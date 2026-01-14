Albacete vs Real Madrid: cuándo y dónde ver el juego de la Copa del Rey en México

(Infobae México: Jovani Pérez)

Albacete y Real Madrid se enfrentarán este miércoles 14 de enero por los octavos de final de la Copa del Rey desde el Estadio Carlos Belmonte, donde los merengues buscarán redimirse luego de la derrota sufrida en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona.

El Real Madrid avanzó con apuros a los octavos de final de la Copa del Rey al vencer 3-2 al Talavera, equipo de Tercera División, en la ronda previa.

Por su parte, el Albacete sorprendió al Celta de Vigo, equipo de la primera categoría, al imponerse en la tanda de penales para clasificar a la siguiente instancia.

Álvaro Arbeloa se convierte en nuevo entrenador del Real Madrid

Álvaro Arbeloa debutará como técnico en el Real Madrid vs Albacete por Copa del Rey 2026 . (Club Real Madrid)

El Real Madrid anunció esta semana la salida de Xabi Alonso como director técnico, con Álvaro Arbeloa (exjugador merengue) como reemplazo inmediato.

Además de los malos resultados, esta decisión se veía venir por la fractura en la relación con los jugadores del vestuario.

Un video viral de las últimas horas muestra a los jugadores ignorando las órdenes de Alonso de formar un pasillo al Barcelona, tras el campeonato de la Supercopa de España.

Este incidente algunos aficionados merengues apuntan a que refleja una falta de liderazgo por parte del plantel, mientras que otros señalan que el ego de los jugadores del Real Madrid es el verdadero problema del equipo y algo difícil de controlar.

Antecedentes entre ambos equipos

Albacete nunca ha podido ganarle al Real Madrid. (REUTERS/Susana Vera)

A lo largo de la historia, Albacete y Real Madrid se han enfrentado en 14 ocasiones, de las cuales 11 victorias son para el conjunto merengue por tres empates.

El equipo de la segunda categoría nunca ha podido vencer al cuadro madrileño en su historia y espera que jugar en su feudo los ayude a conseguir la hazaña de la clasificación.

La última vez que hubo un partido oficial entre ambos conjuntos fue en 2005 y en aquella ocasión, el Real Madrid salió con la victoria de 2-0.

En los enfrentamientos más recientes entre ambas escuadras, la hegemonía merengue es clara con cinco victorias en los últimos encuentros que se han visto las caras.

Cuándo y dónde ver el juego en México

Sky Sports será el encargado de transmitir el partido. (Club Real Madrid)

Este duelo de octavos de final entre Albacete y Real Madrid podrá seguirse en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Sky Sports.