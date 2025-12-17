México Deportes

Faitelson se planta y no se disculpará con Mohamed tras cuestionar su ética: “Tengo la consciencia muy tranquila”

El analista aseguró que no cometió ningún error y mantiene sus críticas al técnico del Toluca

La polémica entre David Faitelson y Antonio Mohamed se robó reflectores tras la Final entre Toluca y Tigres. (Ilustración: Jovani Pérez)

El bicampeonato del Toluca en la Liga MX quedó en segundo plano dentro de la conversación pública luego del tenso episodio protagonizado por su director técnico, Antonio Mohamed, y el analista de TUDN, David Faitelson, al término de la Final disputada en el Estadio Nemesio Diez. Lo que debía ser una noche de celebración para la afición escarlata derivó en un cruce mediático que sigue generando repercusiones.

El origen del conflicto se remonta a los comentarios realizados por Faitelson previo al partido de vuelta ante Tigres, cuando cuestionó la decisión de Mohamed de enviar a la banca al portero Hugo González y apostar por Luis García, luego del error cometido en el duelo de ida. Las críticas no fueron bien recibidas por el estratega argentino, quien tras los festejos advirtió públicamente que buscaría al periodista por “hablar de más”.

Lejos de dar marcha atrás, David Faitelson fue contundente al afirmar que no ofrecerá ninguna disculpa al técnico del Toluca. En entrevista con Alejandro Gómez e Iván Pirrón para el medio As, el analista dejó claro que se mantiene firme en su postura y convencido de que sus declaraciones fueron correctas.

Faitelson reveló cómo fue la pelea con el Turco Mohamed (X/ @TUDNMEX)
“Tengo la consciencia muy tranquila, yo no le voy a ofrecer una disculpa porque no cometí ningún error”, expresó Faitelson al ser cuestionado sobre el altercado con Mohamed.

El periodista explicó que, desde su perspectiva, la crítica deportiva no cruzó ninguna línea personal ni ética, motivo por el cual no considera necesario retractarse. Incluso, señaló que sólo en un escenario distinto habría actuado de otra manera.

“Si hubiera cometido un error grave, si me hubiera metido con su vida personal, si me hubiera metido con algún otro tema, yo habría dicho ‘Mohamed, te ofrezco una disculpa, me equivoqué’”, añadió durante la entrevista.
El periodista recordó que la rotación de porteros era un riesgo que terminó explotando (Ilustración: Jesús Aviles)

Las declaraciones que detonaron la molestia del “Turco” fueron realizadas antes del silbatazo inicial del partido decisivo, cuando Faitelson cuestionó con dureza el mensaje que, a su juicio, se enviaba al guardameta Hugo González.

“Me parece que el señor Mohamed es irrespetuoso. Hoy el Turco me parece que ha dado un golpe, que le falta moral, le falta ética. No puede ser que un chico como Hugo González, que también te sacó balones importantes en la ida, lo castigues dejándolo en la banca hoy. El mensaje para Hugo González es terrible, es infame. Así como hemos alabado a Mohamed, hoy me decepciona totalmente con esta decisión”, fueron sus palabras.

Mientras Toluca celebra un histórico bicampeonato, la polémica entre técnico y analista continúa alimentando el debate sobre los límites de la crítica y la responsabilidad en el discurso público dentro del futbol mexicano.

