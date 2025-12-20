Penta Zero Miedo revela que trabajó para el crimen organizado: “Trabajé con gente diferente”

El luchador mexicano cosechó otra derrota que hizo que millones de fans explotarán de enojo contra los altos mandos de la WWE. (Captura de pantalla)

La lucha libre mexicana no solo se ha forjado entre cuerdas y reflectores, también en escenarios donde la seguridad queda en segundo plano.

En ese contexto, Penta Zero Miedo reveló recientemente una de las experiencias más inquietantes de su trayectoria, una función improvisada que, más allá de la anécdota, dejó entrever la cercanía de ciertos eventos con entornos dominados por el crimen organizado.

Durante su participación en el podcast conducido por ‘Capi’ Pérez, el luchador originario de Ecatepec recordó una presentación que rompió con cualquier estándar profesional. Lejos de una arena o un ring, la función se llevó a cabo en un lugar aislado, bajo condiciones que encendieron alertas entre los gladiadores desde el primer momento.

El luchador Penta abre el show asegurando que celebrarán la Independencia de México. (Captura de pantalla)

“Éramos una cuadrilla de luchadores a los que nos dijeron que teníamos función en Querétaro, pero yo no conocía ese Querétaro, porque cuando llegamos, todavía fuimos más para arriba, tardamos como ocho horas en llegar. El ring nunca llegó, porque nos dijeron que se había ponchado la llanta del camión o algo así, pero el anfitrión era una persona ‘diferente’, desde que llegamos y vimos la gente nos dimos cuenta”, relató el actual luchador de WWE.

La ausencia del ring no fue lo más preocupante. Según la narración de Penta, el ambiente, la gente presente y la actitud del organizador generaron un clima de tensión constante. La improvisación fue la única salida, ante el riesgo de negarse a cumplir con la función.

El luchador mexicano contó cómo una presentación en un lugar aislado encendió alarmas por el tipo de anfitrión y el ambiente que se vivió. Crédito: TikTok / Epicwrestling

“Cuando nos dijeron que no iba a llegar el ring, esta persona entró con su ‘adorable’ equipo de trabajo y nos dijo ‘mi hijo quiere ver luchas, así que luchas va a tener, ahí está el pasto y una alberca’, hasta nos aventamos ahí”, terminó el mexicano su anécdota con un poco de sarcasmo junto a los conductores del podcast.

El testimonio abrió la conversación sobre las condiciones extremas que algunos luchadores han enfrentado en eventos privados, muchas veces vinculados a personajes influyentes fuera de la ley, donde decir “no” simplemente no es opción.

(Instagram / luchalibreaaa)

Actualmente, Penta atraviesa un momento distinto en su carrera. Aunque estaba anunciado para el evento Guerra de Titanes de Lucha Libre AAA el próximo 20 de diciembre, una lesión en el hombro sufrida en Monday Night Raw, durante un combate ante Solo Sikoa en el torneo para definir al último rival de John Cena, lo dejó fuera de la función.

En su lugar, AAA confirmó que Rey Mysterio tomará su sitio, formando equipo por primera vez con Rey Fénix para enfrentar a Los Gringos Locos 2.0. La función marcará el cierre de actividades de la empresa en 2025, previo a su nueva etapa televisiva en Fox a partir de 2026.