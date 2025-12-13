Esta es la cantidad de dinero que David Benavidez habría aceptado si Canelo hubiera peleado con él: “Ahora todo cambió”

David Benavidez y Canelo Álvarez han protagonizado una de las rivalidades más destacadas del boxeo moderno a pesar de que no se han enfrentado en un cuadrilátero. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

David Benavidez y Canelo Álvarez han protagonizado una de las rivalidades más destacadas del boxeo moderno a pesar de que no se han enfrentado en un cuadrilátero. El también conocido como “Monstruo Mexicano”, ha pedido siempre la oportunidad de pelear con el campeón mexicano, aunque este se ha negado.

Ahora, un combate entre ambos se ve cada vez más lejano ya que se encuentran en categorías distintas. Saúl Álvarez ya no es campeón del mundo, pero se mantiene en las 168 libras, división donde ha tenido sus mejores peleas. Por su parte, El Bandera Roja, ostenta el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 175 libras y se ha ido consolidando en ese peso.

Esta es la cantidad que pudo haber aceptado Benavidez para pelear con Canelo

En declaraciones recogidas por Upper-Box, Sampson Lewkowicz, promotor de David Benavidez, aseguró que su peleador iba a aceptar solamente 5 millones de dólares por pelear contra Canelo Álvarez, cantidad que es la mínima para pagarle a todo el equipos del Bandera Roja. Sin embargo, también señaló que ahora todo cambió y destacó que no se puede obligar a un boxeador que sabe que va a perder.

“Cuando iba a pelear con Canelo aceptó 5 millones de dólares para pelear con Canelo, que es de lo mínimo, mínimo para pagar a su gente y todo como si fuera de 10 o 15 millones de dólares. Ahora todo cambió, y aparte no hay interés porque no va a pelear. No puedes obligar a alguien que es el promotor, Álvarez y al boxeador que es Canelo de que vaya a pelear un pelea que sabe que va a perder, así que no existe”, comentó el promotor del Bandera Roja.

David Benavidez siempre ha deseado pelear contra Canelo Álvarez (REUTERS)

¿Por qué no se dio una pelea entre Benavidez y Canelo?

David Benavidez, quien durante más de dos años figuró como retador mandatorio por parte del Consejo Mundial de Boxeo en las 168 libras, expresó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez evitó enfrentarle porque, según sus palabras, “el mexicano le tuvo miedo”.

Mientras Benavidez enviaba constantes desafíos, Álvarez, originario de Guadalajara, prefirió explorar otras alternativas y descartó un enfrentamiento directo. El boxeador tapatío argumentó que El Monstruo Mexicano no representaba ningún atractivo para él, fuera de aportar 20 libras adicionales el día del combate, pues en esa etapa aún no ostentaba ningún título mundial.

Canelo Álvarez reveló los planes que tiene para su carrera tras perder con Crawford (X@Canelo)

¿Qué sigue en las carreras de David Benavidez y Canelo Álvarez?

Luego de haber perdido el campeonato indiscutido de las 168 libras y ser operado del codo izquierdo, Saúl volverá al ring hasta septiembre de 2026, así lo confirmó su entrenador Eddy Reynoso. Y aunque todavía no se sabe quién será su siguiente rival, todo apunta a que sea Terence Crawford. Con esto, la prioridad del jalisciense serpa buscar recuperar sus cinturones de los supermedianos.

El boxeador mexicano aseguró que no existe dicha lista de retadores que tiene como señaló Benavidez. Crédito: TikTok El Perron Lima

Por su parte, Benavidez subirá de categoría a peso crucero para enfrentar al otro mexicano, Gilberto “Zurdo” Ramírez, por los títulos mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).