista deportivo compartió un mensaje en redes sociales, donde lamentó su ausencia y agradeció a su equipo de trabajo por cubrirlo.

Enalteció el trabajo de El Figura Fuentes, así como de Jorge Campos y el Doctor García, quienes estuvieron en la cobertura del juego. En su mensaje que compartió en redes sociales no explicó qué lo orilló a ausentarse de la cobertura.

“Una disculpa por no poder narrar hoy. Gracias a Inmortal, Dr @GarciaPosti y sobre todo a @jesusjoel10 por estar ahí”, escribió.

Christian Martinoli se lanzó contra los jugadores de la Selección Mexicana por reclamarle a la afición los abucheos que recibieron en la fecha FIFA de noviembre. Crédito: X/ @FarsantesG

Carrera de Christian Martinoli

  • Christian Martinoli nació en Argentina, pero desarrolló su carrera en México. Inició en la radio narrando partidos del Toluca antes de sumarse a cadenas internacionales.
  • En 1998 ingresó a TV Azteca, donde debutó como conductor junto a Sandra Chaín en el programa El Club. Su consolidación llegó como narrador principal de la Primera División de México, la UEFA Champions League y la selección nacional. Su estilo —caracterizado por la pasión y la franqueza— lo hizo especialmente popular, compartiendo micrófono con exfutbolistas como García, Campos y Zague.
  • Ha cubierto seis Copas Mundiales FIFA consecutivas, desde Corea-Japón 2002 hasta Qatar 2022, también ha narrando torneos como la Copa América, la Copa Oro, la Eurocopa y la Copa FIFA Confederaciones.
  • En 2012 fue reconocido por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, y en 2014 figuró en el top 10 de relatores latinos más populares de la Copa Mundial.
  • En 2023 celebró 25 años de trayectoria en TV Azteca y mantiene su contrato vigente. Martinoli ha manifestado su intención de concluir su ciclo profesional tras los mundiales de 2026, 2030 y 2034.

Temas Relacionados

Christian Martinoliperiodista deportivoSelección MexicanaTV Aztecamexico-deportes

Más Noticias

New England Patriots vs Seattle Seahawks: cuándo y dónde ver el Super Bowl 60 en México

Drake Maye y Sam Darnold se enfrentarán en un encuentro que definirá el próximo campeón de la NFL

New England Patriots vs Seattle

Así fue la vez que Carlos Hermosillo supo que tenía cáncer de tiroides

El ex delantero de Cruz Azul reveló todo lo que tuvo que pasar cuando fue diagnosticado con esta enfermedad

Así fue la vez que

5 datos curiosos de Checo Pérez para celebrar su cumpleaños 36

Cinco episodios clave revelan la resiliencia y el ingenio que caracterizan la faceta personal del piloto mexicano

5 datos curiosos de Checo

NFL Pro Bowl Games 2026: cuándo y dónde ver en México

Este año el evento se llevará a cabo dentro de la semana del Super Bowl y no el domingo anterior como se venía realizando

NFL Pro Bowl Games 2026:

Alan Pulido se va de Guadalajara y da pistas sobre cuál sería su próximo destino futbolístico en la Liga MX

Las señales en las redes sociales del futbolista reavivan la curiosidad sobre el rumbo de su carrera y elevan la expectación entre sus seguidores

Alan Pulido se va de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ryan Wedding se declaró no

Ryan Wedding se declaró no culpable por los delitos de narcotráfico y homicidio en EEUU

Pugna entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima ocasionó la muerte de 11 personas en Salamanca

Un músico y un expolicía de tránsito: identifican a algunas de las víctimas del ataque armado en Salamanca

Salamanca: así operan el Cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG donde fueron asesinadas 11 personas

Detienen a dos integrantes de ‘Los Malportados’ en Iztapalapa por homicidio de dos personas

ENTRETENIMIENTO

Ticketmaster explica por qué colapsó

Ticketmaster explica por qué colapsó la venta de boletos para conciertos de BTS en México

Carlos Hermosillo recuerda cuando Laura Flores lo terminó para salir con un cantante: “Todos los días lloraba”

Martha Higareda tuvo pesadilla previo al nacimiento de sus gemelas donde se despedía de su esposo: “Bautízalas”

La canción más reproducida en Apple México este día

Vicente Fernández Jr. impacta con 17 kilos menos a sus 62 años antes de ser papá por quinta vez

DEPORTES

Carlos Hermosillo recuerda cuando Laura

Carlos Hermosillo recuerda cuando Laura Flores lo terminó para salir con un cantante: “Todos los días lloraba”

New England Patriots vs Seattle Seahawks: cuándo y dónde ver el Super Bowl 60 en México

Así fue la vez que Carlos Hermosillo supo que tenía cáncer de tiroides

5 datos curiosos de Checo Pérez para celebrar su cumpleaños 36

NFL Pro Bowl Games 2026: cuándo y dónde ver en México