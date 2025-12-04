México Deportes

Toluca vs Rayados: fecha, horario y dónde ver en vivo la semifinal de vuelta

Toluca buscará remontar en el Nemesio Díez la mínima desventaja obtenida en la ida, donde Rayados se impuso por un gol en el Gigante de Acero

El equipo escarlata llega con
El equipo escarlata llega con ventaja deportiva por su posición en la tabla, lo que le permitiría avanzar con un triunfo por la mínima. (Jovani Pérez / Infobae México)

Toluca y Monterrey disputarán este sábado el partido de vuelta de las semifinales del Apertura 2025, donde los Diablos Rojos intentarán revertir la desventaja mínima obtenida en el Gigante de Acero.

Además del apoyo de su afición, el equipo escarlata cuenta con la ventaja deportiva por su mejor posición en la tabla, lo que le permitiría avanzar a la final con un triunfo por 1-0.

Rayados llega con ventaja y Toluca confía en la localía

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

En el duelo de ida, disputado este miércoles, Monterrey volvió a imponer condiciones en casa (tal como lo hizo ante América en la fase anterior) y obtuvo un triunfo por la mínima diferencia ante Toluca.

Para la vuelta, los Diablos Rojos buscarán repetir su desempeño del torneo pasado, en el que fueron campeones y mostraron fortaleza jugando en el Estadio Nemesio Díez.

Rayados intentará administrar la ventaja conseguida en el Gigante de Acero y dar un paso más hacia la final del Apertura 2025. El encuentro está programado para este sábado a las 21:10 horas en territorio escarlata.

Dónde ver la semifinal de vuelta

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

La transmisión del partido entre Toluca y Rayados estará disponible en Azteca 7, Fox Sports, Canal 5 de Televisa y TUDN.

Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming a través de ViX, que ofrecerá cobertura completa del cierre de la serie.

