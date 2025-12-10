Benfica vs Napoli: a qué hora y dónde ver en México la fecha 6 de la Champions League

El conjunto azul quiere reflejar su buen paso por la liga de Italia en esta competencia internacional. (REUTERS/Ciro De Luca)

Dentro de la Jornada 6 de la Champions League, uno de los partidos más llamativos es, sin duda el Benfica y Napoli quienes se enfrentarán en Lisboa en un partido decisivo para sus aspiraciones dentro del torneo.

Este duelo es sumamente importante para cada escuadra pues su situación clasificatoria peligra en caso de obtener un resultado . Tanto el equipo portugués como el italiano llegan a este compromiso con la necesidad de puntuar: el Benfica busca revertir una racha negativa que ha comprometido su continuidad en el torneo, mientras que el Napoli pretende consolidar su buen momento y trasladar su rendimiento doméstico al escenario continental.

¿Cómo llegan los equipos al encuentro?

El Benfica atraviesa una crisis de resultados en casa en la Champions League, con solo una victoria en sus últimos 12 partidos como local y una serie de siete encuentros consecutivos sin ganar en la competición.

Esta situación ha generado presión sobre el conjunto lisboeta, que necesita un triunfo para no quedar rezagado en la lucha por la clasificación. En contraste, el Napoli llega con la intención de confirmar su solidez y aprovechar el impulso de sus recientes actuaciones.

El historial reciente entre ambos equipos favorece al conjunto italiano. El Napoli ha salido victorioso en tres de los últimos cuatro enfrentamientos europeos ante el Benfica, incluyendo dos partidos en la fase de grupos de la temporada 2016/17. Estos antecedentes refuerzan la confianza del equipo napolitano, que buscará repetir esos resultados en un escenario exigente como el Estádio da Luz.

Hasta el momento, el conjunto lusitano se posiciona, con pocas aspiraciones, en el lugar 31 de la tabla general con un total de 3 puntos gracias a su única victoria por 5 derrotas. Por su parte, los napolitanos tampoco gozan de una posición más privilegiada pues apenas alcanzan el puesto 22 con 7 puntos a través de sus 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

A qué hora y dónde ver el partido

El partido está programado para este miércoles 10 de diciembre las 14:00 (hora del centro de México) y podrá verse a través de Space y HBO Max, lo que permitirá a los aficionados seguir de cerca un choque que puede definir el futuro inmediato de ambos clubes en la Champions League.

En una jornada donde cada resultado puede alterar el panorama del grupo, Benfica y Napoli afrontan un desafío que podría marcar el rumbo de su temporada europea y dejar abierta la posibilidad de nuevas sorpresas en la competición.

Otros partidos

Aquí te dejamos el horario de otros partidos de la Jornada 6:

Juventus vs Pafos | 14:00 | Fox

Club Brugge vs Arsenal | 14:00 | Fox

Athletic Club vs PSG | 14:00 | TNT Sports, HBO Max

Real Madrid vs Manchester City | 14:00 | Fox

Villarreal vs Copenhagen | 11:45 | Fox

Qarabag vs Ajax | 11:45 | Space, HBO Max

Borussia Dortmund vs Bodo Glimt | 14:00 | Fox

Bayer Leverkusen vs Newcastle | 14:00 | TNT Sports, HBO Max