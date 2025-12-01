Toluca buscará igualar a Chivas en títulos de Liga MX si conquista el Apertura 2025

Toluca podría llegar a 12 campeonatos si avanza en el Apertura 2025. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Toluca tiene la posibilidad de alcanzar un logro histórico en el futbol mexicano. Si consigue el título del Apertura 2025, el equipo dirigido por Antonio Mohamed llegaría a 12 campeonatos en la Liga MX, cifra que lo colocaría al nivel de Chivas, segundo club más ganador del país.

Actualmente, el cuadro tapatío suma 17 torneos sin coronarse, desde su triunfo en el Clausura 2017 frente a Tigres.

Toluca persigue su duodécimo título

(REUTERS/Henry Romero)

El conjunto escarlata podría igualar la marca del Rebaño Sagrado en caso de obtener el bicampeonato este semestre. La última gran etapa del club se dio entre 1998 y 2000 bajo el mando de Enrique Meza, periodo en el que conquistó tres títulos y contó con el aporte decisivo de José Saturnino Cardozo.

Para avanzar a la final, Toluca deberá superar a Monterrey, equipo que llega fortalecido tras derrotar al América.

Los Rayados suman cinco campeonatos en su historia y ocupan el décimo puesto entre los clubes más ganadores del país. Su título más reciente fue en el Apertura 2019, también frente al conjunto azulcrema.

Las semifinales se disputarán de la siguiente manera:

Ida : miércoles 3 de diciembre, Rayados vs. Toluca a las 21:10 horas

Vuelta: sábado 6 de diciembre, Toluca vs. Rayados a las 19:00 horas

Comparativo con el otro cruce semifinal

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En la segunda llave, Cruz Azul llega con ventaja histórica respecto a Tigres. La Máquina posee nueve títulos, el último logrado en el Guard1anes 2021, con el que puso fin a una sequía de 24 años. Su etapa más dominante se produjo entre 1970 y 1980, periodo en el que obtuvo seis campeonatos.

Tigres, dirigidos actualmente por Guido Pizarro, cuentan con ocho títulos. Su época más exitosa se dio entre 2015 y 2019 bajo la dirección técnica de Ricardo Ferretti, etapa en la que consolidaron su presencia en finales.