México Deportes

Así reaccionó Terence Crawford tras perder el cinturón del CMB

El boxeador estadounidense utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas al organismo y a su presidente tras la polémica decisión

Guardar
Así reaccionó Terence Crawford tras
Así reaccionó Terence Crawford tras perder el cinturón del CMB (Crédito| REUTERS)

Después de que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) notificó a Terence Crawford sobre las sanciones y el retiro del cinturón de los supermedianos, el Bud recurrió a una transmisión en Instagram para expresar su inconformidad y lanzar duras críticas tanto al organismo como a su presidente, Mauricio Sulaimán.

El boxeador estadounidense no solo cuestionó la legitimidad del despojo de su campeonato, sino que también acusó abiertamente al CMB de mostrar favoritismo, especialmente hacia Saúl Canelo Álvarez, boxeador mexicano al que le arrebató el título unificado de las 168 libras el pasado mes de septiembre.

Por ello, el campeón mundial no dudó en expresar abiertamente su opinión, incluso demeritó los títulos del CMB ante otros organismos mundiales, esto por las sanciones del año 2024 que causaron la invalidez de su última victoria ante Canelo, pelea en la que logró la hazaña de subir dos divisiones y convertirse en campeón de los supermedianos.

Crawford explotó contra el CMB y Mauricio Sulaimán

Crawford explotó contra el CMB
Crawford explotó contra el CMB y Mauricio Sulaimán (Joe Camporeale-Imagn Images via REUTERS)

Crawford inició su intervención con un tono desafiante, dirigiéndose directamente a Sulaimán y al CMB. Cuestionó la tarifa que el consejo le exigió para validar sus últimas peleas. El Bud evidenció su enojo así que demeritó el “cinturón verde” que otorga Mauricio Sulaimán.

“Veo que Mauricio tiene mucho que decir sobre que no le pagué, USD 300 mil, más otros USD 100 mil y pico por la tasa de sanción, ¿verdad? No me lo van a decir, ni siquiera voy a disculparme. ¿Qué te hace tan jodidamente mejor que los otros organismos sancionados? ¿Qué te hace mejor que la OMB, la FIB o la AMB? Todos aceptaron lo que les estaba dando, pero tú, el CMB, crees que eres mejor que todos, ¿no? Así que como eres el CMB, que tienes el cinturón verde, que no significa una mierda”, declaró Crawford en la transmisión de Instagram.

El púgil estadounidense insistió en que el CMB exige pagos superiores a los de otros organismos y cuestionó la justificación de estas diferencias.

El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

“Así que, como tienes el CMB y tienes el maldito cinturón verde —que no significa una mierda— el cinturón real es el de The Ring, que es gratis, hijo de p**a, ¿de qué estás hablando? ¿Quieres que te pague más que a los otros organismos sancionadores porque crees que eres mejor que ellos? ¿Cómo es posible que todos los organismos sancionadores estén de acuerdo con la misma cantidad, pero tú te sientas ahí y digas que tengo que disculparme contigo? ¿Qué carajos? ¡Puedes quedarte con el maldito cinturón!. Es solo un trofeo, de todos modos. ¿Por qué demonios te estoy pagando cada vez que piso el maldito ring?“, arremetió.

Crawford acusa favoritismos del CMB con Canelo Álvarez

Crawford no dejó pasar la oportunidad de referirse al trato que, según él, el CMB y Sulaimán han dado a Canelo Álvarez. Negó haber recibido USD 50 millones por una supuesta pelea ante el mexicano y recordó el favoritismo que, a su juicio, el organismo ha mostrado hacia Álvarez, especialmente en el contexto de la pelea obligatoria contra David Benavidez.

