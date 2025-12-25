Místico revela por qué 2025 fue el año más especial de su carrera: “El público es el que me hace ídolo”

El Rey de Plata y Oro agradeció a la afición tras un año lleno de triunfos. (Ilustración: Jovani Pérez / Fotos: Diego Cedrix & Óscar Reyes)

El 2025 quedará marcado como uno de los años más importantes en la carrera de Místico. No solo por los campeonatos, las funciones llenas y los compromisos internacionales, sino por la manera en la que el luchador consolidó su vínculo con el público y reafirmó su vigencia dentro y fuera de la Arena México. A pesar de las lesiones, los viajes constantes y la exigencia física, el llamado Rey de Plata y Oro cerró el año con la satisfacción de sentirse pleno arriba del ring.

En entrevista exclusiva con Infobae México, el ídolo del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) hizo un balance personal y profesional de lo vivido durante los últimos doce meses, destacando la fe, la disciplina y el amor por la lucha libre como los pilares que le permitieron mantenerse en la élite.

(Foto: Óscar Reyes)

“Ha sido un 2025 maravilloso. De verdad, ha sido algo muy bonito este año, de verdad, para mí, primero que nada, a pesar de las lesiones que tuve, salía muy rápido. Le agradezco de verdad infinitamente a Dios que me ha bendecido muchísimo de estar lastimado, pero recuperarme muy pronto, seguir haciendo lo que amo, que es la lucha libre. Creo que he demostrado que soy un luchador que ama la lucha libre, que vive la lucha libre día a día, que a pesar de ser una gran estrella, sigo entrenando, me sigo preparando. Ahorita que me llamen el... que soy el luchador más taquillero del veinte veinticinco, creo que es una bendición de Dios. Creo que tengo una conexión muy grande con el público, que siempre se lo voy a agradecer infinitamente. Creo que he demostrado que sigo amando la lucha libre como cuando empecé”, comentó.

El impacto de Místico durante 2025 no se limitó al territorio nacional. El luchador mexicano tuvo presencia constante en funciones de empresas internacionales como AEW, MLW y ROH, donde se convirtió en uno de los elementos más solicitados por su capacidad de conectar con la audiencia, independientemente del idioma o la cultura.

“Místico deslumbró con su máscara verde y alas inspiradas en Hawlucha, liderando al Team Hawlucha con movimientos aéreos espectaculares.” (Cortesía: CMLL)

Uno de los aspectos más representativos de esa conexión ha sido el fenómeno que rodea su tema de entrada, el cual continúa siendo coreado por miles de aficionados en cada arena. Para Místico, ese momento previo a salir al ring se ha convertido en una experiencia emocional que incluso lo obliga a detenerse antes de cruzar la cortina.

“A los jóvenes les comento que se sigan preparando, amando la lucha libre, porque hacer un tema como el que me están diciendo de qué se siente de hacer ese tema, que la gente lo cante, digo «hacer», yo sé que no la escribí yo, pero hacerla que vibre la arena México, hacerla que la canción se toque día a día, ha sido una bendición de Dios. Es algo que no nos esperábamos. Hace unos dieciocho años fue cuando se hizo en el 2006, si no mal recuerdo, y ha sido algo maravilloso que la gente la siga cantando, la siga coreando y cada vez más en todas las arenas. Eh, la vez pasada que fui a Costa Rica, me impactó de cómo la gente la canta, la grita. Es una emoción tan grande. Ayer lo viví en este mano a mano contra Soberano Junior en la Arena Puebla. Un sold out totalmente, al mil por ciento lleno. Fue algo que tengo que hacer una pausa antes de salir, porque la gente la está cantando. Me gusta que la gente disfrute. Soy un luchador, creo que soy el único luchador que interactúa con el público mucho. ¿El porqué? Porque lo más importante para mí es el público. El público es el que me hace un ídolo. El público es el que me hace un taquillero. El público es el que me pone en los cuernos de la luna” destacó.

Místico inició el combate contra MJF en una batalla de orgullo, máscara y campeonato. (Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

En el plano deportivo, el año estuvo cargado de logros significativos. Místico consiguió su segundo Grand Prix Internacional del CMLL, derrotó a MJF para arrebatarle el Campeonato Mundial Semicompleto y se consagró por segunda ocasión como ganador de la Opera Cup dentro de Major League Wrestling, reafirmando su estatus como figura global.

Místico mostró su clase y determinación, derrotando a Speedball Mike Bailey con una sorprendente "La Mística" para ganar por segunda vez el Grand Prix Internacional 2025 en la Arena México. (Foto: Diego Cedrix)

Sobre ese logro en MLW, el luchador explicó que no distingue jerarquías entre combates, ya que cada lucha representa una oportunidad para entregarse al público.

“Otra lucha fue en convertirse por segunda ocasión en ganar la Opera Cup con MLW. Fue algo maravilloso. Yo siempre he dicho: “Todas luchas para mí son importantes, sean de, de campeonato, sean manos a mano, sea por una copa, todas son importantes”. Cuando amas la lucha libre, yo creo que todo es importante para ti. Sobre todo, de verdad, el público para mí es lo primordial, lo más grande. Siempre he dicho: “Si pierdo o gano, mientras el público esté contento, yo estoy contento, porque quiere decir que mi trabajo está bien hecho, lo que hago, que es lucha libre, está bien hecha”. Y yo creo que cuando el público sale contento, no importa quién gane o quién pierda. Lo importante es que el público salga ganando y salga con un buen sabor de boca".

(Foto: Diego Cedrix)

Con un mensaje para el público, Místico cerró un 2025 que no solo lo consolidó como uno de los luchadores más taquilleros del año, sino como una figura que entiende que su legado se construye, función a función, junto al público.

(Foto: Óscar Reyes)

“Gracias al público porque hemos hecho como dices ya un millón con el público y ha sido una bendición de Dios que tanta gente venga a la Arena México, y no nomás a la Arena México, a cualquier arena y sobre todo que siempre las está llenando. Mil gracias mi gente, que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Feliz Navidad, felices fiestas, feliz Año Nuevo. Les deseo lo mejor, que Dios me los bendiga, pero que tengan mucha salud para tener muchos años más”.