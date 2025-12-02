México Deportes

México anuncia partido de preparación contra Bélgica

Además del duelo frente a Portugal en la Ciudad de México, los dirigidos por el Vasco Aguirre sostendrán un amistoso frente a otra selección top 10 del ranking FIFA

Como la selección #8 del ranking mundial, Bélgica se enfrentará a la selección mexicana. (Jovani Pérez Infobae México)

La Selección Mexicana anunció que, como parte de su preparación para la Copa del Mundo 2026, disputará un partido amistoso ante Bélgica el próximo 31 de marzo, el cual se llevará a cabo en el Soldier Field, casa de los Osos de Chicago.

El duelo contra Bélgica será fundamental para que el equipo dirigido por Javier Aguirre ajuste detalles tácticos y consolide su rendimiento de cara al mundial en casa.

Este partido será uno de los dos encuentros que México tiene programados para la Fecha FIFA de marzo, pues además del duelo contra Bélgica, el tricolor inaugurará el Estadio Banorte en un enfrentamiento frente a Portugal, que contará con la participación de Cristiano Ronaldo.

Cómo llega Bélgica al compromiso de marzo

La selección belga llega invicta a la Copa del Mundo tras no perder ni un solo partido en las eliminatorias. (REUTERS/Yves Herman

Aunque Bélgica ya no cuenta con el poderío de su generación dorada que brilló en las últimas dos Copas del Mundo, sigue siendo una selección altamente competitiva, ocupando el octavo lugar del ranking FIFA.​

Bélgica llega a este amistoso tras haber asegurado su clasificación a la Copa del Mundo 2026 como líder indiscutible del Grupo J con 18 puntos en ocho partidos, resultado de cinco victorias y tres empates, manteniéndose invicto durante toda la fase de grupos, quedando dos unidades por encima de Galés.

Los Diablos Rojos formarán parte de las cabezas de serie en el Bombo 1 del sorteo de la Copa del Mundo 2026, gracias a su sólido desempeño en las eliminatorias europeas y su posición destacada en el ranking.

De tocar la cima a la angustia de cara al mundial 2026

Después de ser campeones de Copa Oro, suman seis partidos sin conocer la victoria. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Conforme pasa el tiempo, crece la preocupación entre la afición y medios de comunicación por el rendimiento de la Selección Mexicana, que atraviesa un momento de incertidumbre tras acumular seis partidos consecutivos sin victoria.

Esta racha negativa inició después de su título en la Copa Oro de julio pasado y se extendió durante las Fechas FIFA de septiembre y octubre.​

Los resultados incluyen empates ante Japón (0-0), Corea del Sur (2-2), Ecuador (1-1) y Uruguay (0-0), además de derrotas frente a Colombia (0-4) y Paraguay (1-2), lo que evidencia dificultades para concretar ante rivales de CONMEBOL y Asia.

Estos tropiezos han generado abucheos en los estadios y dudas sobre la dirección táctica de Javier Aguirre.​

A siete meses del Mundial 2026, esta sequía de triunfos pone en entredicho la preparación del Tri, aunque los amistosos de marzo contra Portugal y Bélgica representan una oportunidad clave para revertir la tendencia.​

