“No es salvar el semestre”: Larcamón define el objetivo de Cruz Azul en la Intercontinental tras quedar fuera de Liguilla

El técnico señaló que el equipo viajó a Qatar con la intención de competir y trascender

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Nicolás Larcamón aseguró que Cruz Azul no afronta la Copa Intercontinental como una obligación para recomponer su semestre, luego de haber quedado fuera de la Liguilla frente a Tigres.

En conferencia de prensa, el técnico explicó que el duelo ante Flamengo representa una oportunidad deportiva y no un intento por corregir el cierre del torneo.

El técnico define prioridades y analiza el reto ante Flamengo

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

Previo al enfrentamiento ante el club carioca, actual campeón de la Copa Libertadores, Larcamón sostuvo que el equipo no viajó a Qatar con la intención de “salvar el semestre”, sino para aprovechar la posibilidad de competir en un torneo internacional.

El entrenador destacó que la plantilla busca trascender a partir de la identidad construida durante su gestión.

“Es capitalizar una gran oportunidad, es un privilegio representar a Cruz Azul en un torneo de tal magnitud”, señaló en conferencia.

Agregó que, pese a la confianza con la que llega el conjunto brasileño, confía plenamente en las capacidades del equipo para avanzar a la siguiente fase, donde el ganador enfrentará a Pyramids en la Copa Challenger.

Larcamón minimiza favoritismos y se centra en el desempeño propio

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

El entrenador argentino también se refirió al papel de Flamengo como favorito, aunque aclaró que ese aspecto no condiciona la preparación de su plantel.

Explicó que la atención está puesta en la ejecución del propio juego y no en factores externos.

“Lo que pueda representar el término de ‘presión’ para ellos no lo tomo en cuenta. El foco principal está puesto en lo que nos haga mejores en desempeño y rendimiento”, señaló.

Añadió que cualquier circunstancia del rival queda fuera de su control y no influye en su planificación.

Dónde y cuándo ver Cruz Azul vs. Flamengo

(X / Cruz Azul)
(X / Cruz Azul)

El encuentro entre Cruz Azul y Flamengo, correspondiente a la Copa Intercontinental, se transmitirá a través de la plataforma FIFA+.

El partido se disputará el miércoles 10 de diciembre de 2025, a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Ahmad bin Ali, ubicado en Rayyan, Qatar.

