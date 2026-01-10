México Deportes

Checo Pérez amplía sus negocios y anuncia alianza con bebida energética rival de Red Bull

El piloto mexicano dio a conocer el acuerdo a través de redes sociales

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

En la antesala de su regreso a la Fórmula 1 como piloto de la escudería Cadillac para la temporada 2026, Sergio “Checo” Pérez anunció una nueva alianza comercial que amplía su actividad fuera de las pistas.

El anuncio se da en un contexto marcado por su salida de Red Bull y por una serie de declaraciones recientes del piloto mexicano sobre esa etapa de su carrera.

Checo Pérez presenta su nuevo acuerdo comercial

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Checo Pérez dio a conocer su vínculo con la bebida energética H20 Power a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram. En el material, el piloto aparece junto al producto y acompaña el anuncio con un mensaje que hace referencia a su nueva etapa profesional.

“Después de tomar una pausa las piezas se acomodan. Hoy estoy listo para lo que sigue y vengo con la energía necesaria, porque cuando el camino cambia, descubres un poder que no depende de nada más que de ti y eso es lo que te vuelve a poner en la línea de salida. Encuentra tu poder”, expresó Pérez en el video promocional.

La alianza resulta relevante debido a que se trata de una bebida energética que compite directamente con Red Bull, marca con la que el piloto mexicano estuvo ligado durante su etapa anterior en la Fórmula 1.

De Red Bull a Cadillac

Checo Pérez dejó Red Bull
Checo Pérez dejó Red Bull Racing para la temporada 2025. (REUTERS/Benoit Tessier)

Checo dejó Red Bull en diciembre de 2024, luego de cuatro temporadas como compañero de Max Verstappen.

Actualmente, Pérez se encuentra enfocado en el proyecto de Cadillac y en el desarrollo del monoplaza con el que competirá en su regreso a la máxima categoría en 2026.

El anuncio de su nueva alianza comercial se suma a este proceso de transición, a pocos meses de volver oficialmente a la parrilla de la máxima categoría.

