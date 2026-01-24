México Deportes

Alexis Vega reaparece en redes y apunta al tricampeonato con Toluca: ¿cuándo volvería?

El atacante escarlata mostró avances en su rehabilitación y ya existe un posible escenario para su regreso en el Clausura 2026

Alexis Vega fue pieza clave
Alexis Vega fue pieza clave para que Toluca consiguiera el bicampeonato. (REUTERS)

Alexis Vega volvió a aparecer públicamente en medio de su proceso de recuperación y encendió las expectativas en Toluca de cara al Clausura 2026.

El atacante mexicano, una de las ausencias más notorias del cierre del Apertura 2025, compartió en redes sociales imágenes de su rehabilitación, luego de la lesión de rodilla que lo marginó de la recta final del torneo.

El delantero escarlata se encuentra en la fase inicial de su recuperación tras someterse a una limpieza articular en la rodilla izquierda, procedimiento que lo obligó a parar después de lesionarse en la Jornada 15.

Recuperación de Vega y posible fecha de regreso

(Instagram / @alexisvega.9)
(Instagram / @alexisvega.9)

Aunque Vega ha sido visto en el Estadio Nemesio Diez utilizando muletas y bastón, su proceso médico continúa dentro de los tiempos previstos. El periodo de recuperación estimado para este tipo de intervención oscila entre cuatro y seis semanas, por lo que aún no existe una fecha oficial para su regreso a las canchas.

Este viernes, el futbolista reapareció en su cuenta de Instagram, donde mostró avances en su rehabilitación mediante ejercicios físicos y de resistencia enfocados en la rodilla afectada. Las imágenes reflejan una evolución favorable dentro de un proceso que sigue en etapa temprana.

De acuerdo con este panorama y considerando los parones en el calendario por actividad de la Selección Mexicana, el regreso de Vega podría darse a partir de la Jornada 9, con la posibilidad de sumar minutos en el duelo entre Toluca y Pumas de la UNAM.

Temas Relacionados

Alexis VegaToluca FCLiga MXClausura 2026mexico-deportesmexico-noticias

