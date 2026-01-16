De vencer al América a decir no a Italia: Joao Pedro define su futuro con el Atlético de San Luis

El brasileño fue la figura del partido al anotarle un golazo al América. (Ilustración: Jovani Pérez)

El Atlético de San Luis vivió una semana de emociones contrastantes. Luego de una contundente victoria como visitante frente al América, el conjunto potosino pasó de la euforia deportiva a la incertidumbre institucional ante los rumores que colocaban a su máxima figura, Joao Pedro, fuera de la Liga MX con destino al futbol europeo.

El pasado miércoles 14 de enero, los tuneros sorprendieron en cancha ajena al imponerse 2-0 a las Águilas, resultado que estuvo marcado por un auténtico golazo del delantero brasileño. La anotación no solo selló un triunfo de alto impacto, sino que también encendió las especulaciones sobre una posible despedida, debido al interés del Pisa de la Serie A por hacerse de sus servicios.

Sin embargo, este viernes 16 de enero llegó la confirmación que tranquilizó a la afición potosina. Joao Pedro decidió permanecer en el Atlético de San Luis y rechazó formalmente la oferta del club italiano, asegurando su continuidad en la Liga MX al menos durante todo el Torneo Clausura 2026.

La noticia fue celebrada por la institución a través de sus redes sociales, donde el club destacó la permanencia del atacante como una pieza clave para sus aspiraciones en el certamen. Para el Atlético, retener a su goleador representa un golpe anímico positivo tras un inicio prometedor de torneo.

El tanto ante el América significó además el primer gol de Joao Pedro en el actual campeonato, ampliando un registro goleador que ya lo había colocado como uno de los atacantes más letales del futbol mexicano. Durante el semestre anterior, el brasileño acumuló 12 anotaciones, cifra que lo llevó a compartir el título de goleo con Paulinho y Armando González.

La polémica celebración tras marcarle al América alimentó aún más los rumores sobre su salida, al interpretarse como un posible gesto de despedida. No obstante, el propio futbolista se encargó de aclarar el significado del festejo. “Son los besos de mis hijos”, explicó, desmintiendo cualquier relación con un adiós anticipado al club.

Con Joao Pedro confirmado en sus filas, el Atlético de San Luis ya se enfoca en su próximo compromiso. El equipo visitará a Xolos de Tijuana este sábado 17 de enero, en duelo programado para las 9:06 de la noche en el estadio Caliente, con la motivación intacta y su goleador listo para seguir marcando diferencia.