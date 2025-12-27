Raúl Jiménez anotó con la cabeza y le dio al Fulham un triunfo clave ante el West Ham

Raúl Jiménez celebra el gol con el que el Fulham venció al West Ham en la Jornada 18 de la Premier League. (REUTERS/Tony O Brien)

El Fulham consiguió una victoria clave como visitante al imponerse al West Ham durante la Jornada 18 de la Premier League, en un encuentro que tuvo como protagonista a Raúl Jiménez.

El delantero mexicano marcó el gol que definió el partido en los minutos finales, resultado que permitió a su equipo mantenerse en la pelea dentro de la zona media de la tabla.

El compromiso fue relevante para ambos clubes debido a sus aspiraciones en el campeonato, con un desarrollo equilibrado y oportunidades en ambas áreas, aunque sin reflejarse en el marcador durante gran parte del encuentro.

Raúl Jiménez se consolida como titular en el Fulham

Raúl Jiménez ha logrado afianzarse en el once inicial del Fulham, aprovechando la ausencia por lesión de Rodrigo Muniz, con quien había alternado la titularidad a lo largo de la temporada. Su presencia en el ataque fue constante y participativa durante el encuentro frente al West Ham.

El partido mostró un ritmo de ida y vuelta, con aproximaciones de ambos equipos. Al minuto 76, Jiménez estuvo cerca de abrir el marcador tras aparecer dentro del área para rematar un centro de pierna derecha; sin embargo, el portero del West Ham reaccionó de manera oportuna para evitar el gol, manteniendo el empate sin anotaciones.

El gol decisivo llegó en los minutos finales

La insistencia del Fulham tuvo recompensa al minuto 85. Tras un intento fallido de despeje por el sector derecho de la defensa local, el balón quedó a disposición de Harry Wilson, quien envió un centro preciso al área. Jiménez se elevó y conectó un remate de cabeza que terminó en el fondo de la portería, sellando el triunfo visitante.

Con esta anotación, el delantero mexicano alcanzó su quinto gol en 20 partidos disputados en la temporada, además de registrar dos asistencias. El tanto también significó que anotara por segunda jornada consecutiva en la Premier League.

Los tres puntos obtenidos colocaron al Fulham con 26 unidades, ubicándolo en la décima posición de la tabla general, resultado que lo mantiene en la lucha por los puestos que otorgan acceso a competiciones europeas, de acuerdo con la clasificación oficial de la Premier League.