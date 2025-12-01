José Ramón Fernández arremete contra Chicharito Hernández tras partido vs Cruz Azul: “Era su momento de redención y falló”

El analista externó lo que muchos aficionados del rebaño publicaron en redes sociales. (Especial)

El penal fallado por Javier “Chicharito” Hernández determinó la eliminación de Chivas en el Apertura 2025, un desenlace que ha generado críticas y especulaciones sobre el futuro del delantero, no solo de los aficionados del equipo también de los especialistas como José Ramón Fernández.

La acción, que pudo significar el pase a semifinales para el equipo tapatío frente a Cruz Azul, selló la salida del club del torneo y dejó en el aire el destino profesional del jugador, además del liderazgo y exhibió las deficiencias de Gabriel Milito frente al cuadro rojiblanco.

En el momento decisivo del encuentro, Hernández tuvo la oportunidad de cambiar la historia del partido desde los once pasos. Sin embargo, su disparo no alcanzó la red y permitió que Cruz Azul tuviera una nueva oportunidad de afianzar el marcador y avanzara a la siguiente ronda gracias al tanto de Charly Rodríguez, dejando a Chivas fuera de la competencia.

La falla del atacante significó la eliminación del equipo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El error del atacante, con trayectoria internacional en clubes como Real Madrid y Manchester United, no solo costó la clasificación, sino que también desató una ola de reacciones de expertos, periodistas y, sobre todo, de los decepcionados ‘chivahermanos’.

‘Joserra’ no perdona al tapatío

Entre las voces más críticas se encuentra José Ramón Fernández, quien, durante el programa Futbol Picante, cuestionó el desempeño de Hernández, sobre todo por la trayectoria que escribió en el fútbol europeo.

“Chivas lo trajo para este momento, era el momento de su redención y lo falló. Será la última imagen de Javier Hernández en Guadalajara”, expresó el comentarista, resaltando la expectativa que pesaba sobre el delantero y la decepción tras el desenlace.

Durante el mismo segmento televisivo, Fernández dirigió un mensaje a su colega Sergio Dipp, pidiéndole que dejara de referirse al delantero: “Sergio Dipp, deja de hablar de Chicharito”, manifestó, reflejando el clima de debate que rodea al jugador tras el desenlace del torneo.

Sin embargo, Dipp continuó defendiendo a Hernández Balcázar desde sus redes sociales: “Este penal fallado...¡No borra, ni mancha, el legado de Javier “Chicharito” Hernández! Máximo goleador en la historia de México, que ganó 2 Premier Leagues con el Manchester United y metió al Real Madrid a semifinales de una Champions". Estas declaraciones no fueron bien recibidas por los aficionados tapatíos quienes aseguraron que precisamente la humildad con la que se fue desapareció este fin de semana al aferrarse a cobrar el tiro penal.

El periodista de ESPN defendió al futbolista de los ataques en redes sociales. (TW Sergio Dipp)

“No borra su carrera europea, pero sí mancha su carrera en el futbol mexicano. Nunca estuvo en el club, siempre pensó más en él que en el equipo, fueron 2 años de porquería en Verde Valle. Ser profesional también es saber cuando hacerte a un lado para que otro lo haga mejor que tú”, sentenció un aficionado.

¿Qué sigue para Javier?

El futuro de Hernández en el club jalisciense es incierto. Su contrato con Chivas concluye en diciembre y, según reportes, no existen indicios de una renovación. Esta situación abre la posibilidad de que el jugador negocie con otros equipos tras su salida. Entre los escenarios que se mencionan figura un posible regreso a la Major League Soccer (MLS), aunque también se contempla la opción de que el delantero ponga fin a su carrera profesional tras la eliminación.

La imagen de Hernández tras el penal fallado podría convertirse en el último recuerdo de su paso por Guadalajara, un cierre inesperado para una etapa que comenzó con grandes expectativas y que ahora queda marcada por la incertidumbre.