Chivas dejó lección a Cruz Azul: Larcamón admite “muy mal primer tiempo” rumbo a la Semifinal contra Tigres

El estratega celeste afirmó que superar a Chivas fue resultado de una serie intensa

Larcamón busca una sinergia total
Larcamón busca una sinergia total entre equipo y afición. (REUTERS)

Nicolás Larcamón analizó la clasificación de Cruz Azul a las Semifinales tras eliminar a Chivas y señaló que el equipo encara una fase aún más exigente rumbo a la final del Apertura 2025.

El técnico subrayó que el triunfo fue resultado de una serie intensa ante uno de los clubes que mejor cerró el torneo y destacó los aprendizajes obtenidos de cara al duelo ante Tigres.

Larcamón valora la serie ante Chivas y proyecta el cruce contra Tigres

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

En conferencia de prensa, Larcamón afirmó que superar a Chivas tuvo un alto grado de dificultad.

“Hoy terminamos de eliminar a uno de los mejores equipos que cerró el campeonato, si no el mejor, y nos alcanzó para clasificar”, expresó.

El técnico aseguró que la eliminatoria dejó conclusiones útiles para lo que viene. Señaló que la serie contra Tigres presentará variantes tácticas distintas, especialmente en lo relacionado al sistema defensivo y las formas de juego.

“Imagino y visualizo que la serie con Tigres va a tener matices tácticos muy diferentes… Chivas combina muchos atributos en repetición de fuerzas, intensidad y un sistema defensivo por emparcamiento que incomoda el desarrollo del partido”, comentó.

Autocrítica del rendimiento y llamado a la afición celeste

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El estratega argentino también hizo autocrítica sobre el desempeño de Cruz Azul en el partido de vuelta. Reconoció que el equipo tuvo un “muy mal primer tiempo, tanto colectivo como individualmente”, aunque valoró la reacción mostrada en la segunda mitad. “Los goles terminan siendo a partir de una intención”, señaló.

De cara al juego de ida en el Estadio Olímpico Universitario, el estratega pidió el respaldo total de la afición.

“Es un momento para que nuestra afición el día miércoles explote el estadio y empecemos a lograr esa clasificación a la final… que sea un templo azul”, afirmó. Agregó que el grupo atraviesa un momento especial y que la energía en la tribuna será determinante.

Los horarios de las semifinales se darán a conocer este lunes.

