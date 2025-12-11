México Deportes

Rommel Pacheco destaca los cambios en la Conade durante su primer año de gestión

El exclavadista consideró que solo los propios deportistas podrán evaluar el impacto real de su primer año de gestión

Guardar
El director de la Conade,
El director de la Conade, Rommel Pacheco, habló sobre la reorganización del organismo deportivo. (Crédito / Presidencia de la República)

La Comisión Nacional del Deporte (Conade) atraviesa un periodo de ajustes internos tras la llegada de Rommel Pacheco a la dirección.

El exatleta afirmó que su labor ha estado enfocada en reorganizar un organismo que, según señaló, presentaba tensiones heredadas del sexenio anterior.

En entrevista con FOX Sports Radio, explicó que el objetivo ha sido generar un entorno funcional y cercano a los deportistas, con mejores condiciones para su desarrollo.

Un organismo fragmentado y la tarea de “armar el rompecabezas”

(X / @Rommel_Pacheco)
(X / @Rommel_Pacheco)

Pacheco detalló que asumió la Conade en medio de divisiones, impagos y confrontaciones que afectaban el ambiente de trabajo.

Reconoció que los resultados obtenidos por los atletas responden principalmente a su disciplina, pero subrayó que era necesario reconstruir la relación entre federaciones y autoridades deportivas.

“El resultado de los atletas es mérito de ellos. Algo indispensable es que ese ambiente hostil sí te afecta como atleta. Hoy es de paz; hemos logrado que las federaciones trabajemos como equipo”, declaró.

El director describió que “lo más difícil” al asumir el cargo fue articular a todas las partes y conducirlas hacia un mismo objetivo: fortalecer el deporte nacional y asegurar que los deportistas reciban el apoyo necesario.

Un trato directo con los atletas y un cambio en la comunicación

(X / @CONADE)
(X / @CONADE)

Durante la entrevista, Pacheco contrastó su gestión con prácticas de la administración anterior, recordando episodios en los que atletas recibieron recomendaciones para obtener recursos por su cuenta.

Aseguró que actualmente mantiene comunicación abierta con quienes requieren asistencia, al grado de brindarles su número personal.

“Soy como un call center porque me comparten todas sus dudas e inquietudes. Yo estoy para intentar resolverles. No duermo, pero es mi trabajo, y quien mejor podrá juzgarlo son los atletas”, expresó.

Agregó que su acompañamiento también incluye orientación financiera, con el fin de que los deportistas aprovechen becas y patrocinios para construir un patrimonio ante la naturaleza temporal de su actividad profesional.

Temas Relacionados

Rommel PachecoConademexico-deportesmexico-noticias

Últimas Noticias

Cruz Azul es eliminado de la Copa Intercontinental: cuáles son los equipos que han ganado el Derbi de las Américas

La Máquina no pudo replicar lo conseguido por los Tuzos del Pachuca el año pasado

Cruz Azul es eliminado de

Chivas anuncia la salida de Javier “El Chicharito” Hernández

El máximo goleador en la historia de la selección se despide del club de sus amores, en el cual debutó como futbolista

Chivas anuncia la salida de

Jorge Campos lanza colaboración con el rapero Travis Scott para reinventar sus icónicos uniformes multicolor

La fusión de moda, deporte y música genera revuelo internacional con una pieza que destaca por su creatividad y detalles inéditos

Jorge Campos lanza colaboración con

Marcel Ruiz habla previo a la final de la Liga Mx: “Llegar a Toluca es lo mejor que me pudo pasar”

Por segunda temporada consecutiva, los Diablos Rojos están en la final de la Liga Mx y buscan el bicampeonato

Marcel Ruiz habla previo a

Tigres apela a la jerarquía de su plantel para enfrentar a Toluca en la final del Apertura 2025

De cara a la final, Lainez reconoció la fortaleza colectiva de Toluca, mientras el resto del plantel enfatizó la importancia del liderazgo y la experiencia en el cierre del torneo

Tigres apela a la jerarquía
MALDITOS NERDS
EVO 2026 anuncia los doce

EVO 2026 anuncia los doce juegos que formarán parte del torneo en su nueva edición

Indiana Jones and the Great Circle celebra su aniversario con una actualización gratuita

Call of Duty confirma que no volverá a tener lanzamientos consecutivos de Black Ops o Modern Warfare

Capcom afirma su intención de lanzar nuevas entregas de Mega Man, Devil May Cry y Ace Attorney

Where Winds Meet recibirá una expansión con nuevos jefes y una nueva región

ENTRETENIMIENTO
Kevin Costner habla de su

Kevin Costner habla de su fe tras revelar que creció en una iglesia

Compañeros de Jimi Hendrix murieron en pobreza mientras Sony se benefició de sus discos, determinó el tribunal

Ed Sheeran, Ejae y Shaboozey: los compositores detrás de las canciones candidatas al Oscar revelaron sus secretos

Taylor Swift nombra su canción favorita dentro de todo su catálogo: “Es tanta presión”

Quién es Bela Bajaria, el cerebro detrás del éxito global de Netflix: cómo conquistó Hollywood y transformó el streaming

INFOBAE AMÉRICA

El secretario general de la

El secretario general de la OTAN pidió prepararse para una guerra con Rusia: “Somos el próximo objetivo de Putin”

Wall Street cotiza mixto tras el recorte de tasas de la Fed y la caída de Oracle por dudas sobre inversiones en IA

Diputados bolivianos piden enjuiciar a Evo Morales por el desfalco del Fondo Indígena

Edmand Lara habló sobre la aprehensión de Luis Arce: “Los que han robado a la patria van a devolver hasta el último centavo”

Lídia Jorge conquista el Premio Pessoa y reafirma su lugar como referente de la literatura portuguesa contemporánea