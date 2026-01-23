América ya habría alcanzado un acuerdo con Palmeiras por Raphael Veiga

(REUTERS/Jean Carniel)

El Club América y Palmeiras habrían alcanzado un acuerdo verbal por Raphael Veiga, una negociación que en las últimas horas tomó mayor fuerza y que perfila al mediocampista brasileño como el posible último refuerzo de las Águilas para el Clausura 2026, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de ninguno de los dos clubes.

De acuerdo con reportes de ESPN, las directivas de América y Palmeiras avanzaron de manera significativa y en Brasil ya se habría aceptado la propuesta azulcrema. El entendimiento sería únicamente de palabra, por lo que el traspaso aún depende de detalles contractuales y administrativos antes de concretarse formalmente.

Avanza el acuerdo entre América y Palmeiras por Raphael Veiga

(AP Photo/Martin Mejia)

De acuerdo con los reportes, las negociaciones entre ambos clubes se habrían destrabado en días recientes, con la figura de Paulo Victor, auxiliar técnico, como un elemento clave para facilitar el diálogo cuando surgían diferencias entre directivas. El esquema que se perfila es que Veiga llegue a América a préstamo, con una cláusula de compra obligatoria para el siguiente año.

Aunque no hay precisión oficial sobre las cifras finales, el monto total de la operación no estaría lejos de los 10 millones de dólares que se manejaron desde que surgió el interés del club de Coapa. En esta primera etapa, América solo cubriría un porcentaje del total, además de asumir el 100 por ciento del salario del jugador, estimado en 2.7 millones de dólares anuales, lo que lo colocaría entre los futbolistas mejor pagados del plantel.

De concretarse los tiempos previstos, el brasileño estaría viajando a la Ciudad de México en las próximas horas para realizar pruebas físicas y completar el proceso previo a la firma de contrato, aunque antes deberá resolverse un punto clave para su registro.

América debe liberar una plaza de extranjero para cerrar el fichaje

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Actualmente, América no cuenta con plazas disponibles de jugadores no formados en México, por lo que la directiva trabaja de manera paralela en la salida de un futbolista extranjero para poder inscribir al mediocampista brasileño.

Los nombres que aparecen como opciones son Víctor Dávila y José Zúñiga. En el caso del delantero chileno, su continuidad se ha vuelto compleja debido a su rendimiento desde su llegada al club, con nueve goles en cuatro torneos, además de que su salario, cercano a 1.5 millones de dólares anuales, ha frenado posibles negociaciones, incluso con clubes de Chile como Colo Colo, que preguntó por su situación.

Por su parte, José Zúñiga, quien llegó apenas el torneo anterior, aún tiene margen dentro del plantel, aunque si la directiva encuentra acomodo para él dentro de la Liga MX, se gestionarían las condiciones necesarias para concretar su salida.

Mientras tanto, el posible arribo de Raphael Veiga se mantiene como un acuerdo verbal en fase avanzada, a la espera de que se libere la plaza de extranjero y se formalicen los documentos para que la operación pueda hacerse oficial en los próximos días.