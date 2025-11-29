México Deportes

Tensiones por visados: régimen iraní planea boicotear el sorteo del Mundial 2026

El sorteo está programado para realizarse el 5 de diciembre en Washington D.C

Guardar
Las restricciones migratorias impuestas por
Las restricciones migratorias impuestas por EE.UU. ponen en riesgo la participación del régimen iraní en el sorteo. (REUTERS/Dado Ruvic)

El régimen iraní analiza no asistir al sorteo del Mundial 2026 que se realizará la próxima semana en Washington, luego de que Estados Unidos negara visas a integrantes de su delegación.

La agencia AP retomó información publicada por IRNA, la agencia estatal iraní, donde se informó que los obstáculos migratorios exceden criterios deportivos y afectan directamente la participación del país en el evento.

¿Por qué planean boicotear el sorteo del Mundial 2026?

(Claudio Thoma/Keystone via AP)
(Claudio Thoma/Keystone via AP)

Según IRNA, el portavoz de la federación de fútbol del régimen iraní, Amir-Mahdi Alavi, confirmó que los funcionarios enfrentaron restricciones migratorias para ingresar a EEUU.

Así mismo, indicó que la federación se comunicó con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) con la intención de encontrar una solución, aunque el organismo rector no respondió de inmediato a la solicitud.

Hasta el momento, la Casa Blanca tampoco ha emitido comentarios.

Negación de visas

(REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)
(REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

Las dificultades se presentan tras la prohibición de viaje anunciada en junio por el Gobierno del presidente Donald Trump, que incluyó a ciudadanos de 12 países, entre ellos Irán y Haití, este último recientemente clasificado a la Copa del Mundo.

Aunque se establecieron exenciones para atletas, entrenadores y personal de apoyo que participen en eventos deportivos internacionales, no está claro si estas medidas aplican también al sorteo del Mundial, programado para el 5 de diciembre en el Kennedy Center.

La delegación del régimen iraní sería encabezada por Mehdi Taj, presidente de la federación nacional y figura relevante dentro del fútbol asiático, quien también es vicepresidente de la Confederación Asiática de Fútbol y miembro de comités de la FIFA encargados de supervisar competiciones y selecciones masculinas.

Formato y organización del sorteo

(REUTERS/Denis Balibouse)
(REUTERS/Denis Balibouse)

El sorteo definirá la conformación de los doce grupos del Mundial 2026, torneo que estrenará formato con la ampliación a 48 selecciones y la participación conjunta de México, Estados Unidos y Canadá como sedes.

De los 48 lugares, 42 equipos ya están clasificados; los seis restantes se determinarán mediante repechajes intercontinentales y playoffs de UEFA.

El nuevo esquema contempla 12 grupos de cuatro selecciones. Avanzarán a dieciseisavos de final los dos primeros lugares de cada sector y los ocho mejores terceros.

La justa mundialista se disputará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades de los tres países anfitriones.

Temas Relacionados

IránEstados UnidosMundial 2026FIFAmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

De qué murió Emilio, hijo de Fernando Navarro, exfutbolista mexicano del León

El Club León confirmó el deceso del menor, quien luchó por su vida tras una grave enfermedad

De qué murió Emilio, hijo

¿Jugará ante Rayados? Allan Saint-Maximin vuelve a los entrenamientos

La ausencia de Maximin obligó a ajustes tácticos en la Ida ante Monterrey

¿Jugará ante Rayados? Allan Saint-Maximin

“La Selección Mexicana está trabajando bien”: Ivar Sisniega respalda la gestión de Javier Aguirre

Mientras la Selección Mexicana suma seis partidos sin ganar, la FMF sostiene que el balance anual es positivo

“La Selección Mexicana está trabajando

La IA predice al ganador de la vuelta entre Cruz Azul y Chivas

El análisis proyecta un triunfo ajustado para los celestes en la vuelta de cuartos de final, con una ligera ventaja por la localía y su posición en la tabla

La IA predice al ganador

Katia Itzel García hace historia y se convierte en la primera mujer en pitar una liguilla

El duelo entre Toluca y Juárez contará con la presencia de tres mujeres en el cuerpo arbitral, encabezadas por Katia Itzel García, quien continua sumando reconocimientos internacionales

Katia Itzel García hace historia
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Goofy” seguirá en prisión

“El Goofy” seguirá en prisión tras ser procesado por asesinato del abogado David Cohen por “conflicto laboral”

Hallan 4 cuerpos en predio familiar del diputado Bautista Tafolla tras abandonarlo por el crimen organizado en Michoacán

Procesan al secretario general de la FITTAM, identificado como objetivo prioritario por huachicol de agua en Edomex

Procesan a dos hombres que transportaban más de 70 mil pastillas de fentanilo en un autobús de pasajeros en Chihuahua

“El Güero”, hijo del Chapo Guzmán, se declarará culpable en Chicago, Illinois

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 29 de noviembre: Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame son traicionados

¡Llegan los autos clásicos al Edomex! Fechas y detalles para asistir GRATIS a la expo que enamora a coleccionistas

Quién es el séptimo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Los Tigres del Norte son opacados por brutal pelea de mujeres en pleno show: “Estas canciones nos hacen vibrar”

Cazzu regaña a sus fans chilenos tras lanzar insultos contra Christian Nodal: “Pórtense bien” | Video

DEPORTES

Pasajera es bautizada como ‘Lady

Pasajera es bautizada como ‘Lady Aeropuerto’ por reclamar reembolso tras dar mal la dirección: “Que me lleve a la otra terminal”

De qué murió Emilio, hijo de Fernando Navarro, exfutbolista mexicano del León

¿Jugará ante Rayados? Allan Saint-Maximin vuelve a los entrenamientos

NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 29 de noviembre

“La Selección Mexicana está trabajando bien”: Ivar Sisniega respalda la gestión de Javier Aguirre