Esta sería la posible alineación de México para enfrentar a Bolivia en amistoso

México no cuenta con sus jugadores que militan en Europa. (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

La Selección de México continúa su camino de preparación hacia la Copa Mundial 2026 tras vencer el pasado jueves 22 de enero a Panamá con un solitario autogol provocado por el lateral Jesús Gallardo, en lo que fue su primer partido amistoso del año.

El próximo compromiso será ante Bolivia este domingo 25 de enero en calidad de visitante cuando visiten el Estadio Ramon Tahuichi Aguilera Costas, que por cierto está ubicado en uno de los sitios con menos altitud geográfica de Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra.

Una de las condiciones por parte de México para que se diera este duelo de preparación fue en encontrar el mejor lugar posible dentro de Bolivia para evitar el desgaste físico por las condiciones geográficas.

Bolivia afrontará este partido con seriedad, pues forma parte crucial de su preparación para el repechaje de la Copa Mundial que se disputará en Monterrey.

La posible alineación de México ante Bolivia

Javier Aguirre solo pudo contar con futbolistas de la Liga MX debido a que el partido no corresponde a una Fecha FIFA oficial, por lo que los jugadores que militan fuera de México quedaron descartados.

Los jugadores que no vieron minutos ante Panamá esperan ser requeridos en el duelo de este domingo. REUTERS/Aris Martínez

El técnico mexicano tendrá entonces la oportunidad para observar a varios elementos que buscan un lugar en la convocatoria definitiva para la Copa Mundial, y que no tuvieron minutos en el duelo pasado ante Panamá.

La probable alineación de México incluiría a Luis Malagón en la portería, en caso de que Aguirre decida descansar a Rangel, quien se perfila como titular indiscutible; en la defensa, Richard Ledezma, Víctor Guzmán, Eduardo Águila y Bryan González.

El mediocampo estaría conformado por Luis Romo, Obed Vargas y Marcel Ruiz. Al frente, figuran Roberto Alvarado, Germán Berterame y Brian Gutiérrez.

Uno de los jugadores que busca aprovechar esta ventana es Armando “La Hormiga” González, delantero de Chivas, quien ha mostrado un nivel destacado en la Liga MX y pelea por un puesto en el once titular de Aguirre.

Quienes también buscan sumar minutos son: Israel Reyes, Ramón Juárez, Jorge Sanchéz, Denzell García, Iker Fimbres, Diego Lainez y Ángel Sepulveda.

Los jóvenes sub-23 esperan tener minutos en el proceso mundialista. Crédito: X: Chivas

Próximos partidos de preparación rumbo al Mundial 2026

El calendario de partidos amistosos de la Selección Mexicana incluye compromisos contra selecciones de alto nivel, pensados para llegar de la mejor manera a la Copa Mundial 2026.

Después de enfrentar a Bolivia, México se medirá ante Islandia el 25 de febrero en el Estadio Corregidora, en Querétaro.

El 28 de marzo se medirá contra Portugal en un duelo de mucha expectativa ya que marcará la reapertura del Estadio Azteca en la Ciudad de México y se espera que Cristiano Ronaldo visite el país. Por último, el 31 de marzo, México enfrentará a Bélgica en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos.