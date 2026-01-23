Javier Aguirre explica por qué Gilberto Mora no siguió con el Tri

(Reuters)

La ausencia de Gilberto Mora en la convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia fue una de las decisiones más relevantes dentro del actual proceso de Javier Aguirre.

El técnico nacional explicó que el futbolista presentó una molestia física desde su llegada y que, tras evaluarlo, se optó por no arriesgarlo y regresarlo a su club.

Aguirre detalló que la decisión se tomó de manera preventiva, con comunicación constante entre los cuerpos médicos involucrados, aunque aclaró que, hasta el momento, no existe un diagnóstico definitivo sobre la condición del jugador.

Aguirre detalla la decisión de no arriesgar a Gilberto Mora

(REUTERS/Aris Martinez)

El seleccionador nacional explicó que Mora llegó con molestias al entrenamiento y que, tras valorar su estado físico, se decidió prescindir de él para evitar una posible agravación.

“Se hace lo necesario tenerlo para no afectarlo más. No sé realmente qué están haciéndole en su equipo, evaluaciones y estudios. De momento no tenemos nada concreto”, señaló Aguirre.

Posteriormente, amplió el contexto de la decisión y subrayó que el jugador ya arrastraba molestias desde antes de la concentración.

“Gilberto llegó con una molestia al entrenamiento y decidimos mandarlo para Tijuana, porque consideramos no era necesario tenerlo para no afectarlo más. Tenemos comunicación constante, el doctor nuestro con el cuerpo médico de ellos. Pero de momento no tenemos nada concreto; él traía molestias y preferimos esto, viendo también sus tres partidos en Tijuana”, explicó.

Amistosos para resolver dudas y criterio físico en las convocatorias

(Daniel Jefferson-Imagn Images)

Aguirre señaló que los partidos ante Panamá y Bolivia, disputados únicamente con jugadores de la Liga MX, forman parte de un proceso para evaluar alternativas y disipar dudas individuales rumbo a la conformación del plantel que competirá en el futuro.

“Es para disipar dudas individuales, evidentemente es para disipar algunas dudas porque estamos muy avanzados en la elección de los jugadores”, afirmó.

El técnico reconoció que las bajas por lesión han obligado a replantear opciones dentro del grupo, lo que ha abierto la puerta a observar nuevos perfiles.

“Tenemos una idea de juego y esto se va a plasmar cuando ya se tenga un equipo base. Hay jugadores con buen rendimiento en la liga que merecen ser vistos. Hemos tenido bajas importantes y eso trastoca muchas cosas. Aquí estamos buscando sustitutos y gente que pueda seguir creciendo en la liga mexicana y apoyarnos en la conformación final”, comentó.

Por otro lado, sobre la situación de Hirving Lozano, Aguirre fue claro al señalar que la forma física será determinante para futuras convocatorias.

“He hablado con él más de una vez. La conversación es privada, pero tengo más argumentos cuando el jugador está jugando. Me gusta que el jugador esté en forma física. Es su decisión y dependerá de él”, concluyó.