Faitelson se burla del autogol de Panamá que le dio la victoria a la Selección Mexicana (REUTERS/Aris Martínez)

La Selección Mexicana derroto 1 - 0 a Panamá en el estadio Rommel Fernández; sin embargo, el triunfo llegó gracias a un autogol de Richard Peralta en el último minuto del partido de preparación para la Copa del Mundo, situación que orilló al Tri de Javier Aguirre a recibir una serie de críticas al respecto de su rendimiento.

El resultado del Vasco fue objeto de un análisis especialmente crítico por parte de David Faitelson, quien expresó dudas sobre el desempeño y la identidad del equipo nacional, en especial por las oportunidades que desaprovecharon a lo largo del partido.

El duelo permaneció igualado hasta los minutos finales. El gol definitivo se produjo al minuto 93, cuando Peralta desvió a su propia portería un centro enviado desde la izquierda por Jesús Gallardo. Antes de ese desenlace, México generó oportunidades claras, como la ocasión de Germán Berterame a los 42 minutos, quien remató desviado tras un pase de Richard Ledezma. En la segunda mitad, un disparo de Kevin Castañeda fue desviado por el arquero John Gunn, según Reuters.

Faitelson se burló de la Selección Mexicana

Soccer Football - International Friendly - Panama v Mexico - Estadio Rommel Fernandez Gutierrez, Panama City, Panama - January 22, 2026 Panama's Kadir Barria in action with Mexico's Luis Romo and Mexico's Obed Vargas REUTERS/Aris Martinez

A través de redes sociales, Faitelson calificó al Tri como una selección “muy floja” y sostiene que México tenía la obligación de ganar con autoridad, dada la debilidad del rival. Manifestó: “Poco o nada de esta selección mexicana”, añadiendo que tanto las generaciones previas como la actual han dejado una impresión de bajo rendimiento y expectativas incumplidas.

Además, recurrió a la ironía al llamar “Chivas” al conjunto nacional, esto por la cantidad de jugadores tapatíos que salieron en la alineación del juego, cuestionando la competitividad del equipo dirigido por el cuerpo técnico. Faitelson también remarcó la tendencia del combinado mexicano a permitir que rivales accesibles puedan sacar provecho de sus errores, lo que, en su opinión, refuerza una sensación de estancamiento en el fútbol del país.

“Como no la metía México, la mete Panamá…“.

Aguirre analiza el juego de México.

Por su parte, Javier Aguirre, técnico de México, en declaraciones recogidas por Reuters, defendió que el resultado forma parte de la preparación mundialista. “Este partido de preparación nos sirvió a ambos equipos porque vimos gente nueva, el equipo tuvo paciencia, no se desesperó y en general fue un partido igualado. Uno siempre quiere ganar, jugar bien, gustar y golear, pero todo está enfocado en nuestra preparación para el 11 de junio”, explicó Aguirre.

En contraste, el entrenador de Panamá, Thomas Christiansen, se mostró satisfecho con la actuación de su equipo: “Es para estar orgullosos del partido que han hecho los muchachos, cuando se ve un partido así, contra una selección de México con jugadores locales competir de tú a tú hasta el último minuto tiene mucho mérito”, afirmó Christiansen.

El encuentro se inscribe en la agenda de partidos preparatorios rumbo al Mundial. México disputará su próximo compromiso ante Bolivia en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera Costas. Luego, inaugurará el Grupo A de la Copa del Mundo enfrentando a Sudáfrica el 11 de junio, seguido de partidos ante Corea del Sur y el vencedor de la repesca europea entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda, según Reuters.