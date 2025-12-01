México Deportes

Toluca buscará igualar a Chivas en títulos de Liga MX si conquista el Apertura 2025

El equipo mexiquense afrontará una semifinal exigente ante Monterrey, que suma cinco títulos en primera división

Guardar
Toluca podría llegar a 12
Toluca podría llegar a 12 campeonatos si avanza en el Apertura 2025. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Toluca tiene la posibilidad de alcanzar un logro histórico en el futbol mexicano. Si consigue el título del Apertura 2025, el equipo dirigido por Antonio Mohamed llegaría a 12 campeonatos en la Liga MX, cifra que lo colocaría al nivel de Chivas, segundo club más ganador del país.

Actualmente, el cuadro tapatío suma 17 torneos sin coronarse, desde su triunfo en el Clausura 2017 frente a Tigres.

Toluca persigue su duodécimo título

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

El conjunto escarlata podría igualar la marca del Rebaño Sagrado en caso de obtener el bicampeonato este semestre. La última gran etapa del club se dio entre 1998 y 2000 bajo el mando de Enrique Meza, periodo en el que conquistó tres títulos y contó con el aporte decisivo de José Saturnino Cardozo.

Para avanzar a la final, Toluca deberá superar a Monterrey, equipo que llega fortalecido tras derrotar al América.

Los Rayados suman cinco campeonatos en su historia y ocupan el décimo puesto entre los clubes más ganadores del país. Su título más reciente fue en el Apertura 2019, también frente al conjunto azulcrema.

Las semifinales se disputarán de la siguiente manera:

  • Ida: miércoles 3 de diciembre, Rayados vs. Toluca a las 21:10 horas
  • Vuelta: sábado 6 de diciembre, Toluca vs. Rayados a las 19:00 horas

Comparativo con el otro cruce semifinal

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En la segunda llave, Cruz Azul llega con ventaja histórica respecto a Tigres. La Máquina posee nueve títulos, el último logrado en el Guard1anes 2021, con el que puso fin a una sequía de 24 años. Su etapa más dominante se produjo entre 1970 y 1980, periodo en el que obtuvo seis campeonatos.

Tigres, dirigidos actualmente por Guido Pizarro, cuentan con ocho títulos. Su época más exitosa se dio entre 2015 y 2019 bajo la dirección técnica de Ricardo Ferretti, etapa en la que consolidaron su presencia en finales.

Temas Relacionados

Toluca FCChivasLiga MXApertura 2025mexico-deportesmexcio-noticias

Más Noticias

José Ramón Fernández arremete contra Chicharito Hernández tras partido vs Cruz Azul: “Era su momento de redención y falló”

A diferencia de otros personajes, el periodista deportivo no dudó en destacar las fallas del exdelantero del Manchester United

José Ramón Fernández arremete contra

Estos son los horarios oficiales para las Semifinales de la Liga MX

La victoria de la Máquina cortó la posibilidad de ver un Clásico Regio previo a la final, pero abrió las puertas para que pueda darse en el encuentro por la copa

Estos son los horarios oficiales

New York Giants vs New England Patriots: cuándo y dónde ver en México

Los Patriotas de Drake Maye buscan seguir comandando la División Este de la Conferencia Americana y distanciarse de los Bills de Buffalo

New York Giants vs New

Qué finales de Liga Mx se han disputado en Navidad, esto pasaría si Cruz Azul vence a Tigres

A lo largo de la historia, dos juegos por el título se han llevado a finales de diciembre, debido a los compromisos internacionales de los equipos implicados

Qué finales de Liga Mx

Por qué Armando ´La Hormiga´ González no jugó en los cuartos de final de vuelta frente a Cruz Azul

Cade Cowell tomó su lugar en el once inicial y contribuyó con un gol, a pesar de la eliminación rojiblanca

Por qué Armando ´La Hormiga´
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan identidad de empresario ligado

Revelan identidad de empresario ligado al desfalco en Segalmex y red de huachicol vinculado al dueño de Miss Universo

Localizan a agentes federales secuestrados en Jalisco, SSPC detalla que están heridos

Marina incauta más de 600 kilos de droga que estaba oculta en un tractocamión en Mazatlán, Sinaloa

La esposa de “El Chapo” Guzmán, Emma Coronel, reveló cómo era su vida secreta con el peligroso narco

Emma Coronel revela a detalle cómo vivió la caída de El Chapo: capturas, fuga del Altiplano y el día que lo extraditaron

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy lunes 1 de diciembre: eliminación de Lis Vega provoca señalamientos de fraude

Qué canciones en español cantará Dua Lipa en México: esto dicen las apuestas finales en redes

BTS, TWICE y BLACKPINK regresan al top 10 de las canciones mas escuchadas de K-Pop en México

Fátima Bosch llega a Nueva York como Miss Universo y es recibida con mariachis, bailes típicos pero pocos fans

El beso de ‘Beba’ Montes y la mánager de Paty Cantú robó la atención en la boda de la cantante

DEPORTES

José Ramón Fernández arremete contra

José Ramón Fernández arremete contra Chicharito Hernández tras partido vs Cruz Azul: “Era su momento de redención y falló”

Estos son los horarios oficiales para las Semifinales de la Liga MX

New York Giants vs New England Patriots: cuándo y dónde ver en México

Qué finales de Liga Mx se han disputado en Navidad, esto pasaría si Cruz Azul vence a Tigres

Por qué Armando ´La Hormiga´ González no jugó en los cuartos de final de vuelta frente a Cruz Azul