Miguel Herrera “tiene fama de no trabajar”; prensa de Costa Rica explota contra el Piojo por no llevarlos al Mundial (REUTERS/Mayela Lopez)

El reciente fracaso de la selección de Costa Rica en su intento por clasificar al Mundial 2026 ha provocado una ola de críticas, principalmente contra Miguel Herrera. El Piojo Herrera no cumplió con el objetivo principal de la Federación Costarricense y desde que fue despedido del cargo, ha generado una serie de reacciones.

La prensa local no solo ha cuestionado el trabajo de Miguel Herrera con su selección, sino que también pusieron en duda su carrera como director técnico. En días recientes, un periodista costarricense aseguró que el Piojo Herrera tiene “fama de no trabajar”.

Kristian Mora, comentarista del Tigo Sports, se encargó de revelar la percepción que se tiene del trabajo del Piojo Herrera y aseguró que esa imagen también proviene de la afición y analistas mexicanos.

Aseguran que Miguel Herrera tiene fama de “no trabajar”

La percepción negativa sobre el técnico mexicano no se limita al entorno costarricense. Mora detalló que, durante la conversación con sus colegas de México, la reputación de Herrera fue objeto de cuestionamientos directos.

“Tuve una conversación este fin de semana con tres colegas mexicanos que trabajan en medios deportivos… y me dijeron: ‘¿Qué les pasó? ¿En qué momento contrataron al Piojo? Pero si el Piojo tiene fama de no trabajar’”, relató Kristian Mora en Tigo Sports.

Según el periodista, estos comentarios no surgieron en tono de burla, sino como una muestra de incredulidad ante la decisión de la Federación Costarricense de Futbol.

“Me decían: ‘Esa es la fama que tiene en México’”, insistió el comunicador en Tigo Sports, así que subrayó que la imagen del entrenador en México dista mucho de la que se esperaba para liderar un proyecto mundialista en Costa Rica.

Costa Rica perdió contra Haití y los cuestionamientos a Miguel "Piojo2 Herrera llegaron (REUTERS)

El debate se intensificó cuando los periodistas mexicanos preguntaron por el proceso de selección del entrenador. “¿Quién lo recomendó?”, fue la interrogante que Mora trasladó al aire. Su respuesta, “Está Ignacio Hierro como director de selecciones”, provocó una reacción inmediata entre sus interlocutores. Según el testimonio compartido en Tigo Sports, la crítica hacia Hierro fue contundente: “Ignacio Hierro ha hecho muy poco y lo ha hecho mal, como cuando estuvo en Chivas; además, es el socio y amigo de Miguel Herrera”, transmitió Mora sobre los comentarios recibidos.

Estas revelaciones han alimentado la polémica en torno a posibles conflictos de interés y a la falta de criterios deportivos claros en la toma de decisiones dentro de la federación. La relación personal y profesional entre Hierro y Herrera, señalada por los periodistas mexicanos citados por Mora, ha puesto en entredicho la transparencia y la idoneidad de la gestión actual.