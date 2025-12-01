Miguel Herrera confirma que sí tiene ofertas tras ser despedido de Costa Rica (AP Foto/José Díaz)

La selección de Costa Rica se quedó sin Copa Mundial 2026 luego de que Miguel Herrera no logró clasificarlos en las eliminatorias de Concacaf. En su regreso a México, el Piojo habló por primera vez de lo que significó su fracaso con los Ticos y lo que continúa en su carrera.

Aunque se filtraron reportes de que el Piojo Herrera podría ser uno de los grandes fichajes de una televisora deportiva para la cobertura de la Copa Mundial, el propio entrenador mexicano se encargó de confirmar qué opciones sigue para continuar su carrera.

En un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Herrera explicó que no tiene ningún acuerdo concreto con clubes, ni en México ni en el extranjero, aunque su nombre ha sonado como posible candidato para equipos como Atlante. “Ahorita no tengo nada, sinceramente”, señaló y añadió: “Lo que venga, vamos a analizar bien, porque obviamente, si sabemos que si viene una siguiente oportunidad, tenemos que analizarla bien, no podemos volver a tener un fracaso, porque todo eso sí sería darle el cerrojazo a mi experiencia como técnico, y no me gustaría darlo de esa forma”.

Miguel Herrera lamentó haber dejado a Costa Rica sin Mundial (Captura X/ @FabrizioDC_)

¿Miguel Herrera se convertirá en comentarista deportivo para el Mundial 2026?

En entrevista con los medios, Herrera profundizó en su deseo de mantenerse activo en el fútbol profesional, a pesar de las propuestas para incursionar en televisión. “El hambre de volver a regresar a retomar las canchas no se me va a quitar. Tengo muchas ganas, tengo muchos deseos de volver a hacer las cosas bien”, enfatizó, subrayando que su vocación sigue ligada al trabajo en el terreno de juego.

Miguel Herrera reconoció que actualmente recibe más ofertas de trabajo en medios de comunicación que en equipos de fútbol, y es que tras dejar Costa Rica, TUDN lo invitó a ser analista deportivo para la cobertura mundialista, según filtró David Faitelson.

Ante tales declaraciones, el Piojo confirmó que las televisoras lo han invitado para la cobertura mundialista:

“Hoy tengo más ofertas de trabajo en los medios que dentro de una cancha, quiero estar dentro de una cancha, quiero seguir dentro de cancha”, afirmó Herrera y dejó en claro que, aunque existen oportunidades fuera del campo, su prioridad sigue siendo la dirección técnica.

Miguel Herrera ya tendría un nuevo trabajo tras ser despedido en Costa Rica (CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Kevin Jairaj via REUTERS)

Miguel Herrera lamenta la eliminación de Costa Rica del Mundial 2026

El exseleccionador de Costa Rica también abordó el impacto de la eliminación y asumió la responsabilidad por no cumplir el objetivo para el que fue contratado. “Sí, asumo mi responsabilidad, como lo dije desde el principio. Yo soy el responsable de toda esta situación, porque para eso me llevaron y hoy no lo conseguimos”, reconoció Herrera en entrevista con los medios, reiterando su autocrítica y la carga personal que implica el resultado adverso.

Sobre el trato recibido tras la eliminación, Herrera fue contundente al describir la presión mediática y las críticas que enfrentó, especialmente por parte de la prensa local y centroamericana. “Escogí una profesión muy exigente. De repente te pone triste que hoy los compañeros de los medios, y no de México, de los medios de allá, se tomen la palabra como juzgadores en lugar de entrevistadores, en lugar de analíticos. Juzgan como si uno fuera un criminal, como si estuvieras en la silla de la inquisición”, sentenció, evidenciando su malestar por el nivel de escrutinio al que fue sometido.