Gabriel Milito mantiene viva la esperanza de Chivas rumbo a la vuelta ante Cruz Azul

Milito pide temple y determinación para el cierre de la serie en la capital. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Chivas dejó escapar la ventaja en casa tras empatar con Cruz Azul en la Ida de los Cuartos de Final, sin embargo el equipo rojiblanco no pierde de vista su objetivo.

Ante esta situación, el director técnico del equipo rojiblanco, Gabriel Milito, señaló que la eliminatoria permanece abierta y que el plantel mantiene la determinación de buscar su pase a las Semifinales.

El entrenador analizó el desarrollo del encuentro en el Estadio Akron, la ligera ventaja del rival para la vuelta y el estado físico de jugadores clave para el cierre de la serie.

Milito analiza un duelo equilibrado en el Estadio Akron

(X / @Chivas)

Tras el empate, el técnico argentino destacó que el partido tuvo momentos parejos y con opciones claras para ambos equipos. Señaló que cada tiempo ofreció oportunidades para abrir el marcador, aunque el segundo tiempo representó mayores dificultades para su plantel.

“El partido fue muy equilibrado, y creo que será así hasta el final. Ambos equipos logramos neutralizarnos bien. En cada tiempo tuvimos ocasiones claras para marcar; tres de ellas muy nítidas. En la segunda mitad nos costó un poco más, pero ellos también generaron una muy peligrosa, y al cierre nosotros volvimos a estar cerca”, comentó el estratega.

Reconoce ventaja celeste, pero mantiene confianza en su plantel

(REUTERS/Henry Romero)

Milito admitió que Cruz Azul obtiene una ligera ventaja al cerrar la eliminatoria como local, aunque afirmó que Chivas tiene la convicción de competir por el triunfo en la capital. Señaló que la intención del equipo en la ida era ganar, pero insistió en que la serie continúa abierta.

“Es verdad que cerrar en su estadio les da una ventaja, y nosotros estamos obligados a ir a ganar. Pero dentro del plantel hay confianza total en que podemos hacer un gran partido y salir con la victoria. La serie está abierta. Siempre es mejor ganar; esa era nuestra intención, pero iremos a buscarlo en la vuelta”, afirmó el técnico rojiblanco.

Sobre la situación física de Armando González y Bryan González

(X / @Chivas)

El entrenador también explicó las molestias musculares que obligaron a salir del campo a Armando “Hormiga” González y Bryan “Cotorro” González. Aunque ambos presentaron problemas físicos, Milito espera contar con ellos para el encuentro decisivo.

“A la ‘Hormiga’ tuvimos que sacarlo porque venía arrastrando una molestia en el aductor. Pudo entrenar algunos ejercicios durante la semana, pero limitamos otros. En el descanso nos dijo que seguía sintiendo la molestia; aguantó al máximo, pero no quisimos arriesgarlo para el próximo partido. En el caso del ‘Cotorro’, se trató de una sobrecarga muscular, pero es un jugador fuerte y confiamos en que estará listo para el sábado”, concluyó.

Cruz Azul vs. Chivas: día, hora y transmisión del partido de vuelta

El conjunto tapatío necesita triunfar sí o sí ante Cruz Azul, pues cualquier igualdad lo deja fuera de la liguilla. (Ilustración: Jovani Pérez)

La vuelta de los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Guadalajara se disputará el domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.

El encuentro contará con transmisión en Canal 5, además de TUDN y ViX. En Estados Unidos podrá seguirse a través de TUDN Univisión.