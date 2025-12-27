México Deportes

Atlético de Madrid borra a Hugo Sánchez de su Paseo de Leyendas

El club colchonero dejó fuera al exdelantero mexicano de la votación histórica rumbo al reconocimiento de sus máximos ídolos

Guardar
Con más de 151 mil
Con más de 151 mil aficionados registrados, el club tomó una decisión que desató debate entre los hinchas.

El Atlético de Madrid sorprendió a su afición con una determinación que no pasó desapercibida rumbo a la conformación del Paseo de Leyendas, un proyecto con el que el club busca rendir homenaje a las figuras más representativas de su historia. En un año marcado por un récord histórico de socios, la institución rojiblanca optó por dejar fuera de la votación a varios nombres de peso, entre ellos el del mexicano Hugo Sánchez.

Durante 2025, el conjunto colchonero alcanzó la cifra inédita de 151,831 socios, un número que refleja el crecimiento y la solidez del club en el panorama europeo. En ese contexto, la directiva decidió abrir un proceso de elección para definir a los exfutbolistas que serán inmortalizados en el exterior del Riyadh Air Metropolitano, aunque no todos los históricos fueron considerados elegibles.

Hugol logró un pichichi con
Hugol logró un pichichi con los colchoneros.

El club explicó que la selección de candidatos se realizó bajo una serie de criterios previamente establecidos. Entre ellos se encuentran los méritos deportivos, la identificación con los valores rojiblancos, el reconocimiento a lo largo de distintas generaciones, la participación en momentos históricos y el comportamiento mantenido tanto con la institución como con su afición.

La ausencia de Hugo Sánchez llamó particularmente la atención, ya que el exdelantero mexicano tuvo un paso relevante por el Atlético de Madrid antes de consolidar su carrera en España. Sin embargo, su posterior etapa con el Real Madrid, máximo rival del club, terminó por marcar su legado futbolístico. En el conjunto merengue, Sánchez alcanzó su mayor reconocimiento, convirtiéndose en uno de los goleadores más letales de la liga y ganándose el apodo de ‘Pentapichichi’.

La placa de Hugol fuera
La placa de Hugol fuera del Metropolitano ha sido atacada varias veces.

Otro nombre que tampoco figura en la lista de candidatos es el del guardameta Thibaut Courtois, actualmente en activo con el Real Madrid. Su exclusión responde tanto a su condición de jugador vigente como a su salida polémica del Atlético, factores que pesan en los criterios definidos por la directiva.

La votación estará abierta para todos los socios del club y cerrará el próximo 5 de enero. De este proceso surgirán 20 exfutbolistas, todos ya retirados, cuyos nombres quedarán plasmados de forma permanente en el entorno del estadio, como parte del legado histórico del Atlético de Madrid.

Temas Relacionados

Hugo SánchezAtlético de MadridLiga Españolamexico-deportes

Más Noticias

Sydney Sweeney es ligada sentimentalmente con compañero de Santiago Giménez en el AC Milán: ¿Quién es?

Medios italianos encendieron el rumor que involucra a la actriz de Hollywood y a una figura del club rossonero

Sydney Sweeney es ligada sentimentalmente

Katia Itzel García, árbitra mexicana cierra un 2025 histórico al figurar entre las mejores silbantes del mundo

Su desempeño en Liga MX y torneos internacionales la llevó al reconocimiento global

Katia Itzel García, árbitra mexicana

Raúl Jiménez anotó con la cabeza y le dio al Fulham un triunfo clave ante el West Ham

El delantero mexicano volvió a responder como titular y firmó el gol con el que el Fulham sumó tres puntos importantes en su visita al West Ham

Raúl Jiménez anotó con la

Andrade El Ídolo gana la batalla legal y queda libre de la WWE: apunta a AEW

El luchador lagunero cerró su conflicto con la WWE y quedó habilitado para competir sin restricciones en cualquiera otra compañía

Andrade El Ídolo gana la

Místico, Atlantis Jr. y Xelhua celebran la Navidad y el Año Nuevo con triunfo en la Arena México

El Rey de Plata y Oro junto a los ganadores del Torneo ‘La Gran Alternativa’ encabezaron una noche inolvidable ante un lleno total

Místico, Atlantis Jr. y Xelhua
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas especiales entran a campo

Fuerzas especiales entran a campo minado y desactivan artefactos explosivos en Tierra Caliente, Michoacán

Fabiola golpeaba a su hijastra de 6 años hasta que la mató: esta fue su sentencia en Baja California

Identifican célula del CJNG que intenta incursionar en Huitzilac, Morelos: reforzarán seguridad en el municipio

Rocío Nahle asegura que en Veracruz hay libertad de expresión “hasta con excesos” tras detención de periodista

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Exhiben a Bad Bunny: acusan

Exhiben a Bad Bunny: acusan trato preferencial tras tocar pieza en el Museo Nacional de Antropología en la CDMX

¿Por qué Pato Borghetti y Odalys Ramírez dejaron sus programas de TV casi al mismo tiempo? Esto dijo Flor Rubio

“Un regalo para el alma”: Yolanda Andrade inspira con mensaje tras revelar su diagnóstico de ELA

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, revela cuáles son las cualidades que debe tener un hombre para conquistar su corazón

Harry Styles reaparece en YouTube y directioners mexicanas reaccionan con confusión: “¿Se despide o regresa?"

DEPORTES

Sydney Sweeney es ligada sentimentalmente

Sydney Sweeney es ligada sentimentalmente con compañero de Santiago Giménez en el AC Milán: ¿Quién es?

Katia Itzel García, árbitra mexicana cierra un 2025 histórico al figurar entre las mejores silbantes del mundo

Raúl Jiménez anotó con la cabeza y le dio al Fulham un triunfo clave ante el West Ham

Andrade El Ídolo gana la batalla legal y queda libre de la WWE: apunta a AEW

Místico, Atlantis Jr. y Xelhua celebran la Navidad y el Año Nuevo con triunfo en la Arena México