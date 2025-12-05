Pablo Lemus se reúne con Gianni Infantino durante el sorteo del Mundial 2026:“Fue todo un privilegio”

(REUTERS/Brian Snyder)

A pocas horas de que dé inicio el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, autoridades mexicanas viajaron a Washington D.C. para participar en la ceremonia oficial.

Entre ellos estuvo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien compartió en redes sociales su encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Pablo Lemus comparte su encuentro con el presidente de la FIFA

El gobernador del estado de Jalisco conoció al presidente de la FIFA, previo al sorteo del Mundial 2026 Crédito: @PabloLemusN ·

A través de su cuenta de X, Lemus publicó un video en el que se observa su reunión con Gianni Infantino previo al sorteo del Mundial 2026.

El mandatario acompañó la grabación con el mensaje: “Fue todo un privilegio conocer a Gianni Infantino”.

Añadió que, junto con Amaury Vergara, propietario de Chivas, conversó con el titular de la FIFA sobre la preparación de Jalisco rumbo al torneo:

“Junto con Amaury Vergara, le explicamos cómo nos preparamos Al Estilo Jalisco para ser la sede más mexicana”.

Guadalajara, una de las sedes del Mundial 2026

(REUTERS/Daniel Becerril)

La FIFA confirmó que Guadalajara será escenario de cuatro partidos de la fase de grupos en la Copa Mundial 2026, como parte del calendario de 104 encuentros que se disputarán en 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá.

El Estadio Guadalajara recibirá uno de los partidos del 11 de junio, así como el segundo encuentro de México en la fase de grupos el 18 de junio. Los otros dos duelos están programados para el 23 y 26 de junio.

Calendario en el Estadio Guadalajara

Jueves 11 de junio de 2026: Partido 2

Jueves 18 de junio de 2026: Partido 28 (México #2)

Martes 23 de junio de 2026: Partido 48

Viernes 26 de junio de 2026: Partido 66

Detalles del sorteo mundialista

(Foto AP/Stephanie Scarbrough)

El sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre en Washington D.C., a las 11:00 horas (tiempo del centro de México). En el evento se definirán los 12 grupos del torneo que, por primera vez, contará con 48 selecciones.

Hasta el momento, 42 equipos están clasificados; los seis restantes se determinarán mediante repechajes intercontinentales y playoffs de UEFA.

El nuevo formato incluye 12 grupos de cuatro selecciones, avanzando a dieciseisavos de final los dos primeros lugares de cada sector y los ocho mejores terceros. La competencia se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en las tres naciones anfitrionas.