A qué hora estarán disponibles los resultados del sorteo del Mundial 2026 para México

En este evento se definirá quiénes serán los primeros contrincantes a los que la selección mexicana enfrentará

Este 5 de diciembre será el sorteo del Mundial 2026.

El sorteo que definirá el destino de las selecciones participantes en el Mundial 2026 se celebrará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D.C.. Este evento, que marcará el inicio del primer torneo con sede compartida entre México, Estados Unidos y Canadá, comenzará a las 11:00 horas en el centro de México.

La ceremonia, que se espera, tenga una duración aproximada de dos horas, permitirá conocer la conformación de los 12 grupos de la fase inicial, cada uno integrado por cuatro equipos, y determinará los rivales de la selección mexicana para la primera ronda.

En este rango de tiempo, la afición mexicana sabrá con precisión quiénes serán los tres adversarios de la selección nacional en la fase de grupos. El sorteo concluirá alrededor de las 13:00 horas, momento en el que quedarán definidos los grupos para las 48 selecciones que participarán en esta edición inédita del torneo.

Las 48 selecciones están divididas en cuatro combos.

La mecánica del sorteo responde a criterios estrictos basados en el ranking FIFA. Las selecciones se distribuyen en cuatro bombos, cada uno compuesto por 12 equipos. El bombo 1 incluye a los tres anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— junto a los nueve equipos mejor posicionados en el ranking: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. El resto de los bombos se conforma según la clasificación de las selecciones restantes, de acuerdo con su desempeño internacional.

El procedimiento del sorteo inicia con la extracción de las bolas correspondientes a los países anfitriones, diferenciadas por colores: verde para México, rojo para Canadá y azul para Estados Unidos. De acuerdo con el protocolo, México será asignado automáticamente al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Posteriormente, se extraerán las bolas de los otros equipos del bombo 1, que fungirán como cabezas de serie en los grupos restantes. El proceso continuará con los bombos 2, 3 y 4, siguiendo el mismo orden.

Una de las reglas fundamentales del sorteo establece que ningún grupo puede tener dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de Europa, que puede contar con hasta dos representantes por grupo. Esta disposición busca garantizar la diversidad geográfica y competitiva en la fase inicial del torneo.

Así llega México a la Copa Mundial 2026, torneo donde será anfitrión

El bombo 2 estará integrado por selecciones como Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

En el bombo 3 figuran equipos como Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica. El bombo 4 incluye a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los cuatro clasificados del repechaje de la UEFA y los dos del repechaje intercontinental.

La expectativa en torno al sorteo es máxima, ya que definirá el calendario y los enfrentamientos de la primera fase, permitiendo a las selecciones y a sus seguidores planificar su participación en el torneo. Con la ampliación a cuarenta y ocho equipos, el Mundial 2026 representa un desafío logístico y deportivo sin precedentes para la FIFA y las federaciones involucradas.

