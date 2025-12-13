México Deportes

Esta es la cantidad de dinero que David Benavidez habría aceptado si Canelo hubiera peleado con él: “Ahora todo cambió”

El “Monstruo Mexicano” fue el rival mandatorio del tapatío durante varios años en las 168 libras

Guardar
David Benavidez y Canelo Álvarez
David Benavidez y Canelo Álvarez han protagonizado una de las rivalidades más destacadas del boxeo moderno a pesar de que no se han enfrentado en un cuadrilátero. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

David Benavidez y Canelo Álvarez han protagonizado una de las rivalidades más destacadas del boxeo moderno a pesar de que no se han enfrentado en un cuadrilátero. El también conocido como “Monstruo Mexicano”, ha pedido siempre la oportunidad de pelear con el campeón mexicano, aunque este se ha negado.

Ahora, un combate entre ambos se ve cada vez más lejano ya que se encuentran en categorías distintas. Saúl Álvarez ya no es campeón del mundo, pero se mantiene en las 168 libras, división donde ha tenido sus mejores peleas. Por su parte, El Bandera Roja, ostenta el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 175 libras y se ha ido consolidando en ese peso.

Esta es la cantidad que pudo haber aceptado Benavidez para pelear con Canelo

En declaraciones recogidas por Upper-Box, Sampson Lewkowicz, promotor de David Benavidez, aseguró que su peleador iba a aceptar solamente 5 millones de dólares por pelear contra Canelo Álvarez, cantidad que es la mínima para pagarle a todo el equipos del Bandera Roja. Sin embargo, también señaló que ahora todo cambió y destacó que no se puede obligar a un boxeador que sabe que va a perder.

“Cuando iba a pelear con Canelo aceptó 5 millones de dólares para pelear con Canelo, que es de lo mínimo, mínimo para pagar a su gente y todo como si fuera de 10 o 15 millones de dólares. Ahora todo cambió, y aparte no hay interés porque no va a pelear. No puedes obligar a alguien que es el promotor, Álvarez y al boxeador que es Canelo de que vaya a pelear un pelea que sabe que va a perder, así que no existe”, comentó el promotor del Bandera Roja.

David Benavidez siempre ha deseado
David Benavidez siempre ha deseado pelear contra Canelo Álvarez (REUTERS)

¿Por qué no se dio una pelea entre Benavidez y Canelo?

David Benavidez, quien durante más de dos años figuró como retador mandatorio por parte del Consejo Mundial de Boxeo en las 168 libras, expresó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez evitó enfrentarle porque, según sus palabras, “el mexicano le tuvo miedo”.

Mientras Benavidez enviaba constantes desafíos, Álvarez, originario de Guadalajara, prefirió explorar otras alternativas y descartó un enfrentamiento directo. El boxeador tapatío argumentó que El Monstruo Mexicano no representaba ningún atractivo para él, fuera de aportar 20 libras adicionales el día del combate, pues en esa etapa aún no ostentaba ningún título mundial.

Canelo Álvarez reveló los planes
Canelo Álvarez reveló los planes que tiene para su carrera tras perder con Crawford (X@Canelo)

¿Qué sigue en las carreras de David Benavidez y Canelo Álvarez?

Luego de haber perdido el campeonato indiscutido de las 168 libras y ser operado del codo izquierdo, Saúl volverá al ring hasta septiembre de 2026, así lo confirmó su entrenador Eddy Reynoso. Y aunque todavía no se sabe quién será su siguiente rival, todo apunta a que sea Terence Crawford. Con esto, la prioridad del jalisciense serpa buscar recuperar sus cinturones de los supermedianos.

El boxeador mexicano aseguró que no existe dicha lista de retadores que tiene como señaló Benavidez. Crédito: TikTok El Perron Lima

Por su parte, Benavidez subirá de categoría a peso crucero para enfrentar al otro mexicano, Gilberto “Zurdo” Ramírez, por los títulos mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Temas Relacionados

David BenavidezCanelo ÁlvarezSaúl ÁlvarezSampson LewkowiczBoxeomexico-deportes

Últimas Noticias

La contundente postura de Javier Alarcón sobre la continuidad de Larcamón en Cruz Azul: “¿A quién pones?”

La postura del comunicador invita a repensar la tendencia a buscar culpables inmediatos en momentos de crisis

La contundente postura de Javier

Místico retiene el campeonato mundial semicompleto del CMLL ante Soberano Jr. en una noche histórica en la Arena México

El Rey de Plata y Oro volvió a imponer su ley frente a su ahijado luchístico en un combate lleno de emoción

Místico retiene el campeonato mundial

John Cena: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo su última lucha en WWE desde México

Conoce todo sobre la hora, canal oficial y cobertura del histórico retiro del 17 veces campeón mundial

John Cena: cuándo, a qué

John Cena vs Gunther: fecha, hora y dónde ver en México su última lucha en WWE

El luchador más grande de todos los tiempos se despide ante ‘El General del Ring’ en Saturday Night’s Main Event XLII

John Cena vs Gunther: fecha,

John Cena: estos fueron los luchadores mexicanos que combatieron a la estrella de la WWE

El adiós del 17 veces campeón mundial revive un recorrido por sus encuentros con figuras mexicanas clave en WWE

John Cena: estos fueron los
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
“IT: Bienvenidos a Derry” llega

“IT: Bienvenidos a Derry” llega a su fin: fecha y horario de estreno del capítulo 8

Una llamada y música navideña que no paró de sonar por más de un día: así fueron las últimas horas de Peter Greene antes de morir

Revelan detallas de la reprobación de Kim Kardashian en el examen de abogacía

“Zootopia 2″ bate récords de taquilla a nivel mundial: ya superó los mil millones de dólares en recaudación

Murió Mary Magdalene, la influencer adicta a las cirugías extremas, tras caer de un edificio en Tailandia

INFOBAE AMÉRICA

Conmoción en Estados Unidos: una

Conmoción en Estados Unidos: una mujer sufrió quemaduras severas tras una agresión química en la vía pública

El cometa interestelar 3I/ATLAS reveló un resplandor verde inesperado

Cómo se vive la Navidad en Argentina: decoración, rituales, cenas frías y fuegos artificiales en pleno verano

Las Siete Cumbres, el desafío extremo que divide a los montañistas del mundo

Incautaron un iPhone oculto en un termo que intentaron entregar a la pareja del narco Sebastián Marset en una cárcel militar de Paraguay