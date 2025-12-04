Así reaccionó Terence Crawford tras perder el cinturón del CMB (Crédito| REUTERS)

Después de que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) notificó a Terence Crawford sobre las sanciones y el retiro del cinturón de los supermedianos, el Bud recurrió a una transmisión en Instagram para expresar su inconformidad y lanzar duras críticas tanto al organismo como a su presidente, Mauricio Sulaimán.

El boxeador estadounidense no solo cuestionó la legitimidad del despojo de su campeonato, sino que también acusó abiertamente al CMB de mostrar favoritismo, especialmente hacia Saúl Canelo Álvarez, boxeador mexicano al que le arrebató el título unificado de las 168 libras el pasado mes de septiembre.

Por ello, el campeón mundial no dudó en expresar abiertamente su opinión, incluso demeritó los títulos del CMB ante otros organismos mundiales, esto por las sanciones del año 2024 que causaron la invalidez de su última victoria ante Canelo, pelea en la que logró la hazaña de subir dos divisiones y convertirse en campeón de los supermedianos.

Crawford explotó contra el CMB y Mauricio Sulaimán

Crawford inició su intervención con un tono desafiante, dirigiéndose directamente a Sulaimán y al CMB. Cuestionó la tarifa que el consejo le exigió para validar sus últimas peleas. El Bud evidenció su enojo así que demeritó el “cinturón verde” que otorga Mauricio Sulaimán.

“Veo que Mauricio tiene mucho que decir sobre que no le pagué, USD 300 mil, más otros USD 100 mil y pico por la tasa de sanción, ¿verdad? No me lo van a decir, ni siquiera voy a disculparme. ¿Qué te hace tan jodidamente mejor que los otros organismos sancionados? ¿Qué te hace mejor que la OMB, la FIB o la AMB? Todos aceptaron lo que les estaba dando, pero tú, el CMB, crees que eres mejor que todos, ¿no? Así que como eres el CMB, que tienes el cinturón verde, que no significa una mierda”, declaró Crawford en la transmisión de Instagram.

El púgil estadounidense insistió en que el CMB exige pagos superiores a los de otros organismos y cuestionó la justificación de estas diferencias.

“Así que, como tienes el CMB y tienes el maldito cinturón verde —que no significa una mierda— el cinturón real es el de The Ring, que es gratis, hijo de p**a, ¿de qué estás hablando? ¿Quieres que te pague más que a los otros organismos sancionadores porque crees que eres mejor que ellos? ¿Cómo es posible que todos los organismos sancionadores estén de acuerdo con la misma cantidad, pero tú te sientas ahí y digas que tengo que disculparme contigo? ¿Qué carajos? ¡Puedes quedarte con el maldito cinturón!. Es solo un trofeo, de todos modos. ¿Por qué demonios te estoy pagando cada vez que piso el maldito ring?“, arremetió.

Crawford acusa favoritismos del CMB con Canelo Álvarez

Crawford no dejó pasar la oportunidad de referirse al trato que, según él, el CMB y Sulaimán han dado a Canelo Álvarez. Negó haber recibido USD 50 millones por una supuesta pelea ante el mexicano y recordó el favoritismo que, a su juicio, el organismo ha mostrado hacia Álvarez, especialmente en el contexto de la pelea obligatoria contra David Benavidez.

“No sabes cuánto gané, una vez más estás especulando, así es que escucha, Mauricio, te aprecio. Todos sabían que ibas con Canelo, estabas enfadado porque le gané a Canelo. Habrías dicho ‘felicitaciones’ en vez de tener esa cara de puchero. Deberías haber estado agradecido de lucir tu dinero como campeón”, expresó Crawford en Instagram.

Crawford también criticó el sistema de clasificaciones del CMB, señalando la falta de presión sobre Álvarez para enfrentar a Benavidez. “Tienen sistemas de clasificación cuando Benavidez es mandatorio desde hace años. Nunca lo has visto desnudar a Canelo por Benavidez, es una locura, pero ya sabes que eso es favoritismo”, sentenció.