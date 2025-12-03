Cruz Azul vs Tigres: cómo llegan ambos equipos a la semifinal de ida en el Olímpico Universitario

Cruz Azul y Tigres se medirán en las Semifinales del Apertura 2025 (X@CruzAzul | @TigresOficial)

Cruz Azul y Tigres consiguieron su pase a las Semifinales del Apertura 2025 tras dejar en el camino a Chivas y Tijuana respectivamente. Ambos conjuntos fueron de los más regulares del torneo y ahora volverán a verse las caras en una eliminatoria directa.

Cabe recordar que la Máquina visitó en el volcán al cuadro regiomontano en la jornada número 12 del torneo regular, en un encuentro que terminó en empate 1 a 1 con anotaciones de Juan Brunetta y Ángel Sepúlveda.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Tigres a las semifinal de ida en el Olímpico Universitario?

Cruz Azul llegará al partido tras haber eliminado a las Chivas de Guadalajara en los Cuartos de Final. En la ida, en el Estadio Akron, ninguno de los dos equipos logró conseguir ventaja. Sin embargo, en la vuelta los celestes se impusieron 3 goles por 2 y aunque el Rebaño tuvo su pase a la siguiente ronda en los últimos minutos, Chicharito Hernández falló el penal decisivo que hizo que los cementeros avanzaran.

En la fase regular, el equipo de Nicolás Larcamón consiguió sumar 35 puntos que lo colocaron en la tercera posición. A pesar de que en la última jornada perdió ante Pumas, se metieron entre los mejores tres de la temporada regular.

Por su parte, los Tigres de Guido Pizarro se midieron ante los Xolos de Tijuana en los Cuartos de Final y pese a que perdieron 3 goles por 0 de manera sorpresiva en la ida, en la vuelta en el Volcán, los Felinos remontaron categóricamente 5 goles a 0. Además, en cuanto a la fase regular, terminaron en la segunda posición con 36 puntos.

Gabriel Fernández festeja tras anotar uno de los tres goles con los que Cruz Azul ganó a Guadalajara. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 30 de noviembre de 2025. REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cuándo juegan Cruz Azul y Tigres la semifinal de ida en el Olímpico Universitario?

La semifinal de ida entre Cruz Azul y Tigres se disputará este miércoles en el Ciudad Universitaria, mientras que la vuelta se jugará el próximo sábado 6 de diciembre en el Estadio Universitario.

Ida

Miércoles 3 de diciembre en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Vuelta

Sábado 6 de diciembre Estadio Universitario a las 21:10 horas (tiempo del centro de México).

Los cementeros quieren aprovechar la localía para dar el primer golpe de cara a la final. (Jesús Avilés | Infobae México)

Antecedentes entre Cruz Azul y Tigres en Liguillas

En el Guardianes 2020, Cruz Azul y Tigres se enfrentaron en los Cuartos de Final, diecisiete años después de haberse medido por última vez en esta instancia de liguilla. En el Apertura 2003, los dos equipos empataron 2-2 en el global; sin embargo, los Universitarios avanzaron a la siguiente ronda debido a su mejor posición en la tabla. Volviendo al Invierno 2001, la semifinal entre ambos concluyó con un empate 1-1. En esa ocasión, el conjunto de la UANL accedió a la final también por su ubicación en la tabla, donde finalmente cayó frente a Pachuca.

Las prendas usadas por los jugadores en el duelo ante Chivas estarán disponibles para los aficionados solidarios. Crédito: X / Cruz Azul

Retrocediendo a la temporada 1979-1980, Cruz Azul cobró revancha en la gran final ante los Universitarios, logrando el campeonato tras imponerse 4-3 en el marcador global. La primera vez que ambos equipos se vieron las caras en una fase final fue en la campaña 1977-1978, cuando Tigres superó a los cementeros 3-1 en semifinales y posteriormente levantó el título. Este nuevo duelo representa la séptima ocasión en la historia en que estos conjuntos coinciden en la liguilla.