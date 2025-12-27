Atlético de Madrid borra a Hugo Sánchez de su Paseo de Leyendas

Con más de 151 mil aficionados registrados, el club tomó una decisión que desató debate entre los hinchas.

El Atlético de Madrid sorprendió a su afición con una determinación que no pasó desapercibida rumbo a la conformación del Paseo de Leyendas, un proyecto con el que el club busca rendir homenaje a las figuras más representativas de su historia. En un año marcado por un récord histórico de socios, la institución rojiblanca optó por dejar fuera de la votación a varios nombres de peso, entre ellos el del mexicano Hugo Sánchez.

Durante 2025, el conjunto colchonero alcanzó la cifra inédita de 151,831 socios, un número que refleja el crecimiento y la solidez del club en el panorama europeo. En ese contexto, la directiva decidió abrir un proceso de elección para definir a los exfutbolistas que serán inmortalizados en el exterior del Riyadh Air Metropolitano, aunque no todos los históricos fueron considerados elegibles.

Hugol logró un pichichi con los colchoneros.

El club explicó que la selección de candidatos se realizó bajo una serie de criterios previamente establecidos. Entre ellos se encuentran los méritos deportivos, la identificación con los valores rojiblancos, el reconocimiento a lo largo de distintas generaciones, la participación en momentos históricos y el comportamiento mantenido tanto con la institución como con su afición.

La ausencia de Hugo Sánchez llamó particularmente la atención, ya que el exdelantero mexicano tuvo un paso relevante por el Atlético de Madrid antes de consolidar su carrera en España. Sin embargo, su posterior etapa con el Real Madrid, máximo rival del club, terminó por marcar su legado futbolístico. En el conjunto merengue, Sánchez alcanzó su mayor reconocimiento, convirtiéndose en uno de los goleadores más letales de la liga y ganándose el apodo de ‘Pentapichichi’.

La placa de Hugol fuera del Metropolitano ha sido atacada varias veces.

Otro nombre que tampoco figura en la lista de candidatos es el del guardameta Thibaut Courtois, actualmente en activo con el Real Madrid. Su exclusión responde tanto a su condición de jugador vigente como a su salida polémica del Atlético, factores que pesan en los criterios definidos por la directiva.

La votación estará abierta para todos los socios del club y cerrará el próximo 5 de enero. De este proceso surgirán 20 exfutbolistas, todos ya retirados, cuyos nombres quedarán plasmados de forma permanente en el entorno del estadio, como parte del legado histórico del Atlético de Madrid.