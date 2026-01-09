México Deportes

Antonio Mohamed confiesa cuál es su prioridad este semestre y no es el tricampeonato

Mohamed reiteró que, pese a sus logros en torneos cortos, el éxito internacional sigue siendo una meta pendiente, tanto a nivel personal como institucional

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

A un día del inicio del torneo Clausura 2026, Antonio Mohamed habló públicamente sobre los objetivos deportivos de Toluca para el semestre.

El actual técnico bicampeón de la Liga MX fue invitado al programa La Última Palabra de FOX Sports, donde expuso que el principal enfoque del club está puesto en la Concacaf Champions Cup, incluso por encima de la posibilidad de conseguir un histórico tricampeonato en el futbol mexicano.

Durante la entrevista, el entrenador argentino explicó que tanto a nivel personal como institucional existe una cuenta pendiente en el ámbito internacional, motivo por el cual el certamen continental de clubes se ha convertido en un eje central del proyecto deportivo de los Diablos Rojos.

Mohamed prioriza la Concacaf y el acceso al Mundial de Clubes

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El ´Turco´ Mohamed señaló que, aunque la intención es competir en todos los frentes, la prioridad establecida por Toluca para este semestre es ganar la Concacaf Champions Cup, lo que permitiría clasificar a la Copa Intercontinental y al Mundial de Clubes.

El técnico reconoció que, de presentarse un escenario en el que los calendarios se crucen, el club optará por el torneo internacional.

“El objetivo número uno es la Concacaf, clasificar a la Intercontinental y el Mundial de Clubes. Si seguimos avanzando y hay un punto en el que se empalman la opción del tricampeonato en la Liga o la Concacachampions, la prioridad es Concacaf”, declaró Mohamed a Fox Sports.

El estratega recordó que, pese a su trayectoria en torneos cortos (con cinco títulos de Liga MX obtenidos con cuatro clubes distintos), el éxito internacional sigue siendo una meta pendiente tanto para él como para la institución escarlata.

El perfil de refuerzo que busca Toluca para el Clausura 2026

(X/ @TolucaFC)
(X/ @TolucaFC)

En el mismo espacio, Mohamed también se refirió a la conformación del plantel para el Clausura 2026. Toluca ha realizado incorporaciones en el mercado reciente con futbolistas mexicanos como Sebastián Córdova, Pavel Pérez y Jorge Díaz Price, con el objetivo de fortalecer una de las plantillas más competitivas del futbol mexicano.

No obstante, el entrenador explicó que el club buscará sumar un delantero centro tras la salida de Robert Morales. Sin mencionar nombres, detalló el perfil que considera necesario para ampliar las variantes ofensivas del equipo, incluso con la presencia de jugadores como Alexis Vega, Helinho y Paulinho.

“Nos hace falta un delantero que aguante mucho la pelota, a diferencia de Paulinho que es más jugador, y que también tenga gol, para que cuando cambiemos la forma de jugar o el rival modifique, tengamos alguien al frente que nos aguante la pelota”, explicó Mohamed.

Finalmente, el técnico precisó que el conjunto escarlata no apunta a fichar figuras, sino futbolistas que encajen en un perfil específico, alineado a un modelo de inteligencia deportiva que ya ha dado resultados con incorporaciones recientes como Nicolás Castro, Santiago Simón y Franco Romero.

