Este sería el jugador de Cruz Azul que se convertiría en fichaje de Chivas pese a eliminarlos en Liguilla del Apertura 2025 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

A tan solo 24 horas de que Cruz Azul eliminó a Chivas de los cuartos de final del Apertura 2025, se dio a conocer que una figura de la Máquina estaría en condiciones de cambiar los colores de su camiseta y acercarse a Guadalajara. Pese a que el equipo de Nicolás Larcamón sigue peleando el título, ya se estaría gestionando la primera baja del plantel.

En horas recientes trascendió el reporte de que la directiva de La Noria ya tendría en consideración este cambio en el plantel de cara al Clausura 2026 de la Liga MX. Se trataría del delantero Ángel Sepúlveda.

El Cuate estaría cerca de regresar a Chivas, luego de que las directivas de Cruz Azul y el club tapatío han avanzado en las negociaciones para concretar su traspaso de cara al torneo Clausura 2026, según reportó el periodista César Luis Merlo.

Ángel Sepúlveda en negociaciones para regresar a Chivas

Ángel Sepúlveda en negociaciones para regresar a Chivas (REUTERS/Raquel Cunha)

Según con los reportes que surgieron, el delantero ya dio su “visto bueno” para la operación, que depende únicamente de que ambas instituciones lleguen a un acuerdo económico en los próximos días.

Las conversaciones entre Cruz Azul y Chivas han entrado en una fase decisiva, con la intención de que Sepúlveda se incorpore al plantel rojiblanco antes del inicio de la pretemporada. Fuentes cercanas al proceso confirmaron a Súper Deportivo que el Guadalajara busca adquirir el pase del atacante, quien manifestó su disposición para sumarse al equipo, siempre que se resuelvan los términos financieros entre los clubes.

Aunque el delantero renovó contrato con Cruz Azul a principios de año, su salida al término del actual torneo es considerada probable, a la espera de la resolución final de las negociaciones.

Respaldo de Gabriel Milito y razones deportivas

El interés de Chivas por Ángel Sepúlveda responde a una solicitud expresa de Gabriel Milito (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El interés de Chivas por Ángel Sepúlveda responde a una solicitud expresa de Gabriel Milito, técnico del conjunto tapatío, quien ha señalado la llegada del delantero como una de sus prioridades para reforzar el ataque. De acuerdo con César Luis Merlo, Milito respalda totalmente la incorporación del jugador, ya que valora su experiencia y capacidad goleadora como elementos clave para fortalecer la ofensiva del equipo en el próximo torneo.

Trayectoria reciente en Cruz Azul

Durante su etapa más reciente en Cruz Azul, Sepúlveda, de 34 años, se consolidó como uno de los futbolistas más regulares del plantel. En total, disputó 102 partidos oficiales con La Máquina, en los que anotó 39 goles y sumó 12 asistencias, cifras que lo posicionaron como un atacante constante y funcional en distintos esquemas de juego. En el actual Apertura 2025, el delantero participó en 18 encuentros de fase regular y Liguilla, fue titular en nueve de ellos y acumuló 831 minutos en cancha.

El posible fichaje de Sepúlveda marcaría su regreso a Chivas, donde ya militó durante el Apertura 2018 bajo la dirección de José Saturnino Cardozo. En aquella etapa, el atacante tuvo escasa participación, con solo cinco partidos disputados y sin lograr consolidarse en el equipo. Posteriormente, desarrolló una amplia trayectoria en el fútbol mexicano, defendiendo los colores de Querétaro, Morelia, Necaxa y Cruz Azul, entre otros clubes de la Liga MX.