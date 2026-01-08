Real Madrid vs. Barcelona: cuándo y dónde comprar boletos para la Copa de Leyendas en el Estadio Akron

El Estadio Akron será sede de la Copa de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona el 3 de marzo de 2026. (X / @ocesa_total)

México será sede de la Copa de Leyendas, un partido de exhibición que enfrentará a exjugadores históricos del Real Madrid y el Barcelona en el Estadio Akron.

El evento forma parte de la agenda de espectáculos deportivos que se realizan en el país como antesala del Mundial 2026 y fue presentado de manera oficial en una conferencia de prensa encabezada por exfutbolistas y autoridades locales, donde se dieron a conocer los detalles del encuentro, la venta de boletos y los primeros nombres confirmados.

Cuándo y dónde se juega la Copa de Leyendas

(X / @EstadioAKRON)

La Copa de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona se disputará el 3 de marzo de 2026, a las 8:00 de la noche (hora local), en el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco. El partido se jugará a un solo encuentro y no tendrá formato de torneo.

Durante la presentación del evento, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, destacó que el municipio se encuentra en preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 y subrayó el valor simbólico de la fecha, al coincidir con el aniversario del natalicio de Jorge Vergara.

El estadio de las Chivas tiene asignados cuatro partidos de la justa mundialista, entre ellos el España vs. Uruguay, programado para el 26 de junio de 2026, de acuerdo con la planificación oficial.

Preventa y venta general de boletos para el partido

(X / @ocesa_total)

La venta de boletos para la Copa de Leyendas comenzará a mediados de enero a través de la plataforma oficial de Ticketmaster, con dos etapas de preventa antes de la venta general.

La Gran Venta HSBC Premier, para tarjetas de crédito y débito, se realizará el lunes 12 de enero de 2026, de 11:00 a.m. a 11:59 p.m.

Un día después, el martes 13 de enero, en el mismo horario, se llevará a cabo la Gran Venta HSBC. La venta general arrancará el miércoles 14 de enero, a partir de las 2:00 de la tarde.

Cada comprador podrá adquirir un máximo de ocho boletos. El acceso al estadio estará permitido a partir de los tres años de edad, y todos los asistentes desde esa edad deberán contar con boleto.

Jugadores confirmados para la Copa de Leyendas

(X / @EstadioAKRON)

La organización del evento confirmó a los primeros exjugadores que participarán en el encuentro, con representantes emblemáticos de ambos clubes.

Por el Real Madrid están anunciados Iker Casillas, Fernando Hierro y Fernando Morientes.

En el caso del Barcelona, los futbolistas confirmados son Rafael Márquez, Carles Puyol y Xavi Hernández.

Este tipo de partidos de exhibición ya se han realizado en México en años recientes, como el Juego de Leyendas de la FIFA en Monterrey en 2024, consolidando al país como sede de eventos internacionales de carácter histórico.