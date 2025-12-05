México Deportes

Miguel Herrera “tiene fama de no trabajar”; prensa de Costa Rica explota contra el Piojo por no llevarlos al Mundial

la polémica por la reputación del entrenador mexicano y la gestión de la dirigencia sacude el ambiente futbolístico costarricense

Guardar
Miguel Herrera “tiene fama de
Miguel Herrera “tiene fama de no trabajar”; prensa de Costa Rica explota contra el Piojo por no llevarlos al Mundial (REUTERS/Mayela Lopez)

El reciente fracaso de la selección de Costa Rica en su intento por clasificar al Mundial 2026 ha provocado una ola de críticas, principalmente contra Miguel Herrera. El Piojo Herrera no cumplió con el objetivo principal de la Federación Costarricense y desde que fue despedido del cargo, ha generado una serie de reacciones.

La prensa local no solo ha cuestionado el trabajo de Miguel Herrera con su selección, sino que también pusieron en duda su carrera como director técnico. En días recientes, un periodista costarricense aseguró que el Piojo Herrera tiene “fama de no trabajar”.

Kristian Mora, comentarista del Tigo Sports, se encargó de revelar la percepción que se tiene del trabajo del Piojo Herrera y aseguró que esa imagen también proviene de la afición y analistas mexicanos.

Aseguran que Miguel Herrera tiene fama de “no trabajar”

Aseguran que Miguel Herrera tiene
Aseguran que Miguel Herrera tiene fama de “no trabajar” (REUTERS/Mayela Lopez)

La percepción negativa sobre el técnico mexicano no se limita al entorno costarricense. Mora detalló que, durante la conversación con sus colegas de México, la reputación de Herrera fue objeto de cuestionamientos directos.

“Tuve una conversación este fin de semana con tres colegas mexicanos que trabajan en medios deportivos… y me dijeron: ‘¿Qué les pasó? ¿En qué momento contrataron al Piojo? Pero si el Piojo tiene fama de no trabajar’”, relató Kristian Mora en Tigo Sports.

Según el periodista, estos comentarios no surgieron en tono de burla, sino como una muestra de incredulidad ante la decisión de la Federación Costarricense de Futbol.

“Me decían: ‘Esa es la fama que tiene en México’”, insistió el comunicador en Tigo Sports, así que subrayó que la imagen del entrenador en México dista mucho de la que se esperaba para liderar un proyecto mundialista en Costa Rica.

Costa Rica perdió contra Haití
Costa Rica perdió contra Haití y los cuestionamientos a Miguel "Piojo2 Herrera llegaron (REUTERS)

El debate se intensificó cuando los periodistas mexicanos preguntaron por el proceso de selección del entrenador. “¿Quién lo recomendó?”, fue la interrogante que Mora trasladó al aire. Su respuesta, “Está Ignacio Hierro como director de selecciones”, provocó una reacción inmediata entre sus interlocutores. Según el testimonio compartido en Tigo Sports, la crítica hacia Hierro fue contundente: “Ignacio Hierro ha hecho muy poco y lo ha hecho mal, como cuando estuvo en Chivas; además, es el socio y amigo de Miguel Herrera”, transmitió Mora sobre los comentarios recibidos.

Estas revelaciones han alimentado la polémica en torno a posibles conflictos de interés y a la falta de criterios deportivos claros en la toma de decisiones dentro de la federación. La relación personal y profesional entre Hierro y Herrera, señalada por los periodistas mexicanos citados por Mora, ha puesto en entredicho la transparencia y la idoneidad de la gestión actual.

Temas Relacionados

Miguel HerreraCosta RicaMundial 2026Piojo Herreramexico-deportes

Más Noticias

Esto es lo que necesitan Cruz Azul, Tigres, Toluca y Monterrey para avanzar a la gran Final del Apertura 2025

Este sábado 6 de diciembre se definirán a los dos finalistas del torneo

Esto es lo que necesitan

Estos fueron los últimos grupos de México en Mundiales: ¿cuál fue la mejor y peor participación del Tri?

La selección nacional se prepara para conocer a sus rivales en la próxima Copa del Mundo, con la mira puesta en superar viejos fantasmas y revivir glorias pasadas

Estos fueron los últimos grupos

La IA predice al ganador de la pelea entre Pitbull Cruz y Lamont Roach de este 6 de diciembre

El pugilista capitalino expondrá por primera vez su cinturón mundial interino del CMB de peso superligero

La IA predice al ganador

Confirman a los árbitros que pitarán la vuelta de las Semifinales del Apertura 2025

Ambos silbantes cuentan con experiencia en instancias finales de la Liga MX

Confirman a los árbitros que

Este es el resultado que predice la IA para el cierre de semifinales entre Toluca y Monterrey en el Nemesio Diez

El análisis proyecta igualdad en el marcador del partido de vuelta, lo que beneficiaría a Rayados en la serie y los acercaría a la final

Este es el resultado que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grecia Quiroz exigió en reunión

Grecia Quiroz exigió en reunión con Harfuch que se esclarezca el asesinato de Carlos Manzo: “No descansaré”

Detienen a dos presuntos miembros de la Familia Michoacana con rifles de asalto en Edomex

Procesan a joven que se presentaba como miembro del CJNG para extorsionar en el Edomex

Implican a mexicano en decomiso de más de media tonelada de metanfetamina oculta entre moras en EEUU

Drones del CJNG: la preocupación principal en Jalisco para la Copa del Mundo 2026 en México, según experto

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch recuerda maltrato de

Fátima Bosch recuerda maltrato de Nawat Itsaragrisil, ejecutivo de Miss Universo: “Él quería humillarme”

Carnaval Internacional de Mazatlán 2026: Belinda, Edén Muñoz y Yuridia encabezarán la celebración

¿Reggaeton o Corridos?: conoce las 10 canciones más escuchadas en Spotify México esta semana

Óscar Madrazo explota contra Maxine Woodside por asegurar que Paulina Rubio está en la ruina: “Miente para subir su rating”

Dua Lipa manda adulador mensaje a Fher de Maná tras su dueto y se prepara para el cierre de su “Radical Optimism Tour”

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan Cruz Azul, Tigres, Toluca y Monterrey para avanzar a la gran Final del Apertura 2025

Estos fueron los últimos grupos de México en Mundiales: ¿cuál fue la mejor y peor participación del Tri?

La IA predice al ganador de la pelea entre Pitbull Cruz y Lamont Roach de este 6 de diciembre

Este es el resultado que predice la IA para el cierre de semifinales entre Toluca y Monterrey en el Nemesio Diez

Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en la CDMX, Monterrey y Guadalajara