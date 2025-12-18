¿Qué jugadores no continuarían en Chivas para el Clausura 2026?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Las Chivas de Guadalajara cerraron el Apertura 2025 a un penal de avanzar a las semifinales, luego de quedar eliminado por Cruz Azul en una serie que se definió desde los once pasos.

Dicho desenlace marcó el inicio de una etapa de ajustes en el plantel rojiblanco, que ya trabaja en la conformación del equipo que disputará el Clausura 2026 bajo la dirección técnica de Gabriel Milito.

Bajas confirmadas y nombres que podrían salir del club

En el proceso de reestructuración, el Rebaño Sagrado ha confirmado la incorporación de Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, quien regresó tras concluir su préstamo con Puebla.

En contraste, el club ya hizo oficial la salida de Javier “Chicharito” Hernández, quien puso fin a su segunda etapa con el equipo tras el torneo anterior.

A esta baja se sumó la de Cade Cowell, el cual saldrá a préstamo al New York Red Bulls de la Major League Soccer.

De acuerdo con información de FOX Sports, otros cuatro jugadores podrían dejar el club: Isaac Brizuela, Alan Pulido, Alan Mozo y Erick Gutiérrez, debido a que no viajaron con el equipo a la primera parte de la pretemporada.

En los casos de Brizuela y Gutiérrez, ambos ya habrían sido notificados de la decisión de la directiva. Para el mediocampista, existe la posibilidad de continuar su carrera en la MLS con el San Diego FC, aunque hasta el momento no hay una determinación oficial.

¿Cuándo será el debut de Chivas en el Clausura 2026?

La Liga MX dio a conocer el calendario del torneo Clausura 2026, en el que Chivas debutará el sábado 10 de enero frente a Pachuca.

El encuentro se disputará en la cancha del Estadio Akron y marcará el inicio de la participación rojiblanca en el nuevo certamen.