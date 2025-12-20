Guadalajara avanza en su preparación rumbo al Mundial 2026 con la apertura de su Centro de Voluntarios

(Instagram / @gdl2026)

A menos de 6 meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la ciudad de Guadalajara dio un paso relevante en su preparación como ciudad sede con la inauguración de su Centro de Voluntarios, un espacio que concentrará la operación y coordinación del programa de voluntariado durante el torneo.

Desde este punto se gestionará uno de los pilares organizativos del Mundial, en el que los voluntarios tendrán un papel clave en la atención y orientación de visitantes nacionales e internacionales.

Un programa de alcance global con fuerte respuesta local

El Centro de Voluntarios será el eje operativo de un proyecto que, a nivel mundial, superó el millón de solicitudes en las 16 sedes del torneo.

En el caso de la Perla Tapatía, el interés fue significativo: 31 mil 720 personas manifestaron su intención de participar, más de 10 mil completaron su postulación formal desde Jalisco, otras entidades del país y el extranjero, y de ese universo se seleccionarán más de 4 mil voluntarios que estarán presentes en distintos puntos de la Zona Metropolitana durante la competencia.

La inauguración contó con la presencia de autoridades estatales y municipales, así como representantes del Comité Organizador y de la FIFA.

Entre ellos estuvieron Pablo Lemus, gobernador de Jalisco; Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara; Juan José Frangie, alcalde de Zapopan; Montserrat Hidalgo y Olimpia Cabral, Host City Officer y Host City Manager del Comité Organizador local; además de Lidia Rojas, Venue Operations Director de FIFA, y Karla Carrillo, directora de Voluntarios del Comité Organizador de Guadalajara.

Formación, acreditación y participación durante el torneo

El Centro de Voluntarios concentrará todas las etapas del proceso que vivirán quienes formen parte del Mundial desde dentro.

En este espacio se realizarán entrevistas individuales, conocidas como Volunteer Team Tryouts, la asignación de funciones, capacitaciones específicas por área, procesos de acreditación y la entrega de uniformes, previo a su participación activa durante la justa mundialista.

De acuerdo con el Comité Organizador, el objetivo es fortalecer el sentido de pertenencia y preparación de los voluntarios, quienes fungirán como el primer punto de contacto de la ciudad ante millones de aficionados. El perfil de los aspirantes refleja la diversidad del programa: personas de entre 18 y 82 años, con un predominio del grupo de 18 a 29 años, que representa el 62 por ciento del total, además de participantes con y sin experiencia previa en eventos internacionales.

Con la apertura de este centro, Guadalajara avanza en la consolidación de su estructura operativa rumbo a 2026, apostando por la capacitación con estándares internacionales y por un impacto social y cultural que trascienda la celebración del Mundial, de acuerdo con autoridades locales y representantes de la FIFA.