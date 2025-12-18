Rayados oficializa la salida de Sergio Ramos y lo despide con un emotivo homenaje

El defensor español se despidió de la afición regiomontana a través de un video. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La etapa de Sergio Ramos con Rayados llegó a su fin y el club decidió cerrar el ciclo con un mensaje público de reconocimiento.

Tras confirmarse su salida, la institución regiomontana destacó el impacto del defensor español durante su paso por Monterrey y este jueves anunció un homenaje especial para una de las incorporaciones más mediáticas en la historia del equipo.

Rayados oficializa la despedida del defensor español

(X / @Rayados)

A través de sus redes sociales, Rayados confirmó el final del vínculo con el exjugador del Real Madrid y reconoció su impacto en el plantel regiomontano.

En la publicación, la institución describió al futbolista como “una leyenda del futbol mundial que vistió nuestros colores con jerarquía y pasión”, subrayando su liderazgo y la experiencia que aportó al plantel albiazul.

El mensaje también destacó los momentos que dejó durante su paso por Monterrey:

“Durante tu paso por Rayados, escribiste momentos que recordaremos en la vida y en la cancha. ¡Gracias, Capitán!”, señaló el club en su comunicado oficial.

Jersey conmemorativo como parte del homenaje

(X / @Rayados)

Como parte del reconocimiento, la institución albiazul anunció el lanzamiento de un jersey conmemorativo dedicado a Sergio Ramos.

La prenda busca inmortalizar su paso por la institución y rendir tributo a la etapa que vivió con la camiseta albiazul. Con este gesto, el club cerró el ciclo del defensor español con un mensaje de gratitud y reconocimiento a su trayectoria en Monterrey.

La llegada de Ramos elevó la proyección internacional de Rayados, tanto por su trayectoria como por la atención mediática que generó desde su incorporación.

El mensaje de despedida de Sergio Ramos a la afición

El zaguero participó en competencias nacionales e internacionales durante su paso por Rayados. (Instagram / @sergioramos)

Por su parte, Sergio Ramos también se despidió del club y de la afición a través de un video publicado en sus redes sociales el fin de semana pasado.

En su mensaje, el futbolista reconoció la nostalgia por el final de su etapa en México y lamentó no haber alcanzado los objetivos deportivos planteados.

“Se acaba la experiencia mexicana, hoy nos despedimos de aquí, de Monterrey. Unos días un poco nostálgicos, porque vinimos con mucha ilusión, con muchas ganas de triunfar.

No ha podido ser, no hemos podido conseguir el objetivo, pero me llevo una experiencia maravillosa”, expresó el zaguero.

El español también destacó el trato recibido durante su estancia y la proyección del club: “Un país encantador, una gente que me ha tratado de maravilla, de un club que creo que tiene una proyección muy grande de cara al futuro”, añadió.

En el plano deportivo, el defensor cerró su etapa en la escuadra regiomontana con 25 partidos disputados y cuatro goles anotados; la Leagues Cup fue el único torneo en el que no logró marcar.