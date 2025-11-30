Chucky Lozano anota gol pero no puede evitar la eliminación de su equipo en la MLS

A pesar del gol de Hirving Lozano, el equipo californio cayó en la antesala de la gran final. (REUTERS)

Vancouver Whitecaps se coronó campeón de la Conferencia Oeste al vencer 1-3 a San Diego FC en la final disputada en el Snapdragon Stadium, asegurando así su boleto a la MLS Cup contra el Inter Miami de Lionel Messi.

El futbolista mexicano, Hirving “Chucky” Lozano anotó el gol de la honra para San Diego al minuto 60, pero no pudo evitar la caída de su equipo en su debutante temporada en la MLS, donde lideraron la conferencia con récord de 63 puntos.

Con este resultado, Vancouver Whitecaps avanza a la final de la MLS, programada para el sábado 6 de diciembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Para los de la Florida, el duelo será una revancha directa, recordando las semifinales de la CONCACAF Champions Cup 2025 donde los canadienses los dejaron fuera de la posibilidad de avanzar a la Copa Intercontinental.

San Diego FC se despide del torneo

San Diego FC cae 1-3 ante Vancouver Whitecaps en Final de Conferencia Oeste. (Abe Arredondo-Imagn Images)

El primer tiempo fue una catástrofe para el San Diego FC y el “Chucky” Lozano. A los 8 minutos, Brian White abrió el marcador para Vancouver Whitecaps con un remate preciso asistido por Andrés Cubas.

Tres minutos después, el portero mexicano Pablo Sisniega se convirtió en el gran protagonista involuntario al desviar un disparo de Ali Ahmed, que rebotó en su espalda y cruzó la línea para el 0-2.​

Por si fuera poco, en el tiempo de reposición del primer tiempo, White firmó su doblete al redirigir con el pecho un centro de Ahmed desde corta distancia para lograr el 0-3.

Aunque Lozano descontó con un potente derechazo al minuto 60 para el 1-3, el San Diego FC no pudo reaccionar en el encuentro.

La noche de pesadilla se completó al 79′, cuando Sisniega recibió una tarjeta roja directa por una falta sobre Ryan Gauld, dejando a San Diego con 10 hombres y sellando su eliminación en la Final de la Conferencia Oeste.

Su temporada debut en la MLS

San Diego FC cierra temporada regular con 63 puntos récord para expansión, superando a LAFC (57 en 2018) y St. Louis (17 victorias en 2023) con 19 triunfos. ( Chadd Cady-Imagn Images)

La campaña 2025 marcó a San Diego FC como el mejor equipo debutante en la historia de la MLS, alcanzando 63 puntos (récord para una franquicia de expansión) y liderando la Conferencia Oeste en temporada regular.

Esta cifra supera la anterior marca de puntos en un solo año para un equipo de expansión, la cual le pertenecía a Los Ángeles Football Club, quienes consiguieron 57 puntos en 2018.

Además, el equipo californiano estableció un récord absoluto de victorias para un equipo de expansión con 19 triunfos en temporada regular, dejando atrás las 17 de St. Louis City en 2023.

Esta marca histórica refleja la solidez del proyecto liderado por Mikey Varas, con contribuciones clave de Hirving “Chucky” Lozano y una defensa impenetrable que lideró la Conferencia Oeste.​

Al culminar primeros en la Conferencia Oeste, aseguraron su boleto directo a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, debutando en el torneo continental desde febrero como ganadores del Oeste.