Toluca se burla del América antes del Clausura 2026 al estilo de Bad Bunny y revive la rivalidad

Los Diablos Rojos usaron redes sociales para lanzar una indirecta directa a las Águilas previo al arranque del torneo

La publicación escarlata recordó la estrategia que usaron antes los azulcremas en su tricampeonato.

A unos días de que arranque oficialmente el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca encendieron la conversación en redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida para los aficionados del futbol mexicano. El club mexiquense, actual bicampeón del balompié nacional, aprovechó el momento para lanzar un dardo directo a su histórico rival: las Águilas del América.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el conjunto escarlata compartió una imagen que hace referencia visual al álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, el sexto material discográfico del cantante puertorriqueño Bad Bunny. Sin embargo, en lugar del nombre original del disco, la publicación mostraba la frase “Debí pedir más sillas”, acompañada por los cuatro trofeos que Toluca levantó durante la temporada pasada: el Clausura 2025, el Apertura 2025, el Campeón de Campeones y la Campeones Cup.

Toluca fue tachado de 'copión' al celebrar sus títulos en 2026 igual como el América el año pasado.

La imagen rápidamente fue interpretada como una burla directa hacia el América, no solo por el mensaje implícito, sino porque el propio club azulcrema había utilizado una estrategia similar meses atrás. A inicios de 2025, las Águilas publicaron una fotografía con la misma estética inspirada en Bad Bunny, donde también se leía “Debí pedir más sillas”, junto a los campeonatos que consolidaron su histórico tricampeonato en la Liga MX: Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

América inició el 2025 con está imagen en redes.

No obstante, ese dominio llegó a su final en el Clausura 2025. En la Gran Final de aquel torneo, Toluca se impuso al América y frustró el sueño del tetracampeonato azulcrema. Con ese triunfo, los Diablos Rojos conquistaron su onceavo título de liga y marcaron el inicio de una nueva etapa de supremacía escarlata en el futbol mexicano.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second leg - Toluca v America - Estadio La Bombonera, Toluca, Mexico - May 25, 2025 Toluca's Luan celebrates scoring their first goal as America's Luis Malagon looks dejected REUTERS/Raquel Cunha

Ese campeonato no fue un hecho aislado. Meses después, Toluca reafirmó su buen momento al coronarse nuevamente en el Apertura 2025, tras vencer a Tigres en una dramática tanda de penales en la Gran Final disputada en el Estadio Nemesio Diez. El resultado consolidó al club como bicampeón vigente y lo colocó nuevamente en la conversación por un posible tricampeonato.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Toluca v Tigres UANL - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - December 14, 2025 Toluca's Alexis Vega celebrates after scoring a penalty during the shoot-out to win Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

Con ese antecedente, el conjunto dirigido desde el banquillo escarlata regresará a la actividad en el Clausura 2026 con el objetivo claro de igualar al América en títulos consecutivos y extender su dominio. Mientras tanto, el intercambio de indirectas en redes sociales anticipa que la rivalidad entre ambos clubes seguirá siendo uno de los grandes atractivos del futbol mexicano en el inicio del nuevo torneo.

