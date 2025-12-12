México Deportes

Rumbo a su debut con Cadillac, Checo Pérez aún resiente el turbulento 2024 que vivió en la Fórmula 1

La ausencia del piloto mexicano dejó a Red Bull en un año turbulento, con cambios de pilotos y salidas de figuras clave

Checo Pérez disputó su última
Checo Pérez disputó su última carrera con Red Bull el 8 de diciembre de 2024. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El 2024 representó para Checo Pérez una de las etapas más tensas y mediáticas de su carrera en la Fórmula 1, un año en el que su salida anticipada de Red Bull detonó una serie de rumores, análisis y debates que lo mantuvieron en el centro de la conversación incluso después de disputar su última carrera con la escudería austriaca aquel 8 de diciembre.

La incertidumbre sobre su futuro, las decisiones internas del equipo y el impacto posterior de su despedida configuraron un escenario inédito en torno al piloto mexicano.

Rumores, incertidumbre y la búsqueda de un nuevo proyecto

La inestabilidad comenzó tras el anuncio de Red Bull sobre su salida, pese a que aún contaba con contrato vigente. Ese desenlace abrió un periodo marcado por especulaciones sobre un posible retiro, una pausa profesional o fichajes con equipos interesados en un piloto experimentado.

El mexicano evitó pronunciamientos públicos durante meses, lo que alimentó versiones en medios internacionales que aseguraban conocer su destino. Mientras algunos lo colocaban fuera del deporte, otros anticipaban negociaciones en curso.

Finalmente, el propio piloto confirmó su incorporación a Cadillac en agosto pasado, con lo que puso fin a los rumores y apostó por un proyecto de largo plazo enfocado en reconstruir su camino y liderar una nueva etapa deportiva.

La salida de Checo y el impacto en Red Bull durante 2024

Aunque ya no formaba parte del equipo, la figura del tapatío continuó influyendo en la dinámica interna del conjunto energético. Su salida dejó un vacío dentro de la estructura que derivó en un año turbulento para la escudería, marcado por decisiones cuestionadas en torno a su alineación de pilotos y un evidente desgaste competitivo.

La apuesta inicial por Liam Lawson se redujo a dos carreras, y posteriormente la presión recayó en Yuki Tsunoda, comparado constantemente con el desempeño previo del mexicano. A la par, cada tropiezo del equipo amplificó la percepción de que la escudería había perdido el equilibrio interno que Pérez aportaba.

La temporada 2024 terminó siendo una de las más complicadas para Red Bull: no logró retener el Campeonato de Constructores ni el de Pilotos, y enfrentó la salida de figuras clave como Adrian Newey, Christian Horner y Helmut Marko, lo que reveló un deterioro más profundo dentro de la organización. En ese contexto, el nombre de Checo Pérez siguió apareciendo como referencia en debates sobre las causas del declive.

Un año después de su pausa en el deporte motor, el 2024 permanece como uno de los periodos más intensos en la carrera del mexicano, un punto de inflexión que lo llevó a replantear su rumbo profesional, a mantenerse en las discusiones dentro de la máxima categoría pese a no estar en pista con su antiguo equipo y a prepararse para una nueva etapa.

De cara al ciclo 2026, Pérez competirá con Cadillac y compartirá equipo con Valtteri Bottas, mientras la escudería estadounidense ingresará como la undécima participante de la parrilla el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.

