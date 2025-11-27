Jake Paul incluye a Canelo Álvarez en su ranking de deportistas más inflados de la historia

El estadounidense publicó un video con su top 10 y avivó la rivalidad con el campeón tapatío. (Ilustración: Jesús Aviles)

El boxeador estadounidense, Jake Paul volvió a colocar el nombre de Saúl “Canelo” Álvarez en el centro de la polémica tras dar a conocer un ranking personal en el que enumeró a los que considera los 10 atletas más sobrevalorados de toda la historia del deporte.

El listado, divulgado a través de un video en redes sociales, reavivó el enfrentamiento verbal que el creador de contenido estadounidense mantiene desde hace tiempo con el multicampeón mexicano.

Jake Paul (izquierda) y Anthony Joshua posan durante una conferencia de prensa realizada el viernes 21 de noviembre de 2025 para promover su pelea (AP Foto/Lynne Sladky)

En medio de la promoción para su próximo combate contra el británico Anthony Joshua, Paul decidió mencionar al excampeón de los pesos pesados mientras repasaba su lista, que incluyó a figuras como Babe Ruth, Trevor Lawrence, Cristiano Ronaldo, Ryan García, Conor McGregor, Dak Prescott, Anthony Edwards, Tua Tagovailoa, el propio Joshua y, por supuesto, Canelo Álvarez. La inclusión del tapatío fue interpretada como un nuevo intento por presionar públicamente a Álvarez para aceptar una pelea.

Esta no es la primera vez que Jake Paul lanza críticas directas hacia el mexicano, pues durante mayo de este mismo año aseguró que Canelo fue presionado para no enfrentarlo. Según el estadounidense, el tapatío habría recibido una advertencia relacionada con su millonario acuerdo con los organizadores saudíes, quienes habrían puesto en riesgo un contrato de 300 millones de dólares si aceptaba subirse al ring con él.

En su reciente declaración, Paul fue todavía más lejos. El youtuber señaló directamente a Turki Al-Sheikh, uno de los hombres más influyentes en el boxeo internacional y titular de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita. Paul afirmó que el dirigente habría enviado un mensaje claro a Canelo: mantener su contrato o enfrentarse a la posibilidad de perderlo si aceptaba una pelea contra él.

Jake Paul se burla de Chávez Jr y Canelo (IG/ @jakepaul)

Mientras Paul continúa con su estrategia mediática para asegurar un combate que le daría una enorme exposición global, Canelo Álvarez no ha respondido directamente a estas nuevas acusaciones. Sin embargo, el equipo del mexicano ha reiterado en múltiples ocasiones que su carrera no se guía por provocaciones ni campañas virales.

Por ahora, el estadounidense sigue utilizando el tema para mantenerse en el radar del boxeo mundial, mientras su desafío hacia el tapatío continúa siendo uno de los temas más comentados entre aficionados y especialistas.