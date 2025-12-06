Soberano Jr. deja tendido a Místico y exige duelo por el título semicompleto del CMLL

Entre gritos, abucheos y tensión, la lucha estelar terminó con Místico derribado y Soberano Jr. proclamándose el hombre más dominante de la noche.

La tensión entre Místico y Soberano Jr. volvió a estallar en la Arena México durante la función del 5 de diciembre, donde ambos gladiadores se reencontraron tras el caótico cierre del Torneo Leyenda Azul 2025. Apenas unos días después de haber quedado expuestos ante Bárbaro Cavernario en la final, los dos protagonistas regresaron al encordado para abrir una serie de enfrentamientos que marcará el rumbo de su rivalidad en diciembre.

En esta primera escala del fin de semana, “El Rey de Plata y Oro” hizo equipo con Máscara Dorada, su habitual compañero del Sky Team, mientras que Soberano Jr. contó con el apoyo de Difunto, representante del Galeón Fantasma. El choque, lleno de rudeza, velocidad y provocaciones entre ambos bandos, terminó inclinándose hacia el lado de los rudos después de una tercera caída marcada por intervenciones oportunas y un ataque final que dejó sin reacción a los técnicos.

(Cortesía CMLL)

La función también tuvo ajustes de último minuto: La Catalina, anunciada con anticipación, no apareció en la cartelera. En su lugar, el CMLL confirmó a Lluvia “La Pequeña Tentación”, quien se unió a India Sioux para enfrentar a Zeuxis y Olympia. Sin embargo, la dupla ruda impuso condiciones desde el inicio y se llevó la victoria en dos de tres caídas en el recinto conocido como la Catedral de la Lucha Libre.

(Cortesía CMLL)

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando el CMLL distinguió a una aficionada histórica. Con la presencia de Salvador Lutteroth Lomelí, José Luis Feliciano y el propio Místico, la empresa entregó un cetro conmemorativo a Diana Linares por haber adquirido el boleto número un millón de la compañía. “Estoy en shock”, declaró tras recibir el reconocimiento de manos de su ídolo.

(Cortesía CMLL)

La jornada continuó con más dramatismo: Soberano Jr. y Difunto derrotaron a Místico y Máscara Dorada, dejando al técnico lesionado y atendido por paramédicos. Después del triunfo, Soberano Jr. lanzó un desafío directo a su rival: un combate por el campeonato el próximo 12 de diciembre.

El Asteroide del Ring sufrió una brutal caída tras su lucha de relevos australianos al hacer equió con Templario y Titán ante Bárbaro Cavernario, Volador Jr. & Averno. Crédito: Cortesía CMLL

Además, Templario, Titán y Neón superaron a Bárbaro Cavernario, Volador Jr. y Averno, mientras Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario vencieron a El Cobarde, Magnus y Guerrero Maya Jr., aunque Dragón Rojo Jr. salió lesionado. En otros resultados, Capitán Suicida volvió a imponerse a Yutani en una nueva edición del duelo México vs Japón, y Péndulo derrotó a Carnífice en un match relámpago.