Crawford acusa favoritismos del CMB
Crawford acusa favoritismos del CMB con Canelo Álvarez (REUTERS/Henry Romero)

“No sabes cuánto gané, una vez más estás especulando, así es que escucha, Mauricio, te aprecio. Todos sabían que ibas con Canelo, estabas enfadado porque le gané a Canelo. Habrías dicho ‘felicitaciones’ en vez de tener esa cara de puchero. Deberías haber estado agradecido de lucir tu dinero como campeón”, expresó Crawford en Instagram.

Crawford también criticó el sistema de clasificaciones del CMB, señalando la falta de presión sobre Álvarez para enfrentar a Benavidez. “Tienen sistemas de clasificación cuando Benavidez es mandatorio desde hace años. Nunca lo has visto desnudar a Canelo por Benavidez, es una locura, pero ya sabes que eso es favoritismo”, sentenció.

Temas Relacionados

Terence CrawfordCanelo ÁlvarezCMBMauricio Sulaimánboxeomexico-deportes

Más Noticias

Mauricio Sulaimán confirma que Canelo Álvarez podría volver a pelar por el campeonato mundial del CMB: “Él está número uno”

El tapatío perdió el cinturón del organismo el pasado 13 de septiembre cuando fue derrotado por el estadounidense

Mauricio Sulaimán confirma que Canelo

Esto ganaría David Faitelson en TUDN, razón por la que Willie González lo tachó de “vendido”

La controversia entre ambos periodistas deportivos continúa y González no dudó en cuestionar los principios éticos de Faitelson

Esto ganaría David Faitelson en

Este es el significado de “Oye Mi amor” canción de Maná que cantó Dua Lipa en su segundo concierto en CDMX

El clásico de la banda mexicana cobró nueva vida cuando Dua Lipa invitó a Fher Olvera al escenario, desatando la euforia de miles de fanáticos

Este es el significado de

Cade Cowell, jugador de Chivas, estaría cerca de volver a la MLS

El jugador estadounidense llegaría al New York Red Bulls con el objetivo de sumar más minutos y ser tomado en cuenta por Pochettino de cara al mundial 2026

Cade Cowell, jugador de Chivas,

Esta es la razón por la que quedará vacante el cinturón del CMB que Crawford le quitó a Canelo Álvarez

Los fanáticos del pugilista tapatío cuestionaron si es posible que el título pueda regresar a manos del campeón mexicano

Esta es la razón por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Blindan la frontera entre Tlaxcala

Blindan la frontera entre Tlaxcala y Puebla tras el hallazgo de personas sin vida

CJNG y Cártel de Sinaloa disminuyeron potencia letal del fentanilo en EEUU, asegura la DEA

Miembros de Los Mayos detenidos en BC llegaron en un camión de basura y sometieron a 200 mujeres en Rosarito

EEUU revoca visas a funcionarios de una empresa de transporte en México por inmigración ilegal

Cae “El Balú”, miembro de La Chokiza y objetivo prioritario, en tianguis de Ecatepec

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa causa locura en

Dua Lipa causa locura en las calles de CDMX tras su segundo concierto en el Estadio GNP Seguros

¿Aparece Ángela Aguilar? Christian Nodal presume su Spotify Wrapped 2025 en medio de contrademanda

Ivonne Montero llora al recordar a Fabio Melanitto, su ex pareja e integrante de Uff que fue asesinado

Las canciones que Bad Bunny cantará en “La Casita” que enojó a los fans que irán a sus shows en México

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 3 de diciembre

DEPORTES

Mauricio Sulaimán confirma que Canelo

Mauricio Sulaimán confirma que Canelo Álvarez podría volver a pelar por el campeonato mundial del CMB: “Él está número uno”

Esto ganaría David Faitelson en TUDN, razón por la que Willie González lo tachó de “vendido”

México ya conoce sus rivales para la Copa Mundial de Sóftbol 2026

Cade Cowell, jugador de Chivas, estaría cerca de volver a la MLS

Esta es la razón por la que quedará vacante el cinturón del CMB que Crawford le quitó a Canelo Álvarez