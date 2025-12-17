FIFA anuncia venta de boletos para el Mundial 2026 con un costo desde mil pesos: FMF gestionará los accesos (Ilustración: Jovani Pérez)

La FIFA ha anunciado la creación de una nueva categoría de boletos baratos denominada “grada básica” para la Copa Mundial 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México. Esta decisión surge tras las protestas de la semana pasada, cuando aficionados y asociaciones criticaron los altos precios de las entradas, especialmente para la final, que superaban los USD 4 mil.

Según la FIFA, el 10% de la asignación de boletos de las federaciones nacionales para cada partido —incluida la final— tendrá un precio de USD 60, lo que representa un cambio relevante en la política de venta de entradas del organismo. En pesos mexicanos representa un precio alrededor de mil 78 pesos ($1,078 MXN).

El anuncio se produjo después de varias reuniones en Doha, donde las federaciones nacionales expresaron su preocupación por la accesibilidad de los boletos. La FIFA explicó que la nueva categoría de “grada básica” está reservada a los seguidores de cada selección participante, y que las federaciones miembro serán responsables de definir los criterios de asignación y el proceso de solicitud, con el objetivo de que estos boletos lleguen a los aficionados más fieles.

Venta de boletos en “grada básica” acerca el Mundial 2026 a la población

Venta de boletos en “grada básica” acerca el Mundial 2026 a la población ( REUTERS/Jeenah Moon)

La presión de grupos de aficionados y organizaciones como Football Supporters Europe fue determinante en este cambio. Esta asociación calificó la situación como una “traición monumental” y pidió la suspensión del proceso de venta. Además, junto con la Red de Aficionados por la Discapacidad y la Inclusión, envió una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para condenar la exclusión de los aficionados con discapacidad de las categorías de boletos más asequibles, señalando que esta política se aparta de la práctica habitual de la organización.

En cuanto al proceso de compra, la FIFA detalló que la venta de boletos de “grada básica” no será directa al público general, sino que estará destinada principalmente a los seguidores de las selecciones clasificadas. Las federaciones nacionales establecerán los requisitos y gestionarán la distribución, priorizando a los hinchas con mayor historial de asistencia o participación en programas de lealtad.

¿Cómo comprar boletos de grada básica para el Mundial 2026?

En México, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se encargará de gestionar estos accesos (IMAGN IMAGES/Joe Camporeale)

Para acceder a estos boletos, los interesados deben registrarse en el sorteo de selección aleatoria a través del portal oficial FIFA.com/tickets, crear una cuenta FIFA ID y seleccionar la categoría más baja disponible, que puede aparecer como “Categoría 4” o “Supporter Entry”, según el país. El periodo de solicitud permanecerá abierto hasta el martes 13 de enero, aunque se recomienda consultar el portal para confirmar la fecha exacta de cierre.

La distribución de las entradas para el Mundial 2026 contempla que el 50% de la asignación de las federaciones participantes corresponda a las categorías más económicas: 40% para “grada asequible” y 10% para “grada básica”. El resto de los boletos se dividirá entre “grada estándar” y “zona preferente”. La FIFA precisó que la asignación de las federaciones equivale al 8% de la capacidad del estadio por país y por partido, lo que refuerza el compromiso de destinar una parte significativa de los boletos a los seguidores más leales.

La FIFA reconoció que las federaciones nacionales tendrán la responsabilidad de decidir los criterios de asignación en un entorno donde la competencia por las entradas es intensa. Es decir que en México, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se encargará de gestionar estos accesos.

La demanda de boletos para el torneo ha sido extraordinaria, con más de 20 millones de solicitudes en la última fase, lo que evidencia el impacto de la medida y la expectativa generada entre los aficionados al fútbol mundial.