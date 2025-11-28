México Deportes

América vs Rayados: aficionados explotan por árbitro asignado para el partido de vuelta de los Cuartos de Final

La Comisión anunció al juez para el duelo más esperado y las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales

El organismo apostó por un perfil inesperado y las redes sociales se llenaron de reclamos instantáneos.

La fase final del Apertura 2025 entró en un punto de alta tensión luego de que los partidos de ida dejaron múltiples cuestionamientos hacia el arbitraje. El encuentro que más polémica generó fue el Monterrey contra América, donde la actuación del juez central Jesús Rafael López Valle en el partido de ida provocó reclamos inmediatos tanto de aficionados como de analistas.

Ante ello, la Liga MX y la Comisión de Árbitros tomaron una decisión tajante: retirar al silbante de cualquier participación en lo que resta de la Liguilla.

Según fuentes del organismo, López Valle no solo quedó fuera, sino que también fue suspendido Adonai Escobedo, responsable del VAR en ese enfrentamiento. Ambos fueron señalados por decisiones consideradas determinantes, entre ellas dos expulsiones que no se sancionaron y que, de acuerdo con el club azulcrema, pudieron modificar drásticamente el desarrollo del compromiso.

REUTERS/Hannah Mckay
REUTERS/Hannah Mckay

Para evitar nuevos errores en el partido más mediático de los cuartos de final, la Liga MX designó a César Arturo Ramos Palazuelos, uno de los árbitros con mayor reconocimiento dentro y fuera del país. Con participaciones en Copas del Mundo, torneos de la FIFA y finales nacionales, Ramos llega con la tarea de mantener el orden en un choque donde las emociones estarán al límite. No obstante, el central tiene un historial contrastante cuando dirige al América: aunque los azulcremas suman nueve triunfos en 14 series de Liguilla bajo su silbato, también se recuerda su controvertida actuación en la final del Apertura 2019.

Jardine calificó como “una vergüenza” el arbitraje en la ida ante Rayados y aseguró que varias decisiones afectaron al América. (Facebook / Club América )

En paralelo, los otros compromisos de vuelta también recibieron designaciones de alto nivel. Para el Cruz Azul contra Chivas, la responsabilidad recaerá en Daniel Quintero Huitrón, un árbitro que ha ganado presencia en los últimos torneos y que suele ser considerado para partidos determinantes. En el caso del Toluca frente a Juárez, la elegida fue Katia Itzel García, una silbante con certificaciones internacionales y que vive uno de los mejores momentos de su carrera.

Finalmente, el juego entre Tigres y Xolos, que se definirá en el Estadio Universitario, tendrá como juez a Marco Antonio “Gato” Ortiz,otro de los nombres habituales en fases finales. Con estas designaciones, la Liga MX busca disminuir la presión y cerrar los cuartos de final sin nuevas polémicas arbitrales.

