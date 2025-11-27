México Deportes

Jake Paul incluye a Canelo Álvarez en su ranking de deportistas más inflados de la historia

El youtuber colocó al mexicano entre los “más sobrevalorados” y reavivó su campaña para enfrentarlo en el ring

Guardar
El estadounidense publicó un video
El estadounidense publicó un video con su top 10 y avivó la rivalidad con el campeón tapatío. (Ilustración: Jesús Aviles)

El boxeador estadounidense, Jake Paul volvió a colocar el nombre de Saúl “Canelo” Álvarez en el centro de la polémica tras dar a conocer un ranking personal en el que enumeró a los que considera los 10 atletas más sobrevalorados de toda la historia del deporte.

El listado, divulgado a través de un video en redes sociales, reavivó el enfrentamiento verbal que el creador de contenido estadounidense mantiene desde hace tiempo con el multicampeón mexicano.

Jake Paul (izquierda) y Anthony
Jake Paul (izquierda) y Anthony Joshua posan durante una conferencia de prensa realizada el viernes 21 de noviembre de 2025 para promover su pelea (AP Foto/Lynne Sladky)

En medio de la promoción para su próximo combate contra el británico Anthony Joshua, Paul decidió mencionar al excampeón de los pesos pesados mientras repasaba su lista, que incluyó a figuras como Babe Ruth, Trevor Lawrence, Cristiano Ronaldo, Ryan García, Conor McGregor, Dak Prescott, Anthony Edwards, Tua Tagovailoa, el propio Joshua y, por supuesto, Canelo Álvarez. La inclusión del tapatío fue interpretada como un nuevo intento por presionar públicamente a Álvarez para aceptar una pelea.

Esta no es la primera vez que Jake Paul lanza críticas directas hacia el mexicano, pues durante mayo de este mismo año aseguró que Canelo fue presionado para no enfrentarlo. Según el estadounidense, el tapatío habría recibido una advertencia relacionada con su millonario acuerdo con los organizadores saudíes, quienes habrían puesto en riesgo un contrato de 300 millones de dólares si aceptaba subirse al ring con él.

En su reciente declaración, Paul fue todavía más lejos. El youtuber señaló directamente a Turki Al-Sheikh, uno de los hombres más influyentes en el boxeo internacional y titular de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita. Paul afirmó que el dirigente habría enviado un mensaje claro a Canelo: mantener su contrato o enfrentarse a la posibilidad de perderlo si aceptaba una pelea contra él.

Jake Paul se burla de
Jake Paul se burla de Chávez Jr y Canelo (IG/ @jakepaul)

Mientras Paul continúa con su estrategia mediática para asegurar un combate que le daría una enorme exposición global, Canelo Álvarez no ha respondido directamente a estas nuevas acusaciones. Sin embargo, el equipo del mexicano ha reiterado en múltiples ocasiones que su carrera no se guía por provocaciones ni campañas virales.

Por ahora, el estadounidense sigue utilizando el tema para mantenerse en el radar del boxeo mundial, mientras su desafío hacia el tapatío continúa siendo uno de los temas más comentados entre aficionados y especialistas.

Temas Relacionados

Jake PaulCanelo Álvarezboxeomexico-deportes

Más Noticias

Canelo Álvarez sale del top 10 del ranking mundial de boxeo tras su derrota contra Terence Crawford

Los resultados de las más recientes peleas dentro del boxeo profesional tuvieron como resultado el descenso del mexicano

Canelo Álvarez sale del top

Conade asigna nuevos apoyos económicos a atletas convencionales y paralímpicos

Rommel Pacheco aseguró que el incremento de apoyos busca impulsar el legado y la estabilidad de los deportistas mexicanos

Conade asigna nuevos apoyos económicos

A días de la tercera fase, casi dos millones de boletos del Mundial 2026 ya están agotados: ¿Cuándo y dónde comprar?

La FIFA recordó que su portal oficial es el único medio autorizado para adquirir boletos

A días de la tercera

Tigres llega a 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria en la liguilla

Desde que el conjunto felino llegó a dos finales seguidas en 2023, han batallado para conseguir resultados positivos en instancias importantes del torneo

Tigres llega a 12 partidos

José Ramón Fernández deja atrás su antiamericanismo y afirma que Tecatito Corona debió haber sido expulsado

El analista de ESPN aseguró que la falta sobre Fidalgo ameritaba tarjeta roja

José Ramón Fernández deja atrás
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reaprehenden a regidor del PVEM

Reaprehenden a regidor del PVEM tras salir de la cárcel por “error técnico” en Actopan, Hidalgo

Aseguran que exsecretario de seguridad de Uruapan podría ser el escolta prófugo por caso Carlos Manzo

Marina detiene en Colima a “El Placas”, líder de La Mayiza del Cártel de Sinaloa

Cae “El Goofy”, presunto reclutador de sicarios que asesinaron al abogado David Cohen en CDMX

Detienen a 7 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con armas largas, equipo táctico y droga en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Hilde Krüger: la espía nazi

Hilde Krüger: la espía nazi que se infiltró en México en voces de Alfonso Herrera, Ilse Salas y Gael García Bernal

Stranger Things 5 colapsa servidores de Netflix en México y desata caos en redes sociales

Fátima Bosch toma distancia de Raúl Rocha y en medio de rumores de su renuncia a la corona de Miss Universo

Bullet For My Valentine se suma al festival ‘Loserville’ de Limp Bizkit en la Explanada del Estadio Azteca

La Granja VIP en vivo hoy 27 de noviembre: Fabiola Campomanes encara a Kim Shantal y La Bea tras nominación

DEPORTES

Canelo Álvarez sale del top

Canelo Álvarez sale del top 10 del ranking mundial de boxeo tras su derrota contra Terence Crawford

Conade asigna nuevos apoyos económicos a atletas convencionales y paralímpicos

A días de la tercera fase, casi dos millones de boletos del Mundial 2026 ya están agotados: ¿Cuándo y dónde comprar?

Tigres llega a 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria en la liguilla

José Ramón Fernández deja atrás su antiamericanismo y afirma que Tecatito Corona debió haber sido expulsado