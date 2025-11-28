Liguilla sin presencia nacional: ¿Quién fue el último DT mexicano en llegar a la fase final de la Liga MX?

Desde el Apertura 2023 no aparece un estratega mexicano en Liguilla. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Liga MX atraviesa una etapa particular en la que los entrenadores mexicanos han quedado fuera de la fase decisiva del campeonato.

En plena “Fiesta Grande” del Apertura 2025, la Liguilla vuelve a disputarse sin presencia nacional en los banquillos, extendiendo a dos años naturales la ausencia de técnicos nacidos en México en la lucha por el título.

Esta tendencia, que se ha mantenido en los últimos torneos, se reafirmó tras la eliminación de Pumas en el Play In, lo que dejó el camino despejado para que únicamente estrategas extranjeros compitan por el trofeo.

Dos años sin entrenadores mexicanos en la Liguilla

Efrain Juarez. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En el Apertura 2025, la única posibilidad de ver a un técnico mexicano en la fase final era Efraín Juárez, al frente de Pumas. Sin embargo, el equipo universitario quedó eliminado en el Play In ante FC Juárez, lo que confirmó otra Liguilla integrada exclusivamente por estrategas extranjeros.

Los ocho clubes que compiten por el campeonato cuentan con directores técnicos nacidos fuera de México: Toluca (Antonio Mohamed), Tigres (Guido Pizarro), Cruz Azul (Nicolás Larcamón), América (André Jardine), Monterrey (Domenec Torrent), Chivas (Diego Milito), Xolos (Sebastián Abreu) y FC Juárez (Martín Varini).

Entre ellos, Antonio ‘El Turco’ Mohamed (actual campeón con Toluca) y Guido Pizarro realizaron su formación como entrenadores en el futbol mexicano, aunque ambos nacieron en el extranjero.

Cuatro torneos consecutivos sin estrategas nacionales

Antonio Mohamed. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Esta tendencia se mantiene desde hace tres torneos previos. En el Clausura 2024, los ocho equipos clasificados también fueron dirigidos por entrenadores extranjeros:

América (André Jardine), Cruz Azul (Martín Anselmi), Pachuca (Guillermo Almada), Toluca (Renato Paiva), Chivas (Fernando Gago), Pumas (Gustavo Lema), Monterrey (Fernando Ortiz) y Tigres (Robert Dante Siboldi).

Así, el Apertura 2025 se suma a una cadena de Liguillas sin presencia mexicana en los banquillos, consolidando un periodo prolongado sin técnicos nacionales en la pelea por el título.

El último entrenador mexicano en Liguilla y el más reciente campeón

Ricardo Carbajal. (@ClubPueblaMX)

La última aparición de un técnico mexicano en una fase final ocurrió en el Apertura 2023. En ese torneo, Ricardo Carbajal dirigió al Puebla, equipo que fue eliminado por Tigres, entonces bajo el mando de Robert Dante Siboldi.

Respecto al título más reciente conseguido por un estratega nacional, este se remonta al torneo Guardianes 2020. Ignacio Ambriz llevó al León al campeonato al vencer a Pumas, dirigidos en ese momento por Andrés Lillini.

Desde entonces, nueve directores técnicos extranjeros se han coronado en la Liga MX, cifra que llegará a diez al finalizar el actual Apertura 2025.