Tensiones por visados: régimen iraní planea boicotear el sorteo del Mundial 2026

Las restricciones migratorias impuestas por EE.UU. ponen en riesgo la participación del régimen iraní en el sorteo. (REUTERS/Dado Ruvic)

El régimen iraní analiza no asistir al sorteo del Mundial 2026 que se realizará la próxima semana en Washington, luego de que Estados Unidos negara visas a integrantes de su delegación.

La agencia AP retomó información publicada por IRNA, la agencia estatal iraní, donde se informó que los obstáculos migratorios exceden criterios deportivos y afectan directamente la participación del país en el evento.

¿Por qué planean boicotear el sorteo del Mundial 2026?

(Claudio Thoma/Keystone via AP)

Según IRNA, el portavoz de la federación de fútbol del régimen iraní, Amir-Mahdi Alavi, confirmó que los funcionarios enfrentaron restricciones migratorias para ingresar a EEUU.

Así mismo, indicó que la federación se comunicó con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) con la intención de encontrar una solución, aunque el organismo rector no respondió de inmediato a la solicitud.

Hasta el momento, la Casa Blanca tampoco ha emitido comentarios.

Negación de visas

(REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

Las dificultades se presentan tras la prohibición de viaje anunciada en junio por el Gobierno del presidente Donald Trump, que incluyó a ciudadanos de 12 países, entre ellos Irán y Haití, este último recientemente clasificado a la Copa del Mundo.

Aunque se establecieron exenciones para atletas, entrenadores y personal de apoyo que participen en eventos deportivos internacionales, no está claro si estas medidas aplican también al sorteo del Mundial, programado para el 5 de diciembre en el Kennedy Center.

La delegación del régimen iraní sería encabezada por Mehdi Taj, presidente de la federación nacional y figura relevante dentro del fútbol asiático, quien también es vicepresidente de la Confederación Asiática de Fútbol y miembro de comités de la FIFA encargados de supervisar competiciones y selecciones masculinas.

Formato y organización del sorteo

(REUTERS/Denis Balibouse)

El sorteo definirá la conformación de los doce grupos del Mundial 2026, torneo que estrenará formato con la ampliación a 48 selecciones y la participación conjunta de México, Estados Unidos y Canadá como sedes.

De los 48 lugares, 42 equipos ya están clasificados; los seis restantes se determinarán mediante repechajes intercontinentales y playoffs de UEFA.

El nuevo esquema contempla 12 grupos de cuatro selecciones. Avanzarán a dieciseisavos de final los dos primeros lugares de cada sector y los ocho mejores terceros.

La justa mundialista se disputará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades de los tres países anfitriones.