Faitelson explota por desaparición del Mazatlán, pero luego celebra al Atlante: usuarios lo tachan de doble moral

El periodista criticó el método del regreso del Atlante, pero luego argumentó que los Potros “no recibieron regalos”. (Ilustración: Jovani Pérez)

La Asamblea de Dueños realizada este martes 9 de diciembre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) volvió a colocar al futbol mexicano en el centro de la polémica. Ahí se oficializó que el Atlante regresará a la primera división tras alcanzar un acuerdo económico con TV Azteca, propietaria del Mazatlán FC, institución que desaparecerá para dar paso al nuevo proyecto azulgrana.

El anuncio no tardó en generar fuertes reacciones en redes sociales, especialmente por parte del analista David Faitelson, uno de los comentaristas más polémicos del país. Desde su cuenta de X (antes Twitter), arremetió contra la Asamblea de Dueños y el modelo de franquicias del balompié nacional.

Faitelson calificó de 'vergonzoso' como el Atlante consiguió su regreso a primera división.

Para él, la decisión es una muestra clara de la falta de rumbo y del desinterés por respetar la identidad de las aficiones.

“Una vergüenza lo que hacen los dirigentes con nuestro futbol. Arrebataron, desarraigaron a una plaza como Morelia. Se la llevaron a Mazatlán y ahora se “joden” a Mazatlán para convertirlo en Atlante…”, escribió Faitelsón en su cuenta oficial.

Tras esa publicación, cientos de usuarios coincidieron en su molestia, señalando que la desaparición de Mazatlán confirma la fragilidad institucional del futbol mexicano. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando, horas más tarde, el propio Faitelson emitió otro mensaje donde suavizó su postura y defendió que Atlante llevaba años mereciendo su regreso al máximo circuito.

Faitelson defendió al Atlante después de criticar su llegada a la primera división.

“Nadie le regaló nada al Atlante… Siempre procuro ser protagonista en la Liga de Expansión. Si hubiese existido ascenso, hace tiempo que jugaría en la Liga MX…”, escribió.

El cambio de discurso encendió a los aficionados, quienes inundaron sus publicaciones con burlas, reclamos y cuestionamientos.

“Que rápido cambias de opinión gordis”; “Eres la mamada Faitelson, primero atacas al Atlante por comprar su lugar y luego lo alabas”; “Ahora si mucho amor con el Atlante, pero como lo criticabas”; “El Atlante traiciono a los equipos que pelearon por el ascenso compitiendo no con el gran negocio que significa comprar una franquicia pero que se puede esperar de Faitelson también vas aplaudir que nueve futbolistas no no nacidos en México participen cuando habrá un progreso”; “Efectivamente no se lo regaló, lo compró…”.

Usuarios atacaron fuertemente a Faitelson por su doble moral

El regreso del Atlante, lejos de ser un festejo unánime, volvió a abrir un viejo debate: el sistema de compra-venta de franquicias, la eliminación histórica del ascenso y la desconexión entre los dueños y las aficiones. Y, una vez más, Faitelson quedó en el centro del huracán.