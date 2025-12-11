Rommel Pacheco destaca los cambios en la Conade durante su primer año de gestión

El director de la Conade, Rommel Pacheco, habló sobre la reorganización del organismo deportivo. (Crédito / Presidencia de la República)

La Comisión Nacional del Deporte (Conade) atraviesa un periodo de ajustes internos tras la llegada de Rommel Pacheco a la dirección.

El exatleta afirmó que su labor ha estado enfocada en reorganizar un organismo que, según señaló, presentaba tensiones heredadas del sexenio anterior.

En entrevista con FOX Sports Radio, explicó que el objetivo ha sido generar un entorno funcional y cercano a los deportistas, con mejores condiciones para su desarrollo.

Un organismo fragmentado y la tarea de “armar el rompecabezas”

(X / @Rommel_Pacheco)

Pacheco detalló que asumió la Conade en medio de divisiones, impagos y confrontaciones que afectaban el ambiente de trabajo.

Reconoció que los resultados obtenidos por los atletas responden principalmente a su disciplina, pero subrayó que era necesario reconstruir la relación entre federaciones y autoridades deportivas.

“El resultado de los atletas es mérito de ellos. Algo indispensable es que ese ambiente hostil sí te afecta como atleta. Hoy es de paz; hemos logrado que las federaciones trabajemos como equipo”, declaró.

El director describió que “lo más difícil” al asumir el cargo fue articular a todas las partes y conducirlas hacia un mismo objetivo: fortalecer el deporte nacional y asegurar que los deportistas reciban el apoyo necesario.

Un trato directo con los atletas y un cambio en la comunicación

(X / @CONADE)

Durante la entrevista, Pacheco contrastó su gestión con prácticas de la administración anterior, recordando episodios en los que atletas recibieron recomendaciones para obtener recursos por su cuenta.

Aseguró que actualmente mantiene comunicación abierta con quienes requieren asistencia, al grado de brindarles su número personal.

“Soy como un call center porque me comparten todas sus dudas e inquietudes. Yo estoy para intentar resolverles. No duermo, pero es mi trabajo, y quien mejor podrá juzgarlo son los atletas”, expresó.

Agregó que su acompañamiento también incluye orientación financiera, con el fin de que los deportistas aprovechen becas y patrocinios para construir un patrimonio ante la naturaleza temporal de su actividad profesional.